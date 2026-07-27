SYDNEY, 27 juillet 2026 /CNW/ -- VT Markets, courtier mondial multi-actifs, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa Gold Cup 2026, un concours international de négociation boursière ouvert aux clients du monde entier. Sur fond de fièvre sportive mondiale, la compétition lance sa série régionale du 3 août au 13 septembre 2026, et s'achèvera plus tard dans l'année par une finale exclusive.

La Gold Cup 2026 de VT Markets offre aux opérateurs jusqu'à 200 000 dollars américains et une place en finale

Avec jusqu'à 200 000 dollars américains de prix au total, ce concours propose l'une des dotations les plus importantes de l'année pour les concours de négociation boursière en ligne. Les participants s'affronteront au sein d'un classement régional mis à jour toutes les heures, établi en fonction de leur pourcentage de bénéfice total (%) afin de mesurer la croissance stratégique de leur compte plutôt que leur capital de départ. Pour se hisser au sommet de la région, il faut faire preuve d'un talent exceptionnel. Les meilleurs participants régionaux remporteront des prix en espèces et recevront une invitation à la finale, où ils devront se mesurer à la crème de la crème.

Afin de participer à la Gold Cup de VT Markets, les opérateurs doivent ouvrir un compte réel, effectuer la vérification d'identité (KYC) et s'inscrire via le portail client. Pour chaque région, les 100 premières personnes qui s'inscrivent recevront également un crédit de négociation boursière de 10 dollars américains. Il est obligatoire de maintenir un solde net constant de 1 000 dollars américains pendant toute la durée de la campagne ; afin de préserver la stabilité du classement, tout retrait ou virement interne entraînera une disqualification immédiate. Pour pouvoir figurer dans le classement, il faut en outre atteindre un volume cumulé minimal de 10 lots, et les positions doivent être maintenues pendant au moins 5 minutes. Pour connaître l'intégralité des conditions générales, les critères d'éligibilité ainsi que les autres bonus et récompenses, rendez-vous sur https://www.vtgoldcup.com/.

À propos de VT Markets

VT Markets est un courtier multi-actifs réglementé, présent à ce jour dans plus de 160 pays. La société a reçu de nombreuses distinctions internationales, dont celles de meilleur courtier en bourse en ligne et de courtier à la croissance la plus rapide. Fidèle à sa mission : rendre la négociation boursière accessible à tous, VT Markets propose à ses clients un accès complet à plus de 1 000 instruments financiers, et les fait bénéficier d'une expérience fluide de la négociation grâce à son application mobile primée.

SOURCE VT Markets

CONTACT : Brenda Wong, [email protected]