SYDNEY, 16 juin 2026 /CNW/ - VT Markets, une plateforme mondiale de commerce en ligne de premier plan, annonce le lancement de sa campagne Bold as Gold. La campagne célèbre les ambitions audacieuses des négociateurs d'or, tout en renforçant leur engagement à offrir des conditions de négociation de classe mondiale nécessaires pour naviguer dans l'une des classes d'actifs les plus dynamiques.

VT Markets lance sa campagne mondiale Bold as Gold pour établir une nouvelle référence dans la négociation de l'or

La campagne repose sur la conviction que l'or récompense les décisions audacieuses, mais les négociateurs ne peuvent réussir que si leur courtier peut égaler leur ambition avec la bonne qualité d'exécution, la vitesse de la plateforme et la stabilité.

Cette initiative fait suite à une période de croissance historique qui a permis à VT Markets de traiter un volume mensuel record de 1 500 milliards USD de transactions d'or, au milieu de la volatilité des marchés mondiaux en janvier 2026.

Pour appuyer la campagne Bold as Gold, VT Markets a publié une série de mesures de rendement vérifiées :

Exécution audacieuse sous pression : bien que de nombreux courtiers connaissent des glissements de prix en période de volatilité accrue de l'or, VT Markets enregistre des niveaux de non-glissement constants de 61 à 65 % à l'échelle mondiale, atteignant jusqu'à 65 % en Europe. Cela aide les négociateurs à exécuter leurs stratégies avec plus de confiance, même dans des conditions de marché en évolution rapide.

bien que de nombreux courtiers connaissent des glissements de prix en période de volatilité accrue de l'or, VT Markets enregistre des niveaux de non-glissement constants de 61 à 65 % à l'échelle mondiale, atteignant jusqu'à 65 % en Europe. Cela aide les négociateurs à exécuter leurs stratégies avec plus de confiance, même dans des conditions de marché en évolution rapide. Rapidité audacieuse pour des marchés rapides : avec des vitesses d'exécution mondiales de pointe, VT Markets offre la réactivité nécessaire pour suivre le rythme de l'évolution rapide des prix, aidant les négociateurs à agir sans être désavantagés par la latence.

avec des vitesses d'exécution mondiales de pointe, VT Markets offre la réactivité nécessaire pour suivre le rythme de l'évolution rapide des prix, aidant les négociateurs à agir sans être désavantagés par la latence. Cohérence audacieuse au-delà des frontières : grâce à une infrastructure mondiale unifiée, VT Markets fournit des normes d'exécution uniformes dans plus de 160 pays, garantissant aux négociateurs la même expérience haute performance, quel que soit leur emplacement.

Ces mesures sont validées par Global Financial Market Review (GFM), un portail financier de confiance suivit par plus de 14 millions de lecteurs chaque année, et qui a attribué à VT Markets le titre de « Meilleure plateforme de négociation d'or en 2026 ». Évaluée sur des critères tels que la transparence, l'innovation, le volume de transactions, la stabilité de la plateforme et les spreads compétitifs, cette reconnaissance renforce la position de VT Markets en tant que référence en matière de fiabilité et de performance dans le domaine de la négociation de l'or.

Pour la suite

Bold as Gold est une initiative mondiale de plusieurs mois. VT Markets présentera la Gold Cup, une série de compétitions commerciales avec une cagnotte de 500 000 USD. La société proposera également des activations hors ligne, des perspectives sur le marché et des programmes éducatifs dans les principaux marchés. Grâce à cette campagne, VT Markets met en place un écosystème complet pour les négociateurs en or, combinant la performance des échanges, l'expertise du marché, l'éducation et l'engagement communautaire pour aider les clients à devenir aussi audacieux que l'or.

SOURCE VT Markets

CONTACT : Brenda Wong, [email protected]