Paramédics - Des recrues mieux payées si elles travaillent comme préposé-es aux bénéficiaires

MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - Sans convention collective depuis le 31 mars 2023, les 3500 paramédics membres de syndicats CSN réclament notamment un niveau de salaire en phase avec leur compétence et leur expertise, ce que leur refuse le gouvernement. Or, les syndicats constatent que le gouvernement fait présentement de l'œil aux finissants du DEC en soins préhospitaliers d'urgence, avec des publicités leur faisant miroiter un salaire horaire de 29,37 $ pour travailler comme préposé-es aux bénéficiaires, soit près de trois dollars de plus que le salaire d'entrée des paramédics.

« C'est précisément parce que le gouvernement s'est montré incapable jusqu'ici d'offrir aux paramédics un taux de salaire convenable que ces finissants ne peuvent pas travailler dès maintenant comme paramédics, dénonce le représentant du secteur préhospitalier FSSS-CSN, Jean Gagnon.

« Tant mieux si les préposé-es aux bénéficiaires peuvent gagner un salaire de plus de 29 $ l'heure en commençant. C'est le fruit d'ententes qu'ils ont négociées avec le gouvernement. Mais ça montre clairement que quelque chose ne tourne pas rond dans le système, car le gouvernement nous offre présentement un salaire inférieur à ça pour les nouveaux paramédics en soins primaires ! C'est vraiment incohérent. »

La vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (CSN), Lucie Longchamps, rappelle que les entreprises ambulancières peinent déjà à combler tous les quarts de travail nécessaires au strict minimum pour la santé et la sécurité de la population. « Le gouvernement met déjà en péril la capacité du secteur préhospitalier à retenir son monde et il est maintenant prêt à mettre en jeu la capacité d'y attirer la relève. Déjà, plus de la moitié des paramédics choisissent de quitter leur emploi dans les cinq premières années. La situation ne fera qu'empirer tant qu'on n'aura pas un gouvernement qui se montrera capable de reconnaître leur profession. ».

Un blitz de négociation crucial

Le gouvernement lance cette offensive de recrutement auprès des finissants futurs paramédics dans le contexte où ceux-ci ne pourront effectuer de stages ni compléter leur formation tant que les conventions collectives ne seront pas renouvelées. Un blitz de négociation se tiendra à compter du 1er juin pour trouver un terrain d'entente.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757