La gouverneure générale annonce 83 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada

OTTAWA, le 27 juin 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a annoncé aujourd'hui 83 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, à savoir 5 Compagnons (C.C.), 21 Officiers (O.C.), y compris 1 Officier honoraire, et 57 Membres (C.M.). Les récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne au cours d'une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.

À propos de l'Ordre du Canada

Créé en 1967, l'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Présenté par le gouverneur général, l'Ordre rend hommage aux personnes dont les services transforment notre société, dont les innovations stimulent notre imagination et dont la compassion unit nos collectivités.

Près de 7000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Leurs contributions sont diverses, mais toutes ont permis d'enrichir la vie d'autrui et reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure). Le superbe insigne blanc émaillé à six pointes qu'ils arborent symbolise notre patrimoine nordique et notre diversité, puisque chaque flocon de neige est unique.

Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, visitez www.gg.ca/fr/distinctions.

La liste des récipiendaires, de courtes citations et une fiche d'information sur l'Ordre du Canada sont jointes à ce communiqué.

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNONS DE L'ORDRE DU CANADA

IAIN BAXTER&, C.C., O.Ont., O.B.C. Windsor (Ont.) Robert Phelan Langlands, C.C. Montréal (Qc) et Princeton (New Jersey), États-Unis d'Amérique Alanis Obomsawin, C.C., G.O.Q. Montréal (Qc) Buffy Sainte-Marie, C.C. Craven (Sask.) Donald McNichol Sutherland, C.C. Saint John (N.-B.)

OFFICIER HONORAIRE DE L'ORDRE DU CANADA

Marie Ann Battiste, O.C. Saskatoon (Sask.) et Unama'ki, Mi'kma'ki (Île du Cap-Breton)

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA

Ric Esther Bienstock, O.C. Toronto (Ont.) Ronnie Burkett, O.C. Calgary (Alb.) et Toronto (Ont.) Elizabeth Cannon, O.C. Calgary (Alb.) Gordon R. Diamond, O.C., O.B.C. Vancouver (C.-B.) John England, O.C. Edmonton (Alb.) Graham Fraser, O.C. Ottawa (Ont.) Rémy Girard, O.C. Montréal (Qc) Eldon C. Godfrey, O.C. Calgary (Alb.) Moya Marguerite Greene, O.C. Ottawa (Ont.) Lisa LaFlamme, O.C., O.Ont. Toronto (Ont.) Marion Lewis, O.C. Winnipeg (Man.) James A. O'Reilly, O.C. Montréal (Qc) Arthur J. Ray, O.C. Vancouver (C.-B.) Lotfollah Shafai, O.C. Winnipeg (Man.) Martin Hayter Short, O.C. Hamilton (Ont.) Peter Suedfeld, O.C. Vancouver (C.-B.) Brian Sykes, O.C. Edmonton (Alb.) William G. Tholl, O.C. Région de la capitale nationale (Ottawa-Gatineau), Canada Harvey D. Voldeng, O.C. Ottawa (Ont.) Ian E. Wilson, O.C. Ottawa (Ont.)

