OTTAWA, ON, le 2 juin 2022 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser seront à Londres, au Royaume-Uni, du 2 au 6 juin 2022, pour participer aux célébrations du jubilé de platine de Sa Majesté la Reine.

« Whit et moi sommes enchantés de marquer une étape importante dans la vie et le règne de Sa Majesté la Reine : soixante-dix ans de service », a affirmé la gouverneure générale. « Comme bien d'autres, j'ai été inspirée par le dévouement de Sa Majesté au service, ainsi que par son engagement envers le Canada au fil des ans. C'est un véritable honneur de représenter Sa Majesté en tant que gouverneure générale et de représenter le Canada dans le cadre de ces festivités du jubilé de platine. »

Pendant son séjour à Londres, Son Excellence aura également l'occasion de rencontrer d'autres gouverneurs généraux du Commonwealth.

Voici l'itinéraire de sa visite. Les heures sont indiquées en heure locale (BST).

Londres

Le jeudi 2 juin

21 h 15

Allumage des flambeaux du jubilé de la Reine (Platinum Jubilee Beacons)

La gouverneure générale participera à l'allumage des flambeaux du jubilé de la Reine. Un flambeau sera allumé sur le toit de la Maison du Canada aux alentours de 21 h 45.

Des flambeaux seront allumés dans tout le Royaume-Uni, ainsi que dans les îles Anglo-Normandes, l'île de Man, les Territoires d'outre-mer du Royaume-Uni et dans chacun des pays du Commonwealth, pour reconnaître les longues années de service dévoué de la Reine.

Maison du Canada

OUVERT AUX MÉDIAS

Le vendredi 3 juin

11 h 30

Service d'action de grâce

La gouverneure générale participera au service d'action de grâce en hommage au règne de la Reine.

Great Paul, la plus grande cloche d'église en Angleterre, retentira à l'occasion du service. Ce sera la première fois qu'elle sera utilisée pour une cérémonie royale.

Cathédrale Saint-Paul

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Le samedi 4 juin

20 h

Soirée platine au palais (Platinum Party at the Palace)

La gouverneure générale assistera à la soirée platine au palais.

Cette célébration mettra en vedette de grands noms du monde du spectacle qui se produiront lors d'une soirée de prestations musicales célébrant le jubilé.

Palais de Buckingham

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Le dimanche 5 juin

14 h

Défilé historique du jubilé de platine

La gouverneure générale assistera au défilé historique du jubilé de platine, qui comptera sur la participation de membres des Forces armées canadiennes.

Au cours d'un festival époustouflant, artistes, danseurs, musiciens, militaires, travailleurs essentiels et bénévoles déploieront leur créativité pour retracer les 70 ans de règne de la Reine. Faisant appel à des talents de toutes les régions du Royaume-Uni et du Commonwealth, le défilé combinera un mélange hétéroclite de faste et de protocole, d'arts de la rue, de théâtre, de musique, de cirque et de costumes, ainsi que des technologies visuelles de pointe.

Monument commémoratif de la reine Victoria

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias, Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]; Bureau de presse du haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni, +44 (0)7714 061 192, [email protected]