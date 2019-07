La gouverneure générale assistera aux Jeux panaméricains à Lima

OTTAWA, le 16 juill. 2019 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, assistera aux Jeux panaméricains à Lima, au Pérou, du 23 au 27 juillet 2019.

À cette occasion, Son Excellence appuiera les athlètes canadiens en assistant à la cérémonie de levée du drapeau canadien au Village des athlètes ainsi qu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Elle encouragera aussi nos athlètes canadiens lors de diverses compétitions sportives. En outre, la gouverneure générale s'emploiera à renforcer les relations entre le Canada et le Pérou lors d'une rencontre avec Son Excellence Martín Vizcarra, président de la République du Pérou.

Les Jeux panaméricains de 2019 à Lima se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2019 tandis que les Jeux parapanaméricains auront lieu du 23 août au 1er septembre 2019. Il s'agit de la première fois que le Pérou accueille les Jeux panaméricains et parapanaméricains qui seront le plus grand évènement sportif jamais présenté par le pays. Le Canada sera représenté par 486 athlètes aux Jeux panaméricains et par 105 athlètes aux Jeux parapanaméricains.