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Renée April, C.M. Montréal (Qc) Luigi Aquilini, C.M., O.B.C. Vancouver (C.-B.) Renaldo Battista, C.M. Montréal (Qc) W. J. Brad Bennett, C.M., O.B.C. Kelowna (C.-B.) Susan Benson, C.M. Stratford (Ont.) Louise Bradley, C.M. Ottawa (Ont.) Joseph Raymond Buncic, C.M. Toronto (Ont.) Robert L. Carroll, C.M. Montréal (Qc) Raymond J. Cole, C.M. Vancouver (C.-B.) Patrick Ralph Crawford, C.M. Winnipeg (Man.) Aubrey Dan, C.M. Toronto (Ont.) Fernand Dansereau, C.M. Montréal (Qc) Thomas Ralston Denton, C.M., O.M., C.D. Winnipeg (Man.) Claire Deschênes, C.M. Québec (Qc) Sara Louise Diamond, C.M., O.Ont. Toronto (Ont.) Michel Dumont, C.M., O.Q. Montréal (Qc) Edna Agnes Ekhivalak Elias, C.M., O.Nu. Kugluktuk (Nt) Mitch Garber, C.M. Montréal (Qc) H. Roger Garland, C.M. Toronto (Ont.) Frank Giustra, C.M., O.B.C. Vancouver (C.-B.) Mark Byron Godden, C.M. Winnipeg (Man.) Chan Hon Goh, C.M. Vancouver (C.-B.) Jean-Paul Grappe, C.M., C.Q. Montréal (Qc) V. Tony Hauser, C.M. Toronto (Ont.) Eric Garth Hudson, C.M. Toronto (Ont.) Andy Jones, C.M. St. John's (T.-N.-L.) Gertrude Steiger Kearns, C.M. Toronto (Ont.) Perry R. W. Kendall, C.M., O.B.C. Victoria (C.-B.) Keith I. Knott, C.M. Curve Lake (Ont.) Paul C. LaBarge, C.M. Ottawa (Ont.) Suzanne Labarge, C.M. Toronto (Ont.) Reginald Leach, C.M., O.M. Riverton (Man.) Walter J. Learning, C.M., O.N.B Fredericton (N.-B.) Keith MacPhail, C.M. Calgary (Alb.) Bennett McCarty, C.M., Fredericton (N.-B.) David McLean, C.M. Winnipeg (Man.) L'honorable Joseph Robert Nuss, C.M., Q.C. Montréal (Qc) C. Michael O'Brian, C.M. Vancouver (C.-B.) Hanna Maria Pappius, C.M. Montréal (Qc) Linda Rabin, C.M. Montréal (Qc) Claude Raymond, C.M. Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) Chaim M. Roifman, C.M. Toronto (Ont.) Nicholas Saul, C.M. Toronto (Ont.) Donald R. M. Schmitt, C.M. Toronto (Ont.) Brenda Harris Singer, C.M. Toronto (Ont.) Donna M. Slaight, C.M. Toronto (Ont.) John Warren Sleeman, C.M. Guelph (Ont.) A. Britton Smith, C.M., M.C., C.D., Q.C. Kingston (Ont.) Dorothy E. Smith, C.M. Vancouver (C.-B.) et Toronto (Ont.) Michael Dixon Smith, C.M. Fortune (Î.-P.-É.) Howard Timothy Lee Soon, C.M. Kelowna (C.-B.) J. David Spence, C.M. London (Ont.) Matthew Teitelbaum, C.M. Toronto (Ont.) et Boston (Massachusetts), États-Unis d'Amérique James W. Treliving, C.M. Vancouver (C.-B.) et Toronto (Ont.) L'honorable Allan H. Wachowich, C.M., A.O.E., Q.C. Edmonton (Alb.) John Wade, C.M. Winnipeg (Man.) L'honorable Karen Merle Weiler, C.M. Toronto (Ont.)

CITATIONS DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNONS DE L'ORDRE DU CANADA

IAIN BAXTER&, C.C., O.Ont., O.B.C.

Windsor (Ontario)

Pour sa prolifique carrière d'artiste conceptuel et d'éducateur, et pour sa contribution durable qui a défini l'art contemporain au Canada.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Robert Phelan Langlands, C.C.

Montréal (Québec) et Princeton (New Jersey), États-Unis d'Amérique

Pour sa contribution révolutionnaire au domaine des mathématiques, notamment à titre de fondateur du programme Langlands, qui a repoussé les limites et inspiré des mathématiciens à l'échelle mondiale.

Alanis Obomsawin, C.C., G.O.Q.

Montréal (Québec)

Pour son engagement durable, à titre de cinéaste de renom, envers la reconnaissance et la préservation de l'histoire et de la culture autochtones.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Buffy Sainte-Marie, C.C.

Craven (Saskatchewan)

Pour sa contribution multidimensionnelle au monde de la musique, des arts visuels et de l'éducation et pour son soutien continu à la cause des droits autochtones et à celle de l'activisme écologique.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Donald McNichol Sutherland, C.C.

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Pour son apport continu à l'industrie du cinéma devant un public international et pour sa défense de causes sociales.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

OFFICIER HONORAIRE DE L'ORDRE DU CANADA

Marie Ann Battiste, O.C.

Saskatoon (Saskatchewan) et Unama'ki, Mi'kma'ki (Île du Cap-Breton)

Pour sa contribution essentielle à l'éducation des Autochtones, et pour son engagement en faveur de la revitalisation des langues et du savoir traditionnel autochtones au Canada.

Il s'agit d'une nomination honorifique.

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA

Ric Esther Bienstock, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour son engagement à faire la lumière sur les événements et les conflits mondiaux au moyen du cinéma, et pour sa capacité à perpétuer la tradition canadienne de production documentaire sur la scène internationale.



