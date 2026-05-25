SYDNEY, 25 mai 2026 /CNW/ - VT Markets, une plateforme mondiale de trading d'actifs multiples de premier plan, a élargi son offre de produits avec l'ajout de 39 nouvelles actions et nouveaux FNB américains, portant sa gamme totale à plus de 500 actions et FNB cotés aux États-Unis.

VT Markets ajoute 39 actions et FNB américains couvrant l’IA, l’espace et l’énergie

Les derniers ajouts surviennent alors que les marchés mondiaux tournent de plus en plus vers des opportunités de trading thématiques et macro-orientées, avec un intérêt marqué pour l'intelligence artificielle (IA), les infrastructures énergétiques, les semiconducteurs et les marchés de croissance régionale. Les traders de détail recherchent également une exposition plus ciblée au-delà des actions traditionnelles de grosses capitalisations à mesure que la dynamique du marché s'étend à plusieurs secteurs.

La gamme élargie comprend des entreprises liées à l'infrastructure d'IA, à la technologie spatiale commerciale, aux communications optiques, à la fabrication de semiconducteurs, à l'énergie propre et nucléaire et aux dépenses de défense géopolitique. Plusieurs ajouts reflètent également le passage croissant des récits d'IA des consommateurs à l'infrastructure qui favorise l'adoption de l'IA, y compris le réseautage optique, la production d'électricité et l'équipement soutenant l'expansion à grande échelle des centres de données.

Parmi les ajouts proposés, mentionnons Arm Holdings (ARM), AppLovin (APP), ASML Holding (ASML), AST SpaceMobile (ASTS), Constellation Energy (CEG), Circle Internet Group (CRCL), Rocket Lab (RKLB) et Galaxy Digital (GLXY).

Le lancement comprend également des FNB régionaux et thématiques couvrant la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, le Brésil et les bons du Trésor américain, offrant aux traders une exposition plus large aux macro et aux taux d'intérêt dans le contexte de l'évolution des conditions du marché mondial.

Avec la dernière expansion, VT Markets continue de renforcer son offre multi-actifs en accord avec les secteurs et les tendances qui façonnent les marchés mondiaux en 2026, tout en restant engagé à offrir une expérience de trading de classe mondiale et des produits innovants aux traders mondiaux.

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SOURCE VT Markets

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