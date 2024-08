VANCOUVER, BC, le 17 août 2024 /CNW/ - La Garde côtière canadienne sert les Canadiens tous les jours en sauvant des vies, en protégeant l'environnement et en appuyant la circulation sécuritaire des marchandises dans nos voies navigables. Le renouvellement de sa flotte permet au personnel de la Garde côtière canadienne de continuer à effectuer son important travail pour les années à venir, tout en appuyant l'innovation et en créant de nouveaux emplois dans le secteur de la construction navale d'un océan à l'autre, et à l'autre.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, et l'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, étaient au chantier naval de Vancouver, en Colombie-Britannique, pour célébrer le lancement du nouveau navire hauturier de sciences océanographiques. Une cérémonie de lancement représente la première fois qu'un navire nouvellement construit est descendu dans l'eau.

Dans le cadre de l'événement, la ministre Qualtrough a également annoncé le nom du nouveau navire hauturier de sciences océanographiques : le navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Naalak Nappaaluk. Naalak Nappaaluk était un aîné inuit respecté de Kangiqsujuaq, au Nunavik, un village de 800 habitants situé le long de l'extrémité nord du Québec. M. Nappaaluk était un leader, un moissonneur, un enseignant, un consultant, un navigateur, un astronome et un météorologue renommé. En tant que gardien du savoir, il s'est engagé à protéger et à promouvoir la langue et la culture inuites, et l'a fait toute sa vie en enseignant aux autres comment survivre et prospérer dans sa patrie arctique. Le nom du navire, choisi en consultation avec l'Inuit Tapiriit Kanatami, a été une bonne occasion de travailler avec les Inuits et de faire progresser notre engagement à ouvrir une relation avec les peuples autochtones fondée sur les droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Aujourd'hui, la cérémonie et le dévoilement du nom marquent une autre étape importante dans la construction du navire hauturier de sciences océanographiques. Le NGCC Naalak Nappaaluk est un laboratoire flottant. En tant que plus grand navire scientifique dédié de la Garde côtière canadienne, le nouveau navire fournira des fonctions et une capacité accrues pour soutenir les missions de sciences océaniques sur la côte Est du Canada. Il pourra accueillir jusqu'à 34 membres d'équipage et 26 scientifiques de Pêches et Océans Canada, et sera stationné à l'Institut océanographique de Bedford à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Le NGCC Naalak Nappaaluk est équipé d'un pont qui peut échanger différents modules d'équipement en fonction des exigences de la mission, d'une station d'observation des mammifères marins, d'une salle d'échantillonnage océanique, de plusieurs laboratoires et d'équipement de pointe pour la collecte et l'analyse de l'information, afin de mieux comprendre nos écosystèmes océaniques. Le navire peut également appuyer les opérations de recherche et sauvetage, et d'intervention environnementale, au besoin.

Le NGCC Naalak Nappaaluk appuiera la prestation continue de données scientifiques océanographiques essentielles, ce qui aidera le gouvernement du Canada à s'attaquer aux problèmes océaniques les plus urgents, comme les changements climatiques. Les données et les échantillons recueillis à bord de ce navire appuieront également les engagements nationaux et internationaux du Canada de veiller à ce que nos océans soient gérés de façon durable.

Le NGCC Naalak Nappaaluk est un produit livrable clé pour la Garde côtière canadienne dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, qui crée des emplois durables dans l'industrie de la construction navale et le secteur maritime du Canada. On estime que les contrats dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale ont contribué environ 30 milliards de dollars (2,3 milliards de dollars par année) au produit intérieur brut du Canada, et ont créé ou maintenu plus de 20 400 emplois par année entre 2012 et 2024.

