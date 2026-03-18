SYDNEY, le 18 mars 2026 /CNW/ - VT Markets, un courtier multi-actifs de premier plan mondial, a reçu les prestigieux prix « Best Global Football Sponsor - Newcastle United F.C » et « Best Commercial Spot - Together, Into Tomorrow » aux Forex Sports Awards 2026. Cette double reconnaissance souligne le partenariat à fort impact de la marque avec Newcastle United, qui célèbre l'excellence dans l'alignement de la marque et l'engagement des amateurs à l'échelle mondiale.

VT Markets et Newcastle United décrochent un doublé aux Forex Sports Awards 2026

Organisés par Sports Media Gaming Limited, les Forex Sports Awards récompensent les commandites sportives exceptionnelles au sein du secteur financier. Les gagnants sont déterminés au moyen d'un processus exhaustif impliquant le vote du public et un panel indépendant d'experts issus des secteurs du sport et des médias.

« La deuxième année du partenariat de VT Markets avec Newcastle United en tant que partenaire commercial financier officiel a été marquée par le film de marque "Together, Into Tomorrow" et une série d'initiatives communautaires réussies à travers l'Asie, y compris des dons d'équipement de football pour le développement des jeunes en Indonésie, au Vietnam et en Thaïlande. La reconnaissance de notre synergie avec Newcastle United sur une scène mondiale témoigne de la force de notre partenariat », a déclaré Dandelyn Koh, responsable du marketing mondial chez VT Markets. « Cette reconnaissance appartient aux amateurs et à nos clients qui se sont joints à nous dans cette aventure. Nous avons hâte de poursuivre notre mission qui consiste à soutenir la communauté et à partager l'excitation du jeu avec notre public à travers le monde. »

Ce jalon marque un nouveau chapitre pour VT Markets alors que l'entreprise continue de repousser les limites de ce qu'un partenariat sportif peut accomplir en offrant une valeur et une émotion tangibles aux amateurs de sport et à un public plus large à l'échelle mondiale.

À propos de VT Markets

VT Markets est un courtier multi-actifs régulé, présent dans plus de 160 pays. La société a reçu de nombreuses distinctions internationales, dont celles de meilleur courtier en ligne et de courtier à la croissance la plus rapide. Conformément à sa mission de rendre le trading accessible à tous, VT Markets offre un accès complet à plus de 1 000 instruments financiers, et les clients bénéficient d'une expérience de trading transparente grâce à son application mobile primée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web officiel de VT Markets. Vous pouvez également suivre VT Markets sur Facebook, Instagram ou LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2935648/VT_Markets_Newcastle_United_Clinch_Double_Wins_Forex_Sports_Awards.jpg

SOURCE VT Markets

CONTACT : [email protected] ; Pour les demandes de renseignements des médias et les possibilités de commandite, veuillez envoyer un courriel à [email protected] ou communiquer avec : Dandelyn Koh, responsable du marketing mondial, [email protected] ; Brenda Wong, responsable adjointe en charge des relations publiques et de la communication à l'échelle mondiale, [email protected]