Ronnie Burkett, O.C.

Calgary (Alberta) et Toronto (Ontario)

Pour son immense talent et sa créativité dans le monde du théâtre qui font de lui l'un des plus grands marionnettistes-dramaturges du Canada.

Elizabeth Cannon, O.C.

Calgary (Alberta)

Pour sa contribution remarquable à la science, à la technologie et au milieu universitaire au Canada, notamment à titre d'ingénieure et d'administratrice d'université.

Gordon R. Diamond, O.C., O.B.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour son leadership inébranlable dans le domaine des affaires, et pour son soutien philanthropique à l'égard de causes touchant les soins de santé, l'éducation et les services sociaux.

John England, O.C.

Edmonton (Alberta)

Pour son importante contribution aux sciences de l'Arctique, et pour sa défense inébranlable de l'environnement.

Graham Fraser, O.C.

Ottawa (Ontario)

Pour son leadership en tant que journaliste et universitaire et pour son apport au bilinguisme à titre de commissaire aux langues officielles du Canada.

Rémy Girard, O.C.

Montréal (Québec)

Pour ses réalisations de comédien polyvalent au cinéma, à la télévision et au théâtre, en français comme an anglais, ainsi que pour son dévouement à des causes caritatives.

Eldon C. Godfrey, O.C.

Calgary (Alberta)

Pour sa contribution prodigieuse au plongeon à titre de juge, d'officiel et de bénévole, au Canada et à l'étranger, et pour son engagement à promouvoir les valeurs canadiennes du sport sur la scène internationale.

Moya Marguerite Greene, O.C.

Ottawa (Ontario)

Pour sa vision et son leadership à la tête d'institutions parmi les plus emblématiques du Canada.

Lisa LaFlamme, O.C., O.Ont.

Toronto (Ontario)

Pour son apport au monde du journalisme et du téléreportage et pour son travail de soutien et de promotion en faveur des droits de la personne.

Marion Lewis, O.C.

Winnipeg (Manitoba)

Pour son inlassable dévouement à la recherche et pour sa contribution déterminante à la prévention et au traitement de la maladie Rh.

James A. O'Reilly, O.C.

Montréal (Québec)

Pour son apport en tant que juriste, pour son travail de promotion et de protection des droits et de l'autonomie gouvernementale des Autochtones et pour sa profonde influence sur la pratique du droit autochtone au Canada.



Arthur J. Ray, O.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour l'ensemble de sa contribution à titre de géographe-historien et de témoin expert pour les revendications territoriales autochtones.

Lotfollah Shafai, O.C.

Winnipeg (Manitoba)

Pour sa contribution essentielle aux domaines de l'électromagnétique et de la conception d'antennes et de satellites, laquelle a permis des avancées notoires dans l'industrie des télécommunications.

Martin Hayter Short, O.C.

Hamilton (Ontario)

Pour sa vaste et polyvalente contribution à l'industrie du divertissement en tant qu'acteur de renom à la télévision, au cinéma et sur la scène.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Peter Suedfeld, O.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour ses travaux de recherche révolutionnaires sur les répercussions psychologiques des environnements extrêmes et des facteurs de stress sur le comportement humain.

Brian Sykes, O.C.

Edmonton (Alberta)

Pour son travail de pionnier dans le domaine de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire et pour son engagement envers l'éducation et la science.

William G. Tholl, O.C.

Région de la capitale nationale (Ottawa-Gatineau), Canada

Pour son engagement exceptionnel envers l'amélioration des soins de santé au Canada, notamment par son leadership visionnaire de certains des organismes de santé du pays.

Harvey D. Voldeng, O.C.

Ottawa (Ontario)

Pour sa recherche novatrice sur les cultivars de soja, et pour sa contribution importante à l'agriculture et à l'économie du Canada.

Ian E. Wilson, O.C.

Ottawa (Ontario)

Pour son leadership continu dans le développement et l'accessibilité des archives publiques et ses publications sur l'histoire, le patrimoine et la gestion de l'information.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Renée April, C.M.

Montréal (Québec)

Pour sa création de costumes de scène pour le cinéma et la télévision, ainsi que pour son mentorat dans le domaine.

Luigi Aquilini, C.M., O.B.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution au secteur économique du Canada à titre de chef d'entreprise et pour ses dons à de nombreuses causes caritatives.

Renaldo Battista, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son rôle central dans la revitalisation de la santé publique aux échelles provinciale et nationale.

