Une étude de TELUS révèle que la génération Z considère que le plus grand potentiel de l'IA se trouve dans le domaine de l'éducation, soulignant les occasions d'apprentissage telles que le tutorat personnalisé et l'enseignement adapté.

TORONTO, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Une nouvelle étude de TELUS révèle que la génération Z, la première génération de l'IA en Amérique du Nord, adopte l'IA avec une vision claire de son avenir : la salle de classe. Parmi les Canadiens et les Américains de la génération Z interrogés dans le cadre de l'étude, 45 % des jeunes dans ces pays sont optimistes quant à l'utilisation de l'IA dans l'éducation, démontrant un plus grand enthousiasme pour l'utilisation de l'IA en classe que tous les autres groupes d'âge interrogés*. Bien que l'IA dans l'éducation comporte ses propres défis à l'égard desquels nous devons agir, les résultats de l'enquête suggèrent que cette génération voit les avantages potentiels de la technologie en matière d'apprentissage, qui peut offrir une meilleure accessibilité, des parcours d'apprentissage personnalisés et plus encore.

« Les membres de la génération Z apportent une perspective unique et précieuse au développement de l'IA, et il est essentiel que nous les impliquions activement dans l'élaboration de son avenir, affirme Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance à TELUS. L'IA générative de TELUS offre d'énormes possibilités d'améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants, mais elle nous met également au défi de faire évoluer nos méthodes pédagogiques. Au fur et à mesure que l'IA deviendra un outil plus puissant dans l'éducation, nous verrons les compétences humaines telles que l'établissement de relations, la pensée critique et la résolution créative de problèmes devenir encore plus essentielles, ce qui nous permettra d'exploiter le potentiel de l'IA tout en préservant ce qui fait de nous des êtres humains uniques. »

Voir le potentiel et favoriser l'adoption

Par rapport aux générations plus âgées, les jeunes des générations plus jeunes (génération Z et génération Y) arrivent en tête pour l'adoption de l'IA : 90 % des Canadiens et 92 % des Américains de la génération Z ont utilisé l'IA au cours de la dernière année. Parmi les utilisateurs de la génération Z, l'utilisation hebdomadaire pour des activités personnelles atteint 64 % au Canada et 74 % aux États-Unis, dont 40 % des Canadiens et 45 % des Américains s'y adonnant quotidiennement.

Les répondants de la génération Z croient que l'IA peut améliorer la qualité de vie en général (65 % des Canadiens et 69 % des Américains) et les Canadiens de la génération Z soulignent également son potentiel d'amélioration de l'accessibilité et de l'inclusion (39 % au Canada et 34 % aux États-Unis).

L'adoption s'accompagne d'un degré de confiance élevé dans la littératie en IA : plus de la moitié des répondants de la génération Z affirment être en mesure d'identifier les outils alimentés par l'IA (51 % au Canada et 58 % aux États-Unis) et d'expliquer à la fois les avantages et les limites (56 % au Canada et 61 % aux États-Unis), ce qui souligne leur engagement profond envers la technologie.

Préoccupations éclairées de la part d'utilisateurs expérimentés

Malgré leur fort engagement, y compris l'adoption notable de compagnons IA (15 % au Canada et 19 % aux États-Unis), plusieurs membres de la génération Z sont préoccupés par les répercussions de l'IA sur la société (90 % au Canada et 85 % aux États-Unis), et certains affirment que l'IA est le plus grand défi auquel leur pays est confronté (17 % au Canada et 19 % aux États-Unis). Cela peut suggérer que leur connaissance de cette technologie contribue à une meilleure compréhension des répercussions de l'IA.

Parmi les préoccupations des membres de la génération Z, mentionnons le déplacement d'emplois (48 % au Canada et 44 % aux États-Unis), la dépendance excessive à l'égard des systèmes d'IA (47 % au Canada et 44 % aux États-Unis) et la confidentialité des données (45 % au Canada et 47 % aux États-Unis). Malgré ces inquiétudes, une majorité de jeunes (56 % au Canada et 61 % aux États-Unis) croient que les avantages de l'IA l'emportent sur ses risques potentiels, et environ la moitié d'entre eux (46 % au Canada et 54 % aux États-Unis) maintiennent leur confiance envers les entreprises qui utilisent l'IA.

Au fur et à mesure que les membres de la génération Z accèdent à des postes d'influence par le biais de leur emploi, en tant que consommateurs et en tant qu'électeurs, leur mélange d'expérience et de discernement pourrait redéfinir la façon dont nous gouvernons et développons l'IA pour les années à venir.

Donner les moyens d'agir aux citoyens des données

TELUS a été à l'avant-garde de l'innovation technologique centrée sur l'humain bien avant la prolifération rapide de l'IA, donnant l'exemple et adaptant continuellement ses pratiques à l'évolution des besoins et des attentes des clients et des collectivités. Le rapport annuel de TELUS sur l'IA présente des points de vue sur cette technologie qui progresse rapidement et qui présente un grand potentiel de retombées positives sur la société. Pour en savoir plus sur le rapport, le programme et les ressources de TELUS en matière d'IA responsable, visitez telus.com/iaresponsable.

Au-delà de la recherche et des rapports, TELUS prend des mesures directes pour sensibiliser la prochaine génération à l'utilisation responsable de l'IA. TELUS Averti est un programme de littératie numérique gratuit qui propose un atelier sur l'IA responsable spécialement conçu pour les adolescents afin de les aider à développer leur pensée critique à l'égard de l'intelligence artificielle et à devenir des citoyens numériques responsables. Pour en savoir plus, visitez telus.com/averti.

Méthodologie

L'étude a été menée auprès de 5 487 Canadiens, dont 1 010 répondants de la génération Z (âgés de 12 à 27 ans), dont 43 % étaient âgés de 12 à 18 ans. L'étude a été menée par Léger auprès d'échantillons représentatifs de l'ensemble des groupes d'âge, genres et régions, auxquels s'ajoute une représentation des communautés sous-représentées. Une enquête parallèle menée aux États-Unis auprès de 6 109 répondants, dont 715 répondants de la génération Z (âgés de 12 à 27 ans) a utilisé une méthodologie identique. Les deux sondages se sont déroulés du 3 au 29 septembre 2025.

* En revanche, les baby-boomers représentent la génération qui partage le moins cet enthousiasme, avec seulement 32 % des Canadiens et 34 % des baby-boomers américains qui ont déclaré croire au rôle de l'IA dans l'éducation. Cet écart important de 11 à 13 points de pourcentage souligne le fossé générationnel dans les attitudes à l'égard de l'adoption des technologies éducatives.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications. Chef de file mondial, elle œuvre dans plus de 45 pays et affiche des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars ainsi que plus de 20 millions de connexions clients grâce à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. Nous sommes déterminés à exploiter le potentiel de notre technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 150 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,8 milliard de dollars par des dons d'argent et de temps, des contributions en nature et divers programmes, effectuant notamment 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus, consultez telus.com ou suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec:

Emily Piccinin

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.