Le gouvernement du Canada investit pour créer un écosystème d'innovation d'envergure internationale en Colombie-Britannique.

VANCOUVER, BC, le 3 oct. 2023 /CNW/ - La Colombie-Britannique devient rapidement une plaque tournante pour les entreprises qui créent des technologies numériques immersives. Il s'agit notamment de la réalité virtuelle et augmentée, de l'intelligence artificielle et de la robotique, qui peuvent améliorer notre monde comme jamais auparavant.

La Frontier Collective Society reçoit 312 000 dollars pour présenter au monde entier les technologies innovantes de la Colombie-Britannique (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques dans des entreprises locales qui développent des technologies innovantes répondant à une demande mondiale croissante. Cela comprend plus de 230 entreprises de technologie immersive situées en Colombie-Britannique.

Afin de réunir ces entreprises et d'encourager l'innovation, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'un financement de 312 000 $ à la Frontier Collective Society.

Fondée en 2022, l'entreprise Frontier Collective fait la promotion de l'industrie technologique de la Colombie-Britannique, notamment de la réalité virtuelle et augmentée, de l'intelligence artificielle, des biotechnologies propres et des biotechnologies dans le monde entier. Elle contribue à attirer des talents à Vancouver et à faire croître les investissements et les infrastructures pour les entreprises émergentes.

Le financement, accordé dans le cadre du programme des écosystèmes d'innovation régionaux de PacifiCan, soutient le Frontier Summit à Vancouver (en anglais), un rassemblement annuel de dirigeants locaux et mondiaux, d'innovateurs et d'investisseurs dans le domaine des technologies de pointe, qui explorent les possibilités de partenariat et de financement. Le sommet contribuera à renforcer les capacités de l'écosystème local et à faire de la Colombie-Britannique un chef de file mondial dans le domaine des technologies immersives. Cet investissement de PacifiCan a également permis à Frontier Collective de présenter la Colombie-Britannique à South by Southwest (SXSW) à Austin, au Texas, au début de l'année.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée aux Britanno-Colombiens. L'Agence encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

Citations

« Vancouver représente le deuxième plus grand centre de réalité virtuelle et augmentée au monde, après la Silicon Valley. L'investissement d'aujourd'hui reflète nos efforts continus pour faire de la Colombie-Britannique un chef de file mondial dans le domaine des technologies immersives et pour créer des emplois de qualité et une croissance économique dans l'ensemble de la province. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« En tant que phare de l'innovation à Vancouver, l'entreprise Frontier Collective m'inspire par les possibilités illimitées qui s'offrent à nous. Grâce au financement généreux de PacifiCan, nous sommes déterminés à élever notre écosystème local au rang de référence internationale, en tissant une tapisserie d'innovation qui s'étend sur les paysages locaux et mondiaux. Nous avons pour mission de renforcer la synergie des idées, de favoriser des opportunités inégalées et de promouvoir notre communauté dynamique d'innovateurs dans un domaine de notoriété et de reconnaissance mondiales. Nous sommes convaincus qu'en unissant nos efforts et en adoptant une vision commune, nous pouvons créer un avenir où l'esprit d'innovation ne connaît pas de frontières et où la recherche de l'excellence devient le langage commun du progrès. Nous avons hâte de contribuer à façonner un monde où la synergie de la créativité et de la technologie devient le catalyseur d'une nouvelle ère d'avancées transformatrices. »

- Dan Burgar, directeur général de Frontier Collective

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le financement de PacifiCan annoncé aujourd'hui est accordé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR). Ce programme vise à faire croître et à soutenir les secteurs prioritaires en Colombie-Britannique, créant un écosystème qui inclut les groupes sous-représentés et qui permet à ces secteurs prioritaires d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation est un programme national administré par les organismes de développement régional de l'ensemble du Canada, tels que PacifiCan, destiné à stimuler la croissance économique par l'innovation et à créer davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens. Le programme EIR, réalisé par PacifiCan en Colombie-Britannique, s'inscrit dans le cadre de ce programme national.

En 2021, les entreprises de technologie immersive de la Colombie-Britannique ont généré des revenus annuels de 2,3 milliards de dollars. Vancouver compte plus de 230 entreprises de technologies immersives, qui emploient des milliers de professionnels des STIM.

