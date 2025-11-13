MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indications contraires.

(en milliers de dollars, à moins d'indications contraires) T3 T2 T3

Cumul Cumul 2025 2025 2024

2025 2024 ASG à la clôture de la période (en milliards de dollars) 166,9 160,5 165,5

166,9 165,5 ASG moyens (en milliards de dollars) 163,7 159,0 163,8

162,4 162,6













Mesures financières conformes aux IFRS











Total des produits 167 090 162 974 171 711

492 935 504 612 Honoraires de gestion 152 793 147 867 154 381

455 202 455 261 Honoraires de performance 7 010 2 491 5 857

9 684 11 186 Commissions d'engagement et frais de transaction 2 032 5 246 3 622

9 718 9 224 Quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées 1 387 2 035 1 691

6 017 10 667 Autres produits 3 868 5 335 6 160

12 314 18 274 Résultat net1) 5 834 3 757 12 639

31 380 25 179













Mesures financières non conformes aux IFRS











BAIIA ajusté2) 50 325 45 692 51 685

139 420 142 364 Marge du BAIIA ajusté 2) 30,1 % 28,0 % 30,1 %

28,3 % 28,2 % Résultat net ajusté1), 2) 25 034 27 198 28 909

77 658 79 870 Flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois2) 87 059 75 336 95 215

87 059 95 215















Remarque : Certains totaux, totaux partiels et pourcentages peuvent ne pas concorder du fait que les chiffres ont été arrondis. 1) Attribuable aux actionnaires de la Société. 2) Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.

« Ce trimestre, nous avons enregistré une croissance interne nette positive de près de 900 millions de dollars, ce qui a permis à la société de renouer avec les flux nets totaux positifs, a déclaré Maxime Ménard, président mondial et chef de la direction. Les résultats reflètent les entrées nettes provenant de nos plateformes Marchés publics et Marchés privés, grâce aux relations récemment établies avec ATB Investment Management et la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique. Ces nouveaux mandats démontrent notre capacité exceptionnelle à concevoir et à mettre en œuvre des solutions de placement personnalisées à fort impact et reflètent la confiance soutenue de nos clients à l'égard de nos capacités de placement. »

« Nous sommes satisfaits de notre performance financière au troisième trimestre. La marge du BAIIA ajusté a augmenté pour atteindre 30 % au cours du trimestre, grâce à la hausse des produits et à nos initiatives de limitation des coûts liées à notre engagement continu en matière d'amélioration de l'efficience opérationnelle, a déclaré Lucas Pontillo, directeur exécutif, chef de la direction financière mondiale et chef de la stratégie corporative. Nous avons remboursé en partie notre facilité de crédit, réduisant ainsi notre dette nette et notre ratio de la dette nette par rapport au trimestre précédent, et nous avons racheté plus de 500 000 actions, réaffirmant ainsi notre engagement en matière de remboursement du capital aux actionnaires. Le conseil d'administration a approuvé un dividende de 10,8 cents par action, payable le 22 décembre 2025. »

Actifs sous gestion (en millions de dollars, à moins d'indications contraires)

Par plateforme 30 juin 2025 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette1) Marché et autres2) 30 septembre

2025 Marchés publics,

excluant les

ASG sous-

conseillés 103 797 470 (38) 370 802 3 030 107 629 Marchés publics -

ASG sous-conseillés 35 824 12 (299) (460) (747) 2 268 37 345 Marchés publics -

Total 139 621 482 (337) (90) 55 5 298 144 974 Marchés privés 20 853 936 (16) (78) 842 280 21 975 Total 160 474 1 418 (353) (168) 897 5 578 166 949

Par réseau de

distribution 30 juin 2025 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette1) Marché et autres2) 30 septembre

2025 Marchés institutionnels 92 108 983 (313) (916) (246) 2 668 94 530 Intermédiaires financiers 54 632 407 -- 921 1 328 2 467 58 427 Gestion privée 13 734 28 (40) (173) (185) 443 13 992 Total 160 474 1 418 (353) (168) 897 5 578 166 949

Par plateforme 31 déc.