Citations

« Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, nous revitalisons l'industrie de la construction navale, créons de bons emplois et construisons de nouveaux navires pour aider la Garde côtière canadienne à s'acquitter de son mandat. Le lancement du NGCC Naalak Nappaaluk marque une étape importante pour la flotte de la Garde côtière canadienne. En tant que plus grand navire scientifique du Canada, il appuiera la recherche scientifique et les missions pour les décennies à venir. Nous remercions l'Inuit Tapiirit Kanatami, et la famille Nappaaluk d'avoir donné son nom au NGCC Naalak Nappaaluk, et nous sommes honorés de poursuivre son héritage de conservation de l'environnement à bord de ce nouveau navire. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'Inuit Tapiriit Kanatami est fier d'avoir participé pour la première fois à la désignation d'un navire de recherche de la Garde côtière canadienne. Il est particulièrement approprié que les organisations inuites signataires de traités aient choisi le nom d'un aîné inuit qui, au cours de sa vie, a transmis tant de connaissances aux Inuits et aux Canadiens. Nous sommes reconnaissants à la famille de Naalak Nappaaluk d'avoir permis à ce navire scientifique à la fine pointe de la technologie de porter son nom. Nous espérons que le NGCC Naalak Nappaaluk facilitera l'autodétermination des Inuits en recherche, dans le but à long terme de mieux comprendre et protéger les précieuses ressources marines qui nous soutiennent. »

Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami

« Les Britanno-Colombiens sont profondément fiers de notre personnel de la Garde côtière canadienne, et notre gouvernement veille à ce qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour protéger notre milieu marin, en maintenant une forte présence dans nos eaux côtières. Fièrement construit ici même à Vancouver, le NGCC Naalak Nappaaluk stimule notre économie et appuiera d'innombrables opérations maritimes au cours des prochaines années. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

« Le lancement aujourd'hui du navire hauturier de sciences océanographiques est un moment dont les Britanno-Colombiens peuvent être très fiers, car il affirme les talents et les capacités de notre province dans l'industrie de la construction navale. Ce nouveau navire consolidera non seulement le rôle du Canada en tant que chef de file mondial des sciences océaniques, mais nous aidera également à mieux comprendre notre environnement marin diversifié. »

L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens

« Le lancement aujourd'hui du NGCC Naalak Nappaaluk souligne l'engagement du Canada à équiper la Garde côtière canadienne des navires modernes dont elle a besoin pour effectuer ses importantes recherches et missions scientifiques. Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, l'acquisition de navires construits au Canada renforce non seulement nos capacités maritimes, mais génère également des emplois de grande valeur dans l'ensemble de notre secteur maritime et de notre chaîne d'approvisionnement. Nous sommes honorés de perpétuer l'héritage de M. Nappaaluk, un aîné inuit respecté de Kangiqsujuaq, au Nunavik, en nommant ce navire à la fine pointe de la technologie. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le lancement aujourd'hui du nouveau navire hauturier de sciences océanographiques est une étape importante qui représente des progrès importants dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. En tant que plus grand navire scientifique du Canada, ce nouveau navire appuiera la recherche scientifique et les missions pour les décennies à venir. Dans le cadre de la SNCN, nous revitalisons l'industrie de la construction navale, créons de bons emplois et construisons de nouveaux navires pour aider la Garde côtière canadienne à s'acquitter de son mandat, tout en générant des retombées économiques pour tous les Canadiens. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le NGCC Naalak Nappaaluk nous aidera à détecter, à surveiller, et à comprendre les principaux défis océaniques, comme leurs conditions en constante évolution, résultant des changements climatiques, et les répercussions que ces changements pourraient avoir sur les stocks de poissons, la répartition des espèces et les habitats, ainsi que les réseaux trophiques, et à fournir les meilleures données disponibles pour orienter les politiques et éclairer les décisions en matière de ressources marines durables et responsables. »

Parm Bains, député, Steveston--Richmond-Est

« Grâce à sa capacité d'accueillir 34 membres d'équipage et 26 scientifiques, le NGCC Naalak Nappaaluk jouera un rôle central en appuyant la réalisation par le Canada des engagements nationaux et internationaux, y compris la Décennie des Nations Unies des sciences océaniques pour le développement durable, qui aidera à assurer un océan sain et durable pour les générations futures. »

