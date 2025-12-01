MONTRÉAL, le 1 dec. 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ) a annoncé aujourd'hui avoir remis un avis au porteur inscrit des débentures subordonnées non garanties de premier rang à 8,25 % venant à échéance le 31 décembre 2026 en circulation de la Société (les « débentures ») selon lequel, conformément aux dispositions de l'acte de fiducie régissant les débentures daté du 29 juin 2023 (l'« acte de fiducie »), la Société rachètera la totalité des débentures émises et en circulation en date du 31 décembre 2025 (la « date de rachat »).

À la date des présentes, des débentures représentant un capital total de 67 250 000 $ sont émises et en circulation.

À la date de rachat, sous réserve du respect de l'acte de fiducie, les porteurs des débentures recevront, pour chaque tranche de 1 000 $ de capital de débentures, un paiement correspondant au 1 000 $ de capital de débentures, majoré de l'intérêt couru et impayé sur celui-ci jusqu'à la date de rachat, exclusivement. Les droits des porteurs des débentures aux termes de celles-ci et aux termes de l'acte de fiducie s'éteindront à la date de rachat.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « filiale ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette filiale est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes, d'une dispense de ces inscriptions et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement aux clients américains ni n'offre des services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter le https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Pour de plus amples renseignements : Analystes et investisseurs, Natalie Medak, Directrice, Relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 416 884-4236, [email protected]