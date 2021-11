La FSSS-CSN devant la coroner pour dénoncer la tempête parfaite dans les résidences pour aîné-es

MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) témoignait cette semaine à l'enquête publique sur les décès dans les résidences pour aîné-es. La FSSS-CSN a fait valoir que l'état déplorable dans lequel le réseau s'est présenté à l'arrivée de la pandémie, jumelé à l'entêtement du Comité sur les infections nosocomiales du Québec de l'INSPQ (CINQ) et du gouvernement à ne pas appliquer adéquatement le principe de précaution, ont mis à risque le personnel et les personnes âgées hébergées.

Un réseau de la santé et des services sociaux à terre au début de la pandémie

Pour la FSSS-CSN, trouver des solutions efficaces afin d'agir sur ce qui a causé ces décès dans les résidences pour aîné-es passe par l'examen des causes systémiques de cette crise. À l'arrivée de la pandémie, le réseau était fragilisé, grandement sous-financé et désorganisé. La prévention en santé et sécurité du travail (SST) était le parent pauvre de l'organisation du réseau. Les manquements en matière de planification, malgré ce qu'on avait pourtant appris des crises passées, ont été nombreux. À cela s'ajoute le fait que la détérioration des conditions de travail et le manque de personnel ont entraîné un cercle vicieux de mobilité à outrance du personnel, de recours aux agences privées et d'épuisement professionnel généralisé.

Un refus de bien protéger le personnel

Le CINQ et le gouvernement se sont obstinés à ne pas appliquer le principe de précaution dans leurs recommandations, ce qui a contribué à exposer le personnel au virus. En faisant des recommandations du CINQ leurs « règles de l'art », la CNESST et les employeurs ont ainsi abdiqué à jouer pleinement leur rôle en prévention. La FSSS-CSN et ses syndicats ont dû multiplier les interventions à tous les niveaux pour dénoncer les lacunes en prévention et obtenir des correctifs.

Ce que ça va prendre pour ne plus jamais revivre un tel drame

La FSSS-CSN a profité de son passage pour expliquer ce qu'il faut changer pour ne plus jamais revivre un drame comme celui de la pandémie de COVID-19. Cela repose sur un réseau décentralisé et géré plus démocratiquement, bien financé et avec une culture de la prévention bien ancrée. Le Québec doit se doter d'un véritable régime public de soins de longue durée, aussi bien en hébergement que dans le soutien à domicile. Il faut aussi une meilleure planification de la main d'œuvre et de meilleures conditions de travail pour le personnel. Enfin, il faut mieux se préparer pour être en mesure de faire face à de telle situation, en se dotant de mécanismes de suivis rigoureux, permettant notamment d'assurer la disponibilité de tout le matériel et de tous les équipements nécessaires.

« Quand une pandémie survient, il est trop tard si on manque déjà de personnel, de matériel et qu'on est mal préparé. L'absence d'écoute et d'échanges pour entendre nos préoccupations a retardé la mise en place de réelles solutions. Ce sont malheureusement les aîné-es les plus vulnérables de notre société et les travailleuses et travailleurs qui œuvrent auprès d'eux qui ont subi les conséquences de la désorganisation en santé. Il faut beaucoup mieux se préparer, en priorisant dorénavant la prévention, pour ne plus revivre ça », explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