2024 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette1) Marché et autres2) Transactions

stratégiques3) 30 septembre

2025 Marchés publics,

excluant les

ASG sous-

conseillés 103 350 2 670 (435) (1 688) 547 4 842 (1 110) 107 629 Marchés publics -

ASG sous-

conseillés 44 045 20 (6 456) (2 337) (8 773) 2 073 -- 37 345 Marchés publics -

Total 147 395 2 690 (6 891) (4 025) (8 226) 6 915 (1 110) 144 974 Marchés privés 19 716 1 621 (108) (733) 780 532 947 21 975 Total 167 111 4 311 (6 999) (4 758) (7 446) 7 447 (163) 166 949

Par réseau de distribution 31 déc.

2024 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette1) Marché et autres2) Transactions

stratégiques3) 30 septembre

2025 Marchés institutionnels 90 085 3 172 (559) (2 913) (300) 4 107 638 94 530 Intermédiaires financiers 62 418 858 (6 135) (564) (5 841) 2 651 (801) 58 427 Gestion privée 14 608 281 (305) (1 281) (1 305) 689 -- 13 992 Total 167 111 4 311 (6 999) (4 758) (7 446) 7 447 (163) 166 949

1) La croissance interne nette correspond à la somme des nouveaux mandats, des mandats perdus et des contributions nettes. 2) Le poste Marché et autres comprend l'incidence des fluctuations des marchés, des distributions de revenus et de la conversion des monnaies étrangères. 3) Se rapporte à l'acquisition d'une participation donnant le contrôle dans une plateforme de placement immobilier au premier trimestre de 2025 ainsi qu'à la clôture des stratégies Actions canadiennes de petite capitalisation et Opportunités micro cap au deuxième trimestre de 2025.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 6,4 milliards de dollars, ou 4,0 %, par rapport au 30 juin 2025, essentiellement en raison de l'incidence favorable du marché de 5,6 milliards de dollars et de la croissance interne nette de 0,9 milliard de dollars, principalement liée aux marchés privés. La croissance interne nette positive liée aux marchés privés est principalement attribuable au lancement précédemment annoncé, en collaboration avec la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, de la Plateforme canadienne d'opportunités pour les travailleurs syndiqués, avec un engagement initial de 0,8 milliard de dollars réparti également entre les investissements axés sur les infrastructures et sur l'immobilier. La croissance interne nette positive liée aux marchés publics, compte non tenu des actifs sous gestion sous-conseillés, s'est chiffrée à 0,8 milliard de dollars et découle principalement de nouveaux mandats fondés sur des actions de sociétés américaines à forte capitalisation et de contributions nettes positives liées à divers mandats fondés sur des actions et des titres à revenu fixe. Ces facteurs ont été en grande partie contrebalancés par la croissance interne nette négative de 0,7 milliard de dollars liée aux marchés publics et attribuable aux actifs sous gestion sous-conseillés.

Les actifs sous gestion sont demeurés relativement inchangés par rapport au 31 décembre 2024, en raison principalement de l'incidence favorable du marché de 7,6 milliards de dollars, en grande partie contrebalancée par la croissance interne nette négative de 7,4 milliards de dollars, principalement imputable aux actifs sous gestion sous-conseillés. Compte non tenu des actifs sous gestion sous-conseillés, la croissance interne nette s'est chiffrée à 0,5 milliard de dollars sur les marchés publics et à 0,8 milliard de dollars sur les marchés privés.

