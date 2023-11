La Garde côtière canadienne marque l'étape de la consolidation du navire hauturier de science océanographique, essentiel à l'avancement des sciences océaniques au Canada

VANCOUVER, BC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - La Garde côtière canadienne joue un rôle essentiel dans le soutien à la science océanique afin d'aider à approfondir notre compréhension des océans dont les Canadiens dépendent pour leurs emplois, leur alimentation et leur identité culturelle. La fourniture d'équipements océanographiques modernes et fiables qui nous permettent de recueillir les données et les informations nécessaires à la prise de décisions éclairée sur les océans et les écosystèmes aquatiques est une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services Publics et de l'Approvisionnement était au chantier naval de Seaspan Shipyards à Vancouver, en Colombie-Britannique, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne pour célébré la consolidation du navire hauturier de science océanographique.

Il s'agit d'une étape importante vers l'achèvement du navire hauturier de science océanographique, qui est construit au chantier naval Seaspan Shipyards et devrait être livré à la Garde côtière canadienne en 2025, dans le cadre du plan de renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne et de la Stratégie nationale de construction navale.

Le navire hauturier de science océanographique est un laboratoire flottant. En tant que plus grand bâtiment scientifique dédié de la Garde côtière, le nouveau navire fournira une capacité accrue pour soutenir les missions océanographiques sur la côte est du Canada. Stationné à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, le navire pourra accueillir jusqu'à 34 membres d'équipage et 26 scientifiques. Il est équipé d'un pont de travail modulaire, d'une station d'observation des mammifères marins, d'une salle d'échantillonnage océanique, de plusieurs laboratoires et d'un treuil océanographique. Le navire peut également effectuer des opérations de recherche et de sauvetage ainsi que des interventions environnementales en cas de besoin.

L'étape franchie aujourd'hui marque un nouveau pas vers la fourniture continue de données océanographiques essentielles qui nous aideront à résoudre les problèmes océaniques les plus urgents, tels que les effets du changement climatique. Les données et les échantillons recueillis à bord de ce navire contribueront également à la réalisation des engagements nationaux et internationaux du Canada visant à garantir une gestion durable de nos océans.

La Stratégie nationale de construction navale crée des emplois dans l'industrie de la construction navale et dans le secteur maritime du Canada, tout en fournissant aux membres de la Garde côtière canadienne l'équipement dont ils ont besoin pour poursuivre leur important travail. On estime que les contrats dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale ont contribué environ 21,26 milliards de dollars (1,93 milliard de dollars par année) au produit intérieur brut du Canada et ont créé ou maintenu plus de 18 000 emplois par année entre 2012 et 2022.

« Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, nous revitalisons l'industrie de la construction navale, créons de bons emplois et construisons de nouveaux navires qui aideront la Garde côtière canadienne à s'acquitter de son mandat. La consolidation du navire hauturier de science océanographique marque une étape importante. En tant que plus grand navire scientifique du Canada, ce nouveau navire appuiera la recherche et les missions scientifiques pendant des décennies. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de Services publics et Approvisionnement

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans la construction du prochain navire hauturier de science océanographique. Ce nouveau navire consolidera non seulement le rôle du Canada comme chef de file mondial dans le domaine des sciences océaniques, mais nous aidera également à mieux comprendre l'océan Atlantique. Dans le contexte actuel des changements climatiques et du réchauffement des océans qui en résulte, il est plus important que jamais d'aller chercher les meilleures données afin de prendre les décisions les plus éclairées possibles. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'étape de la consolidation étant maintenant terminée, la construction du navire hauturier de science océanographique est bien avancée. Ce laboratoire en mer est un atout fondamental pour notre flotte. Les membres de la Garde côtière canadienne se réjouissent de le voir bientôt naviguer dans nos eaux pour soutenir la recherche scientifique et servir fièrement les Canadiens. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

« Une consolidation de navire est une étape importante dans la vie d'un navire. Nous sommes maintenant sur le point de livrer ce navire multimission très complexe qui soutiendra la Garde côtière canadienne dans ses missions de recherche scientifique et fera progresser les sciences océaniques au Canada. Je suis incroyablement fier du dévouement et des compétences de notre équipe Seaspan qui nous ont permis de franchir avec succès cette étape de construction. »

John McCarthy, PDG, chantier naval Seaspan Shipyards

Les faits en bref

La consolidation du navire marque la fin de la construction de tous les blocs individuels du navire et le début de l'assemblage pour former la structure complète du navire.

Le navire hauturier de science océanographique est en cours de construction au chantier naval de Seaspan Shipyards de Vancouver dans le cadre du pilier de construction de grands navires de la Stratégie nationale de construction navale, pour un coût total de 1,28 milliard de dollars.

dans le cadre du pilier de construction de grands navires de la Stratégie nationale de construction navale, pour un coût total de 1,28 milliard de dollars. Le navire hauturier de science océanographique répondra aux besoins du gouvernement du Canada en matière de recherche océanographique pour les 30 prochaines années et plus.

en matière de recherche océanographique pour les 30 prochaines années et plus. La Stratégie nationale de construction navale (SNCN) est le programme pluridécennal du Canada visant à renouveler la flotte fédérale et à créer des retombées économiques et des possibilités d'emploi dans tout le pays. Seaspan Shipyards est le partenaire stratégique à long terme du Canada en matière de construction navale dans le cadre de la SNCN du Canada .