W. J. Brad Bennett, C.M., O.B.C.

Kelowna (Colombie-Britannique)

Pour son engagement communautaire et philanthropique visant à améliorer l'éducation et la santé dans la vallée de l'Okanagan.

Susan Benson, C.M.

Stratford (Ontario)

Pour son importante contribution au théâtre canadien à titre de conceptrice réputée de décors et de costumes, notamment dans le cadre du Festival de Stratford.

Louise Bradley, C.M.

Ottawa (Ontario)

Pour son engagement envers l'amélioration des soins de santé mentale offerts à la population canadienne, notamment comme dirigeante de la Commission de la santé mentale du Canada.

Joseph Raymond Buncic, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son travail de pionnier dans le domaine de la neuro-ophtalmologie pédiatrique, notamment comme mentor de multiples générations de spécialistes des yeux des enfants.

Robert L. Carroll, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son leadership dans le milieu universitaire et sa contribution à sa discipline qui font de lui l'un des plus grands paléontologues des vertébrés au Canada.

Raymond J. Cole, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour son habileté à conjuguer architecture et durabilité de l'environnement, et pour son leadership dans le domaine.

Patrick Ralph Crawford, C.M.

Winnipeg (Manitoba)

Pour sa contribution durable à titre de clinicien, d'éducateur et d'historien dans le domaine de la dentisterie.

Aubrey Dan, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour ses réalisations dans le domaine de la finance et pour sa contribution philanthropique aux soins de santé, à l'éducation et aux arts.

Fernand Dansereau, C.M.

Montréal (Québec)

Pour sa production de documentaires et films porteurs de changements sociaux et son écriture de téléromans, ainsi que pour sa contribution à la formation professionnelle de la relève.

Thomas Ralston Denton, C.M., O.M., C.D.

Winnipeg (Manitoba)

Pour sa défense inlassable des droits des réfugiés et des immigrants, et pour s'être fait le champion du parrainage privé.

Claire Deschênes, C.M.

Québec (Québec)

Pour sa contribution à la recherche et à l'enseignement en génie mécanique et pour sa promotion remarquable des femmes en sciences et ingénierie.

Sara Louise Diamond, C.M., O.Ont.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership empreint de vision à titre d'administratrice d'université, d'éducatrice et de chercheuse dans les domaines de l'art et du design.

Michel Dumont, C.M., O.Q.

Montréal (Québec)

Pour sa carrière prolifique au théâtre, au petit et au grand écran, ainsi que pour son ardente promotion de la dramaturgie québécoise.

Edna Agnes Ekhivalak Elias, C.M., O.Nu.

Kugluktuk (Nunavut)

Pour l'ensemble de sa contribution à la préservation du patrimoine linguistique et culturel du Nunavut, et pour son leadership politique.

Mitch Garber, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son apport en tant qu'entrepreneur innovateur et pour sa gouvernance active et son action philanthropique dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la culture.

H. Roger Garland, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership influent dans le monde des affaires, et pour son importante contribution à de nombreux établissements d'art et de soins de santé.

Frank Giustra, C.M., O.B.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution retentissante au monde des affaires et à des initiatives internationales d'aide humanitaire visant à résoudre des crises mondiales et à favoriser le développement.

Mark Byron Godden, C.M.

Winnipeg (Manitoba)

Pour son œuvre créative en tant que danseur et chorégraphe au sein de nombreuses grandes compagnies de danse canadiennes.

Chan Hon Goh, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour son excellence en ballet à titre de première danseuse, de directrice artistique et d'ambassadrice culturelle.

Jean-Paul Grappe, C.M., C.Q.

Montréal (Québec)

Pour son apport au monde de la gastronomie comme créateur culinaire, enseignant et auteur, et pour son dévouement à faire évoluer le secteur agroalimentaire.

V. Tony Hauser, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour ses réalisations à titre de photographe portraitiste et pour son engagement envers des causes sociales aux quatre coins du monde.

Eric Garth Hudson, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour ses œuvres musicales uniques et pour son mentorat auprès de nombreux artistes de la relève au cours des 60 dernières années.

Andy Jones, C.M.

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Pour sa contribution et ses réalisations à titre de comédien, de réalisateur et d'auteur qui met en valeur la culture et les traditions de sa province.

Gertrude Steiger Kearns, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution, à titre d'artiste contemporaine, à la préservation et à la compréhension de l'histoire militaire du Canada.

Perry R. W. Kendall, C.M., O.B.C.

