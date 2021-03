La FSSS-CSN souligne la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19

MONTRÉAL, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la Santé et des services sociaux affiliée à la CSN se souvient aujourd'hui des travailleurs et des travailleuses qui ont fait le sacrifice ultime en combattant la pandémie. Rappelons que plus de 30 000 travailleuses et travailleurs du réseau de la santé ont été infectés et que 16 personnes en sont malheureusement décédées. « Pour nos membres, rester à la maison n'a jamais été une option, les travailleurs et les travailleuses du réseau sont sur le terrain, sans relâche, depuis le début de la pandémie », souligne Jeff Begley, président de la FSSS. Il va de même pour le personnel travaillant dans les services de garde partout au Québec.

La Fédération invite la population à observer une minute de silence à 13 h aujourd'hui en l'honneur des victimes et de leurs proches. La FSSS tient également à souligner la contribution des travailleurs et des travailleuses qui ouvrent dans l'ombre depuis le début de la pandémie. « Que ce soit les personnes qui œuvrent pour le soutien aux soins, le soutien administratif, le personnel paratechnique, ou les professionnels, la contribution et le dévouement de tout le personnel des réseaux de la santé, des services sociaux et des services de garde depuis le début de cette crise est tout simplement extraordinaire ! »

La Fédération et le gouvernement partagent au moins un objectif dans l'immédiat. Il faut que la campagne de vaccination soit une réussite. « Tout doit être mis en œuvre pour qu'un maximum de personnes soit vacciné le plus rapidement possible. Pour le personnel du réseau, ça doit inclure la nécessité de compenser des personnes qui doivent se faire vacciner lors d'une journée de congé », ajoute M. Begley.

Les gestes symboliques dans des situations difficiles ont leur place. Au-delà de ces gestes posés aujourd'hui, la FSSS demande toutefois au gouvernement de poser des actions concrètes pour protéger le personnel qui continue à répondre « présent » en allant au travail chaque jour.

