TORONTO, le 5 avril 2024 /CNW/ - Caroline Codsi, présidente fondatrice de La Gouvernance au Féminin (LGAF), son équipe et d'autres personnes invitées se sont jointes à Luc Fortin, président et chef de la direction de la Bourse de Montréal (MX) et chef, Activités globales de négociation, Groupe TMX, pour ouvrir les marchés et souligner l'atteinte d'un jalon significatif pour LGAF : un million de personnes travaillent maintenant dans une organisation détenant sa Certification Parité au Canada et aux États-Unis.

Women in Governance Opens the Market Friday, April 5, 2024

La Certification Parité de LGAF permet aux organisations de concrètement resserrer l'écart entre les genres, à tous les niveaux hiérarchiques. Avec le soutien de ses partenaires Accenture, Mercer et WTW, LGAF évalue et guide les entreprises engagées sur le chemin de la parité tout en prenant en considération l'intersectionnalité et les multiples facettes de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Lors du lancement de LGAF en 2017, 17 organisations éminentes s'étaient enrôlées dans la Certification Parité. À ce jour, LGAF a délivré la certification à 123 organisations, dont les plus prestigieuses du FP500.

