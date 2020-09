La FSSS-CSN réclame une voie rapide pour le dépistage dans les services de garde éducatifs

MONTRÉAL, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) s'étonne que le gouvernement Legault n'ait toujours pas convenu d'une voie rapide de dépistage pour les travailleuses et les enfants du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance.

Pour faire face à la deuxième vague de la pandémie, la FSSS-CSN réclame une procédure accélérée de test et un corridor de service dédié pour les CPE et les services de garde en milieu familial. Cet accès privilégié au dépistage, pourtant prévu au Plan d'action prévu en cas de deuxième vague, se fait toujours attendre. Ce secteur critique doit être mieux protégé, sans quoi des éducatrices seront en isolement pour une période plus longue que nécessaire, alors que l'on constate déjà une pénurie de personnel. Pour maintenir l'offre de services de garde aux parents, il faut pouvoir compter sur le maximum possible de personnel.

Cela est d'autant plus important alors que certains employeurs du réseau ou bureaux coordonnateurs s'entêtent encore à ne pas maintenir la rémunération du personnel en isolement. Ce sont donc actuellement les travailleuses des services de garde qui doivent payer le prix de cette situation. La FSSS-CSN demande d'ailleurs depuis plusieurs semaines un engagement gouvernemental pour maintenir la rémunération des travailleuses et travailleurs en isolement, comme cela se fait dans plusieurs secteurs.

« Les travailleuses et travailleurs des CPE et les RSG sont au front depuis le début de la pandémie. Elles sont à risque et doivent pouvoir se faire dépister rapidement. C'est un moyen efficace d'éviter des éclosions dans les services de garde éducatifs », explique Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN.

