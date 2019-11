La gouverneure générale du Canada effectuera une visite en Lituanie et en Estonie

OTTAWA, le 14 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra en Lituanie et en Estonie du 24 au 28 novembre 2019.

En Lituanie, la gouverneure générale rencontrera le président Gitanas Nausėda, le premier ministre Saulius Skvernelis ainsi que des experts locaux pour discuter des façons dont nous pouvons rehausser notre collaboration. Elle se rendra au cimetière d'Antakalnis, où elle déposera une couronne en l'honneur des militaires lituaniens tombés au combat. De plus, elle fera la promotion de la science et de l'innovation dans le cadre de discussions au parc technologique de Vilnius et au Santaka Valley KTU Science, Technology and Business Centre de Kaunas.

Ensuite, la gouverneure générale se rendra en Estonie, où elle rencontrera la présidente Kersti Kaljulaid et le premier ministre Jüri Ratas. Elle visitera également le Centre d'excellence pour la cyberdéfense en coopération de l'OTAN, en plus de participer à plusieurs activités visant à promouvoir la science et la technologie.

Citation

« Le Canada entretient une relation solide avec la Lituanie et l'Estonie, fondée sur la collaboration et nos valeurs communes. Lors de cette visite, la gouverneure générale pourra resserrer les liens qui nous unissent et trouver des nouvelles façons d'accroître notre collaboration. Nous resterons solidaires de la Lituanie et de l'Estonie, et nous continuerons de travailler avec ces partenaires ainsi qu'avec d'autres alliés de l'OTAN pour faire avancer la paix et la stabilité dans le monde. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Julie Payette en Lituanie et en Estonie.

en Lituanie et en Estonie. Ce sera le deuxième séjour de Son Excellence dans la région depuis son accession au poste de gouverneure générale. En 2018, elle s'était rendue en Lettonie afin de rencontrer et de soutenir les membres des Forces armées canadiennes déployés dans le cadre de l'opération REASSURANCE.

Le Canada et l'Estonie entretiennent de solides relations fondées sur des décennies de coopération et des liens étroits entre les populations des deux pays. Aujourd'hui, le Canada accueille l'une des plus importantes diasporas estoniennes du monde.

et l'Estonie entretiennent de solides relations fondées sur des décennies de coopération et des liens étroits entre les populations des deux pays. Aujourd'hui, le Canada accueille l'une des plus importantes diasporas estoniennes du monde. Le Canada et la Lituanie collaborent sur la scène internationale dans le cadre de dossiers liés aux droits de la personne et à la diversité, notamment dans la lutte contre la traite de personnes et dans la promotion de l'égalité des sexes, des droits des communautés LGBTQ2 et de l'inclusion sociale.

et la Lituanie collaborent sur la scène internationale dans le cadre de dossiers liés aux droits de la personne et à la diversité, notamment dans la lutte contre la traite de personnes et dans la promotion de l'égalité des sexes, des droits des communautés LGBTQ2 et de l'inclusion sociale. Le Canada , l'Estonie et la Lituanie sont des membres actifs des Nations Unies, de l'OTAN et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe .

, l'Estonie et la Lituanie sont des membres actifs des Nations Unies, de l'OTAN et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en . Le 21 septembre 2017, l'application provisoire de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne est entrée.

L'AECG nous offre l'opportunité de renforcer nos relations économiques bilatérales avec les deux pays. Depuis l'entrée en vigueur de l'AECG (depuis le mois d'octobre 2017 jusqu'au mois de septembre 2019), le commerce bilatéral du Canada s'est accru de 19 % avec l'Estonie et de 35 % avec la Lituanie.

Le Canada compte parmi les premiers pays à avoir ratifié l'accession de l'Estonie et de la Lituanie à l'OTAN en 2004. Depuis 2016, le Canada contribue à l'unité d'intégration des forces de l'OTAN en Estonie et en Lituanie.

compte parmi les premiers pays à avoir ratifié l'accession de l'Estonie et de la Lituanie à l'OTAN en 2004. Depuis 2016, le Canada contribue à l'unité d'intégration des forces de l'OTAN en Estonie et en Lituanie. Le Canada appuie la position dissuasive et défensive de l'OTAN dans la région baltique. Il appuie également la présence avancée renforcée de l'OTAN, qui repose notamment sur le déploiement de groupements tactiques multinationaux en Lettonie, en Estonie, en Lituanie et en Pologne.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca/

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : media@pmo-cpm.gc.ca

Related Links

http://pm.gc.ca/