Victoria (Colombie-Britannique)

Pour son leadership dans le domaine de la santé publique en Colombie-Britannique et dans l'ensemble du pays, notamment à titre de militant pour la réduction des méfaits et de champion de la santé des Autochtones.



Keith I. Knott, C.M.

Curve Lake (Ontario)

Pour sa vision de la culture et son leadership communautaire auprès de la collectivité anishinaabe de Curve Lake.

Paul C. LaBarge, C.M.

Ottawa (Ontario)

Pour son engagement envers les causes liées au patrimoine, à la santé, aux affaires et à l'éducation, notamment dans le cadre du projet du Sentier trans canadien.

Suzane Labarge, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership exceptionnel dans le monde des affaires ainsi que pour son action bénévole et son généreux soutien philanthropique.

Reginald Leach, C.M., O.M.

Riverton (Manitoba)

Pour sa contribution au hockey et pour son engagement à promouvoir le rôle du sport dans l'établissement de collectivités saines.

Walter J. Learning, C.M., O.N.B

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Pour le leadership dont il a fait preuve en façonnant le théâtre et en en élargissant la portée au Nouveau‑Brunswick et partout au Canada, notamment à titre de directeur artistique.

Keith MacPhail, C.M.

Calgary (Alberta)

Pour ses réalisations à titre de chef d'entreprise, et pour sa contribution philanthropique à des initiatives en matière de santé, d'éducation et de sports.

Bennett McCarty, C.M.,

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Pour son leadership concernant la réglementation de l'entretien des avions et pour avoir unifié les spécialistes de l'industrie de l'aviation.

David McLean, C.M.

Winnipeg (Manitoba)

Pour sa maîtrise musicale du blues du Delta et de Chicago, et pour son mentorat de musiciens canadiens.

L'honorable Joseph Robert Nuss, C.M., Q.C.

Montréal (Québec)

Pour son engagement de toute une vie envers la justice, et pour son soutien à l'égard de la communauté juive de Montréal.

C. Michael C. O'Brian, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour son leadership dans le domaine des affaires, et pour son engagement philanthropique envers les arts et la culture aux échelons régional et provincial.

Hanna Maria Pappius, C.M.

Montréal (Québec)

Pour l'ensemble de sa contribution à la neurochimie à titre de chercheuse et de professeure à l'Institut neurologique de Montréal.

Linda Rabin, C.M.Montréal (Québec)

Pour son implication soutenue en chorégraphie et son rôle clé en enseignement de la danse contemporaine auprès de plusieurs générations de danseurs.

Claude Raymond, C.M.

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

Pour son rôle de premier plan dans le rayonnement du baseball au Québec, et pour ses décennies d'engagement communautaire.

Chaim M. Roifman, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour ses avancées dans le domaine de l'immunologie, notamment en ce qui a trait au diagnostic et à la gestion du déficit immunitaire primaire chez les enfants.

Nicholas Saul, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa vision et son leadership innovants à titre de président et directeur général des Centres communautaires d'alimentation du Canada.

Donald R M. Schmitt, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son travail de réhabilitation de bâtiments patrimoniaux emblématiques et pour ses concepts architecturaux durables.

Brenda Harris Singer, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution au mieux-être des personnes vivant avec une maladie mentale au Canada, notamment à titre de fondatrice d'un centre de rétablissement communautaire bien connu à Toronto.

Donna M. Slaight, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son engagement en faveur de l'action bénévole et philanthropique soutenant la santé mentale et les droits de la personne.

John Warren Sleeman, C.M.

Guelph (Ontario)

Pour avoir mis sur pied l'une des brasseries les plus prospères du Canada, et pour son engagement exemplaire au sein de la communauté.

A. Britton Smith, C.M., M.C., C.D., Q.C.

Kingston (Ontario)

Pour son leadership en affaires et son action philanthropique transformatrice.

Dorothy E. Smith, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique) et Toronto (Ontario)

Pour avoir repoussé les limites de la sociologie traditionnelle en y intégrant une perspective féministe, et pour avoir développé l'ethnographie institutionnelle.

Michael Dixon Smith, C.M.

Fortune (Île-du-Prince-Édouard)

Pour sa contribution en tant que chef, entrepreneur et champion de l'alimentation locale ainsi que pour ses efforts en vue de développer le tourisme régional.

Howard Timothy Lee Soon, C.M.

