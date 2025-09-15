Bruno Guilmette est nommé chef mondial de l'infrastructure chez Fiera Capital, apportant plus de 25 ans d'expérience dans les domaines du placement en infrastructure, des énergies renouvelables et des marchés financiers.

Ciaran Henry est nommé chef mondial des relations avec les investisseurs, Stratégies d'infrastructure chez Fiera Capital, apportant une expertise approfondie des classes d'actifs et des relations institutionnelles de longue date afin de renforcer l'engagement des clients et de soutenir les relations avec les investisseurs.

Les changements au sein de l'équipe de Fiera Capital visent à renforcer la capacité de Fiera Infrastructure à fournir des solutions sur mesure à ses clients dans l'ensemble de la structure du capital, avec une origination de transactions, une exécution et une gestion des risques solides pour les investisseurs institutionnels du monde entier.

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui des changements à sa stratégie mondiale en infrastructure afin de faciliter une intégration accrue de ses capacités en dette et en actions d'infrastructure. Le secteur infrastructure de Fiera Capital gère environ 5,5 milliards de dollars d'actifs et s'appuie sur une équipe de plus de 30 professionnels répartis sur les principaux marchés mondiaux.

Cette approche intégrée devrait élargir la gamme de stratégies offertes aux investisseurs institutionnels, améliorer l'accès aux opportunités dans tous les secteurs et toutes les régions, et renforcer l'exécution et la surveillance des risques. Elle devrait également offrir à Fiera Capital et à ses partenaires la flexibilité nécessaire pour concevoir des structures du capital qui correspondent aux objectifs de placement et aux exigences de gouvernance de chaque client.

Pour diriger cette nouvelle phase, Fiera Capital a nommé Bruno Guilmette au poste de chef mondial de l'infrastructure. Bruno travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de Fiera Capital et ses partenaires afin d'offrir une expérience client plus harmonieuse dans toutes les stratégies. M. Guilmette apporte plus de 25 ans de leadership dans les domaines du placement en infrastructure, des énergies renouvelables et des marchés financiers. Il a occupé des postes de direction à La Caisse de dépôt et placement du Québec avant de rejoindre PSP Investments, où il a lancé et développé la stratégie d'infrastructure de l'entreprise pour la mener à une plateforme de 9 milliards de dollars d'actifs. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président exécutif et directeur financier chez Boralex, un producteur d'énergie renouvelable présent au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il siège également au conseil d'administration et au comité de placement de la Banque de l'infrastructure du Canada et est un ancien membre du conseil d'administration de la Global Infrastructure Investor Association. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de HEC Montréal et d'un MBA en commerce international et finance de l'Université McGill. Comptable professionnel agréé (CPA, CA) et titulaire du titre de CFA, M. Guilmette détient également le titre ICD.D de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Alina Osorio quittera son poste de présidente de Fiera Infrastructure, mais continuera de siéger au conseil d'administration et au comité de placement. Elle demeure également actionnaire minoritaire de Fiera Infrastructure.

Ciaran Henry rejoint l'entreprise en tant que chef mondial des relations avec les investisseurs. Il apporte une vaste expérience de leadership en distribution institutionnelle mondiale, ayant occupé le poste de vice-président principal et chef de la distribution pour l'Europe et l'Asie chez Fiera Capital, où il a dirigé la levée de capitaux dans les domaines de l'infrastructure, du crédit et des placements privés. Plus récemment, il a été directeur général chez Brookwood Financial Limited à Londres, après avoir occupé le poste d'associé chez Sagard. M. Henry a développé un solide réseau de relations institutionnelles en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Il soutiendra les équipes de distribution de Fiera Capital et Fiera Infrastructure afin de positionner leurs offres et de renforcer les relations avec les investisseurs institutionnels à travers le monde.

« Il s'agit d'une étape importante pour la catégorie d'actifs Infrastructure de Fiera Capital et pour nos clients », a déclaré John Valentini, directeur exécutif, président et chef de la direction de Fiera Marchés privés. « Une meilleure coordination de notre expertise en dette et en actions devrait nous permettre d'offrir des solutions plus flexibles, plus précises et plus évolutives. Notre équipe Infrastructure mondiale, dirigée par Bruno, collaborera avec l'équipe de Dette d'infrastructure de Fiera Capital et l'équipe d'actions d'infrastructure de Fiera Infrastructure. Le leadership de Bruno chez Fiera Capital, associé au renforcement de nos relations avec les investisseurs mondiaux avec le rôle de Ciaran, devrait assurer à Fiera Capital le leadership nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel du marché mondial de l'infrastructure. Nous sommes également reconnaissants envers Alina d'avoir établi des bases solides chez Fiera Infrastructure et d'assurer une précieuse continuité au sein du conseil d'administration et du comité de placement pendant cette transition.»

« Je rejoins Fiera Capital dans une période où le secteur de l'infrastructure connaît un fort élan, et je me réjouis de pouvoir m'appuyer sur la réputation de la société pour collaborer étroitement avec l'équipe de direction mondiale et les collègues de Fiera Infrastructure. Je me concentrerai sur l'expansion des activités et le renforcement des capacités en matière de création, de structuration et de gestion des risques sur les principaux marchés », a déclaré Bruno Guilmette.

M. Henry a ajouté : « Les investisseurs institutionnels recherchent des opportunités variées et la capacité de s'adapter à l'évolution des conditions du marché. La plateforme mondiale d'infrastructure de Fiera Capital est conçue pour répondre à ce besoin, avec le soutien d'une équipe internationale forte d'une solide expérience. »

Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution des activités d'infrastructure de Fiera Capital, qui souligne l'engagement de la société à développer ses capacités dans cette classe d'actifs au profit des investisseurs institutionnels.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de Gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée de Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu des enregistrements pertinents, d'une exemption de ces enregistrements, et/ou le produit pertinent est enregistré ou exempté d'enregistrement.

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter: https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites. Des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital, y compris la Notice annuelle de la Société, sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Demandes médias: Yasmine Sardouk, Vice-présidente principale, Marketing stratégies de placement et Communications corporatives, 514-299-1669, E: [email protected]