La gouverneure générale du Canada assistera au 75e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination allemand nazi d'Auschwitz

OTTAWA, le 17 janv. 2020 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra en Pologne afin d'assister à la cérémonie de commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination allemand nazi d'Auschwitz le 27 janvier 2020.

Durant la cérémonie, qui se tiendra devant la « porte de la mort » de l'ancien camp d'Auschwitz II (Birkenau), des allocutions seront prononcées par des survivants et par Son Excellence Andrzej Duda, président de la République de Pologne. Par la suite, les survivants et les dirigeants mondiaux rendront hommage au plus d'un million de personnes, dont plus de 90 pour cent étaient des Juifs, qui ont perdu la vie dans ce camp pendant l'Holocauste.

Cette visite se déroulera quelques mois seulement après le passage en Pologne de Son Excellence pour assister à la cérémonie officielle de commémoration du 80e anniversaire du début de la Deuxième Guerre mondiale et souligner l'importance de se souvenir du terrible coût de la guerre, de l'Holocauste et de l'importance de lutter contre l'antisémitisme.