Kelowna (Colombie-Britannique)

Pour son rôle de premier plan dans le façonnement, l'expansion et l'essor de l'industrie du vin de la Colombie-Britannique.

J. David Spence, C.M.

London (Ontario)

Pour l'ensemble de sa contribution à la compréhension de l'athérosclérose et à la prévention des accidents vasculaires cérébraux.

Matthew Teitelbaum, C.M.

Toronto (Ont.) et Boston (Massachusetts), États-Unis d'Amérique

Pour son leadership durable dans le domaine des arts, notamment en ce qui a trait à la transformation du Musée des beaux-arts de l'Ontario.

James W. Treliving, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique) et Toronto (Ontario)

Pour son leadership exceptionnel dans l'industrie de la restauration en Amérique du Nord, de même que pour son mentorat d'entrepreneurs et son engagement communautaire.

L'honorable Allan H. Wachowich, C.M., A.O.E., Q.C.

Edmonton (Alberta)

Pour son engagement perpétuel à l'égard du droit et pour ses loyaux services envers sa communauté comme citoyen engagé et bénévole auprès de multiples œuvres de charité.

John Wade, C.M.

Winnipeg (Manitoba)

Pour sa contribution à l'éducation et à la pratique médicales au Canada, notamment son plaidoyer à l'égard de la sécurité des patients et de l'amélioration de la qualité des soins de santé.

L'honorable Karen Merle Weiler, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa longue carrière au service du droit de la famille en tant qu'avocate et juge fédérale.

FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU CANADA

Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Des Canadiens de tous les milieux de la société ont reçu l'Ordre du Canada. La nature de leurs réalisations est extrêmement variée, mais la façon dont ils ont changé nos vies et le visage de notre pays les unit.

Devise et grades

La devise de l'Ordre, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, signifie « Ils désirent une patrie meilleure ». Sa Majesté la Reine est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et Compagnon principal de l'Ordre.

Compagnon - Initiales honorifiques : C.C.

souligne la prééminence sur la scène nationale, ou les réalisations, ou les services rendus à l'échelle internationale

Officier - Initiales honorifiques : O.C.

souligne les services ou les réalisations au niveau national

Membre - Initiales honorifiques : C.M.

souligne les contributions remarquables au niveau local ou régional, ou dans un domaine particulier

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre du Canada a la forme d'un flocon de neige à six pointes et arbore en son centre une feuille d'érable entourée d'un anneau rouge sur lequel est circonscrite la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure). L'anneau est placé sous la couronne royale. L'insigne est fait d'argent fin et est composé de trois pièces individuelles : le flocon, l'anneau et la feuille d'érable. La couleur est ajoutée à la main par l'application d'un émail opaque et translucide.

L'insigne de l'Ordre du Canada a initialement été conçu en 1967 par Bruce Beatty, C.M., S.O.M., C.D. Les dessins techniques utilisés par la Monnaie royale canadienne pour créer l'insigne ont été conçus par l'Autorité héraldique du Canada à la Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur général. L'insigne, dont la fabrication a été remise à jour, est produit par la Monnaie, dans son installation située à Ottawa.

Admissibilité

Tous les Canadiens et Canadiennes sont admissibles à l'Ordre du Canada, à l'exception des politiciens et des juges fédéraux et provinciaux en fonction. La constitution de l'Ordre permet à des non-Canadiens d'être admissibles à des nominations à titre honorifique. Les membres de la famille royale, les gouverneurs généraux ainsi que leurs époux respectifs sont nommés membres extraordinaires de l'Ordre. L'Ordre ne peut être décerné à titre posthume.

Les Officiers et les Membres peuvent être promus dans l'Ordre en reconnaissance de nouvelles réalisations, pourvu qu'ils aient continué à œuvrer au service du pays d'une manière exceptionnelle et extraordinaire. Habituellement, une promotion peut être envisagée à partir de la cinquième année de la nomination initiale.

Nominations

Toute personne ou tout groupe peut présenter la candidature d'individus dignes d'être nommés dans l'Ordre du Canada. Les nominations sont faites sur recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre, un conseil indépendant présidé par le juge en chef du Canada. Les membres du Conseil reflètent la diversité et l'excellence au sein de la société canadienne. Certains d'entre eux sont nommés en vertu de la fonction qu'ils occupent; d'autres sont nommés pour un mandat d'une période déterminée afin d'assurer une représentation équilibrée des diverses régions du pays.

Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, consultez notre site Web au www.gg.ca/distinctions.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

