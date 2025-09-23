La nouvelle plateforme investira plus de 800M $CAN dans des projets d'infrastructures et d'immobilier réalisés par des travailleurs syndiqués dans l'ensemble du Canada.

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Fiera Capital Corporation (« Fiera Capital ») et le district canadien de la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique (« FUCMA ») annoncent aujourd'hui le lancement de la Plateforme canadienne d'opportunités pour les travailleurs syndiqués. Cette nouvelle stratégie d'investissement en actifs réels vise à générer des rendements ajustés au risque attrayants tout en soutenant l'emploi des membres de la FUCMA. Dotée d'un engagement initial de plus de 800 millions $ CA répartis équitablement entre des investissements en immobilier et en infrastructures, la plateforme prévoit atteindre plus d'un milliard $ CA d'actifs d'ici trois ans.

La plateforme d'opportunités pour la main-d'œuvre syndiquée canadienne vise à offrir aux investisseurs des rendements stables ajustés au risque, tout en créant des opportunités tangibles et durables pour les travailleurs qualifiés membres de la FUCMA. Tous les projets développés par la plateforme emploieront une main-d'œuvre syndiquée, favorisant des normes élevées de rémunération, de sécurité au travail et d'avantages sociaux pour les membres du district canadien de la FUCMA. Ce partenariat vise à encourager le développement des économies locales et à contribuer à la création d'emplois durables dans les métiers spécialisés.

« Ce partenariat va bien au-delà de l'investissement dans l'immobilier et les infrastructures. Il s'agit de créer des opportunités concrètes pour nos membres et de générer une valeur durable pour nos communautés. En investissant directement dans des projets construits par nos travailleurs syndiqués, nous créons des emplois de qualité, nous soutenons la formation professionnelle et nous veillons à ce que les retombées économiques profitent directement à tous ceux et celles qui rendent ces projets possibles », a déclaré Jason Rowe, vice-président du district canadien de la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique.

Les investissements en infrastructure seront gérés par Fiera Infrastructure Inc. (« Fiera Infrastructure »), sous la direction de son directeur général, Jamie Crotin. Le mandat visera principalement les infrastructures sociales et civiles, les réseaux de transport et les projets en énergie renouvelable, avec pour objectif de renforcer l'économie canadienne et de générer des retombées durables pour les collectivités.

Les investissements immobiliers seront gérés par Fiera Immobilier Ltée (« Fiera Immobilier »), sous la direction de Pierre Pelletier, directeur général principal et chef du développement et de la dette, avec une orientation stratégique sur les projets urbains, multi-résidentiels et industriels.

Les investissements privilégieront les projets entièrement nouveaux en logements multi- résidentiels et en infrastructures publiques essentielles.

John Valentini, président et chef de la direction, Fiera Marchés privés, souligne : « Nos équipes chez Fiera possèdent une solide expérience dans la réalisation de grands projets immobiliers et d'infrastructures au Canada, alliant rigueur d'investissement et excellence opérationnelle. Grâce à cette nouvelle plateforme, nous établissons une référence en matière de création de valeur et de véritable impact. »

Maxime Ménard, président mondial et chef de la direction de Fiera, ajoute : « Cette initiative démontre notre capacité à concevoir des solutions d'investissement personnalisées à fort impact. Notre partenariat avec le district canadien de la FUCMA s'appuie sur notre expérience en gestion d'actifs de caisses de retraite multi-employeurs et redéfinit la façon dont le capital d'investissement peut soutenir les travailleurs spécialisés et les communautés locales. Ce projet s'inscrit pleinement dans notre engagement envers l'investissement responsable et notre volonté de contribuer à la prospérité durable du Canada. »

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital (ci-après « Fiera Capital ») est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée de Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu des enregistrements pertinents, d'une exemption de ces enregistrements, et/ou le produit pertinent est enregistré ou exempté d'enregistrement.

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter:

https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

À propos de Fiera Infrastructure

Fiera Infrastructure, une société affiliée à Fiera Capital, est un investisseur de premier plan dans le marché intermédiaire des infrastructures à l'échelle mondiale, actif dans tous les sous-secteurs de la classe d'actifs des infrastructures. Dirigée par une équipe de professionnels hautement expérimentés et spécialisés, la firme s'appuie sur de solides relations à l'échelle mondiale, avec une présence locale à Toronto, Londres et New York. Son approche rigoureuse en matière d'investissement et de gestion d'actifs est conforme à sa philosophie à long terme. Fiera Infrastructure a des actifs sous gestion et des engagements de 4,4 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2025. La firme a investi dans plus de 90 actifs d'infrastructure dans les domaines des énergies renouvelables, des télécommunications, du transport et des partenariats public-privé. Pour plus d'information, veuillez visiter www.fierainfrastructure.com ou suivre Fiera Infrastructure sur LinkedIn.

À propos de Fiera Immobilier

Fiera Immobilier, une filiale en propriété exclusive de Fiera Capital, est une société de gestion de placements de premier plan. Avec ses sociétés affiliées, elle offre une plateforme mondiale et une présence établie en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle se concentre sur des stratégies en capitaux propres de base, à valeur ajoutée et opportunistes, ainsi que sur le financement par emprunt à court et à moyen terme.

Au 31 mars 2025, la société gérait plus de 11,6 milliards de dollars canadiens en immobilier commercial à l'échelle mondiale, par l'entremise d'une gamme diversifiée de fonds et de comptes. La composition variée de son portefeuille -- tant sur le plan géographique que sectoriel -- combinée à des stratégies de haute qualité, permet aux investisseurs de diversifier leur exposition et de personnaliser leur expérience d'investissement dans la classe d'actifs immobiliers.

Pour en savoir plus, visitez ca.fierarealestate.com ou suivez Fiera Real Estate sur LinkedIn.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur des événements à venir ou la performance future, qui traduisent les attentes ou convictions actuelles de la direction. Ces énoncés ne constituent pas des faits historiques. Plus précisément, le communiqué contient des énoncés concernant le mandat et les rendements visés de la Plateforme canadienne d'opportunités pour les travailleurs syndiqués.

Les énoncés prospectifs comportent par nature des risques et incertitudes, et reposent sur plusieurs hypothèses susceptibles de ne pas se matérialiser, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante de ceux anticipés. Fiera Capital ne peut garantir que ces énoncés se réaliseront, et invite les lecteurs à faire preuve de prudence à leur égard. Ces risques incluent notamment l'échec ou le retard dans l'exécution du mandat de la Plateforme canadienne d'opportunités pour les travailleurs syndiqués, ou l'incapacité d'atteindre les rendements visés. Des informations complémentaires sur les risques sont disponibles dans les états financiers intermédiaires et annuels consolidés de Fiera Capital ainsi que dans sa plus récente notice annuelle déposée sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.ca.

Ces énoncés sont valables en date du présent communiqué, et Fiera Capital n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouveaux faits ou d'événements futurs.

