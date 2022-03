LONDON, le 15 mars 2022 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a rencontré aujourd'hui Sa Majesté la reine Elizabeth II au château de Windsor. Lors de cette rencontre historique en personne, la gouverneure générale du Canada, première personne autochtone à occuper ce poste, a eu l'occasion de transmettre les meilleurs vœux des Canadiens et des Canadiennes à Sa Majesté qui célèbre cette année son jubilé de platine.

La gouverneure générale et M. Whit Fraser ont également eu le grand plaisir de rencontrer aujourd'hui Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles.

Pendant leur séjour à Londres, Leurs Excellences ont également rencontré l'équipe du haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, y compris le haut‑commissaire Ralph Goodale, et leur ont adressé des remerciements ainsi qu'à l'ensemble des Canadiens et Canadiennes qui travaillent à l'étranger, surtout en cette période sans précédent.

Citation

« Ce fut un grand honneur de rencontrer Sa Majesté la reine Elizabeth II plus tôt aujourd'hui. Notre reine est une véritable source d'inspiration en ces temps difficiles, et je me suis sentie privilégiée de lui faire connaître le concept inuit d'ajuinnata, qui consiste à ne jamais abandonner, et qui oriente mon travail à titre de gouverneure générale. »

« Ce fut un plaisir de faire connaissance avec le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles lors d'une agréable rencontre. »

Faits en bref

Il s'agit de la deuxième rencontre officielle de la gouverneure générale avec Sa Majesté. La première audience officielle de Son Excellence a eu lieu de façon virtuelle le 22 juillet 2021, avant son installation en tant que première personne autochtone à assumer la fonction de gouverneur général du Canada .

. C'est la première fois depuis son installation que la gouverneure générale rencontre officiellement le prince de Galles.

Ajuinnata est un mot en inuktitut qui renvoie au concept de ne jamais abandonner, de toujours persévérer face à l'adversité. Ce concept est une thématique importante du mandat de la gouverneure générale.

est un mot en inuktitut qui renvoie au concept de ne jamais abandonner, de toujours persévérer face à l'adversité. Ce concept est une thématique importante du mandat de la gouverneure générale. Pendant leur séjour à Londres, Leurs Excellences prendront part à une cérémonie de plantation d'un arbre pour marquer le jubilé, et la gouverneure générale y fera une brève allocution. Un moment de silence en hommage au peuple ukrainien suivra.

La gouverneure générale quittera Londres le 17 mars pour entreprendre des visites de travail aux Émirats arabes unis (ÉAU), au Qatar et au Koweït.

Restez branchés

