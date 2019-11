La gouverneure générale du Canada effectuera une visite en Italie à l'occasion du 75e anniversaire de la campagne d'Italie

OTTAWA, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, se rendra en Italie du 29 novembre au 4 décembre 2019.

La gouverneure générale rencontrera le président de l'Italie, Son Excellence Sergio Mattarella, pour discuter de priorités communes entre le Canada et l'Italie ainsi que d'opportunités de resserrer les liens étroits entre nos deux pays.

Durant la visite, la gouverneure générale participera à des activités commémoratives organisées par le gouvernement du Canada à Pontecorvo et à Ortona pour marquer le 75e anniversaire de la campagne d'Italie. Elle participera également à une cérémonie qui se tiendra à Ravenne pour honorer le courage de ceux qui ont servi notre pays à l'étranger durant la Deuxième Guerre mondiale.

La gouverneure générale visitera le cimetière de guerre de Cassino, le cimetière de guerre canadien de la Moro, le cimetière de guerre de Ravenne et le cimetière de guerre canadien de Villanova en hommage aux militaires tombés au combat et dont nous n'oublierons jamais le courage et les sacrifices.

Citation

« La campagne d'Italie a été une campagne militaire déterminante pour les forces alliées durant la Deuxième Guerre mondiale. De Pachino jusqu'au Pô, les Canadiens ont dû affronter des conditions météorologiques impitoyables, un terrain difficile et une opposition acharnée pour repousser les forces ennemies. Cette visite donnera à la gouverneure générale l'opportunité de resserrer encore davantage les liens étroits qui unissent le Canada et l'Italie, et d'honorer les courageux Canadiens qui ont combattu et ont donné leur vie en participant à la libération du pays. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La campagne d'Italie a commencé sur l'île de Sicile en juillet 1943, et s'est déplacée vers le nord sur le continent italien jusqu'à la fin de la guerre en Europe en mai 1945.

s'est déplacée vers le nord sur le continent italien jusqu'à la fin de la guerre en en mai 1945. Plus de 93 000 Canadiens ont servi au sein des forces alliées durant la campagne d'Italie. Lors des combats en Sicile et sur le continent italien, près de 6 000 ont perdu la vie.

Les Canadiens ont joué un rôle déterminant dans la victoire des Alliés à des endroits comme la Sicile, Ortona, la vallée de la Liri et Rimini.

Ceux qui ont combattu en Italie comptent parmi le plus d'un million de Canadiens ayant servi sous les drapeaux durant la Deuxième Guerre mondiale.

Aujourd'hui, les populations du Canada et de l'Italie entretiennent des liens étroits et historiques, notamment par le biais de notre vaste et dynamique communauté italo-canadienne.

