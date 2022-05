La FSSS veut une mise en œuvre claire de la Politique d'hébergement et de soins et services de longue durée

MONTRÉAL, 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - En réaction à la politique d'hébergement et de soins et services de longue durée de la ministre Blais, la FSSS salue le fait qu'elle s'inscrive sous le signe du bien-être global des aînés, mais demande que les modalités de mise en œuvre soient clarifiées et rappelle que les conditions de travail des employés doivent suivre. Nous déplorons également le fait que les résidences privées pour ainés soient exclues de cette nouvelle politique.

« Naturellement, toute forme d'amélioration des conditions de vie des aînés est la bienvenue, mais pour y arriver on doit améliorer les conditions de travail et les salaires dans les ressources intermédiaires, pour les préposés aux bénéficiaires, mais aussi pour les auxiliaires de santé et services sociaux afin de soutenir les soins à domicile, qui doivent demeurer la principale priorité » d'affirmer Réjean Leclerc, président de la FSSS. De plus, afin d'assurer une réponse aux besoins spécifiques des patients, la FSSS réclame l'établissement d'un ratio usager / préposé aux bénéficiaires ou ASSS, solution absente de la politique.

Au niveau des milieux de vie et de soin, la ministre Blais souhaite un apport plus important des ressources intermédiaires et ressources de type familial (RI-RTF) au réseau de la santé et des services sociaux. « Nous croyons que la contribution et que la collaboration des RI-RTF en lien avec les établissements du réseau sont essentiels. Cependant, pour y arriver il faudra assurément que les conditions offertes aux RI-RTF soient plus attractives, qu'on reconnaisse mieux leurs compétences et que les établissements travaillent en réel paritarisme avec celles-ci » de prévenir Lucie Longchamp, vice-présidente des secteurs privés de la FSSS.

De plus, nous nous expliquons mal que la politique soit muette au sujet des résidences pour personnes âgées, là où pourtant, on retrouve de plus en plus de personnes en perte d'autonomie nécessitant des soins. Actuellement, les exploitants en profitent pour vendre des soins à fort prix aux personnes âgées alors que ces soins devraient être gratuits, et dispensés par du personnel bien rémunéré et intégrés aux équipes publiques de soutien à domicile.

Au niveau du budget, la FSSS appuie la récente décision du gouvernement de conventionner les CHSLD non conventionnés, mais souhaite des réponses sur l'attribution des fonds qui seront alloués à ces transitions, à savoir si l'on parle des mêmes sommes que pour l'application de la politique. « Certes, un nouveau budget de 2,9 milliards$ a été alloué à l'application de la nouvelle politique, mais on aimerait savoir comment ces fonds seront distribués. Par exemple, dans le dernier plan santé du gouvernement, on souhaite décentraliser le réseau. Là, dans sa conférence de presse, la ministre Blais dit que ça passera par l'ajout de gestionnaires. Je veux bien, mais on doit surtout ramener les lieux de décision et les budgets dans les communautés pour vraiment répondre aux besoins des ainés » de terminer Réjean Leclerc.