Wilson Miao, député, Richmond-Centre

« Le lancement du navire scientifique le plus grand et le plus moderne du Canada est un jour historique pour notre pays et le travail crucial en cours pour soutenir la recherche océanique. Seaspan tient la promesse de la Stratégie nationale de construction navale, visant à construire des navires au Canada par des Canadiens pour le Canada. Je suis très fier de l'innovation et du dévouement qui ont été investis pour construire cet important navire, qui nous aidera à approfondir notre compréhension des océans dont dépendent les Canadiens pour se nourrir, subvenir à leurs besoins, et assurer la santé de notre pays. »

John McCarthy, directeur général, Seaspan Shipyards

« Avec le lancement du NGCC Naalak Nappaaluk, nous sommes un pas de plus vers l'accueil de ce navire hauturier moderne de sciences océanographiques dans notre flotte. Je sais que le personnel de la Garde côtière canadienne a hâte de servir à bord du NGCC Naalak Nappaaluk, d'appuyer la recherche scientifique essentielle, et de continuer à servir fièrement les Canadiens. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

L'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) est l'organisation nationale représentative de 70 000 Inuits au Canada , dont la majorité vit dans l'Inuit Nunangat, la patrie inuite, englobant 51 collectivités de la région désignée des Inuvialuit (Territoires du Nord-Ouest), du Nunavut , du Nunavik (Nord du Québec) et du Nunatsiavut (Nord du Labrador ). L'Inuit Nunangat représente 40 % de la superficie du Canada et 72 % de son littoral.





, dont la majorité vit dans l'Inuit Nunangat, la patrie inuite, englobant 51 collectivités de la région désignée des Inuvialuit (Territoires du Nord-Ouest), du , du Nunavik (Nord du Québec) et du Nunatsiavut (Nord du ). L'Inuit Nunangat représente 40 % de la superficie du et 72 % de son littoral. Le lancement du navire marque l'achèvement de la construction de la coque sous-marine du navire. Après le lancement, des travaux en bord de quai seront effectués, menant à des essais en mer et au port.





Le navire devrait être livré à la Garde côtière canadienne en 2025 et est construit dans le cadre du pilier Construction de grands navires de la Stratégie nationale de construction navale, avec un coût total du projet de 1,47 milliard de dollars (taxes incluses).





est construit dans le cadre du pilier Construction de grands navires de la Stratégie nationale de construction navale, avec un coût total du projet de 1,47 milliard de dollars (taxes incluses). Le navire hauturier de sciences océanographiques appuiera les exigences du gouvernement du Canada en matière de recherche en sciences océanographiques au cours des 30 prochaines années et plus, en tant que principal navire de recherche en sciences océaniques de la Côte Est de la Garde côtière canadienne.





en matière de recherche en sciences océanographiques au cours des 30 prochaines années et plus, en tant que principal navire de recherche en sciences océaniques de la Côte Est de la Garde côtière canadienne. La Stratégie nationale de construction navale est le programme pluriannuel du Canada visant à renouveler les flottes du gouvernement du Canada et à offrir de solides retombées économiques et des possibilités d'emploi partout au pays. Vancouver Shipyards est l'un des partenaires stratégiques à long terme du Canada en matière de construction navale dans le cadre de la Stratégie.





visant à renouveler les flottes du gouvernement du et à offrir de solides retombées économiques et des possibilités d'emploi partout au pays. Vancouver Shipyards est l'un des partenaires stratégiques à long terme du en matière de construction navale dans le cadre de la Stratégie. À la fin de 2023, plus de 26,5 milliards de dollars en contrats liés à la Stratégie nationale de construction navale ont été attribués à des entreprises partout au pays. De ce montant, 5,38 milliards de dollars sont liés à des contrats pour la Garde côtière canadienne.

Produits connexes

Liens associés

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Gabriel Bourget, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]