Faits saillants financiers du troisième trimestre

Les produits ont augmenté de 4,1 millions de dollars, ou 2,5 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025, en raison principalement de la hausse des honoraires de gestion sur les marchés publics découlant de l'augmentation des actifs sous gestion moyens et de la hausse des honoraires de performance sur les marchés privés, partiellement contrebalancées par la baisse des commissions d'engagement et frais de transaction. Les produits ont diminué de 4,6 millions de dollars, ou 2,7 %, par rapport au troisième trimestre de 2024, en raison principalement de la baisse des honoraires de gestion sur les marchés publics ainsi que des autres produits, facteurs partiellement contrebalancés par la hausse des honoraires de gestion sur les marchés privés.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 4,6 millions de dollars, ou 10,1 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025, en raison de la hausse des produits et de la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions. Le BAIIA ajusté a diminué de 1,4 million de dollars, ou 2,7 %, par rapport au troisième trimestre de 2024, en raison de la baisse des produits, en grande partie contrebalancée par la baisse des honoraires de sous-conseiller.

Le résultat net ajusté a diminué de 2,2 millions de dollars, ou 8,1 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025, ce qui s'explique principalement par les pertes au bilan liées à la réévaluation du change attribuables à l'appréciation du dollar américain et par la hausse de la charge d'impôt sur le résultat, facteurs partiellement contrebalancés par la hausse des produits. Le résultat net ajusté a diminué de 3,9 millions de dollars, ou 13,5 %, par rapport au troisième trimestre de 2024, principalement en raison de la baisse des produits et des pertes au bilan liées à la réévaluation du change, facteurs partiellement contrebalancés par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 2,0 millions de dollars, ou 52,6 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025, principalement en raison de la diminution des coûts de restructuration au titre des indemnités de départ et de l'augmentation des produits, facteurs partiellement contrebalancés par les pertes au bilan liées à la réévaluation du change pour le trimestre considéré et l'augmentation de la charge d'impôt sur le résultat. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 6,8 millions de dollars, ou 54,0 %, par rapport au troisième trimestre de 2024, principalement en raison de la baisse des produits et de la hausse des coûts de restructuration.

Les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois ont augmenté de 11,8 millions de dollars, ou 15,7 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025. Cette augmentation est principalement attribuable au calendrier de recouvrement des débiteurs, à la diminution des indemnités de départ versées, au calendrier de paiement des fournisseurs et à la diminution des intérêts payés en raison du calendrier de remboursement des débentures. Les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois ont diminué de 8,1 millions de dollars, ou 8,5 %, par rapport au troisième trimestre de 2024, en raison principalement de la baisse des distributions reçues des coentreprises et entreprises associées.

La dette nette a diminué de 32 millions de dollars pour atteindre 680 millions de dollars à la fin du troisième trimestre de 2025, par rapport à 712 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre de 2025, et le ratio de la dette nette a diminué, passant de 3,67 x à 3,53 x au cours de la même période. La dette à long terme, telle que définie dans notre entente de crédit, a diminué de 10 millions de dollars pour atteindre 505 millions de dollars à la fin du troisième trimestre de 2025, par rapport à 515 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre de 2025. Le ratio de la dette à long terme sur le BAIIA, tel que défini dans notre entente de crédit, a diminué, passant de 2,99 x à 2,89 x au cours de la même période.

La Société a racheté 536 048 actions de catégorie A pour une contrepartie totale de 3,6 millions de dollars.

Faits saillants financiers depuis le début de l'exercice

Les produits ont diminué de 11,7 millions de dollars, ou 2,3 %, par rapport à la période correspondante de 2024, en raison principalement de la baisse de la quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées, ainsi que des autres produits. La baisse des honoraires de gestion sur les marchés publics a été contrebalancée par la hausse des honoraires de gestion sur les marchés privés.

Le BAIIA ajusté a diminué de 3,0 millions de dollars, ou 2,1 %, par rapport à la période correspondante de 2024, principalement en raison de la baisse des produits, contrebalancée en partie par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, en raison principalement de la baisse des honoraires de sous-conseiller.

Le résultat net ajusté a diminué de 2,2 millions de dollars, ou 2,8 %, par rapport à la période correspondante de 2024, principalement en raison de la baisse des produits et de la hausse de la charge d'impôt sur le résultat, facteurs partiellement contrebalancés par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, et les profits au bilan liés à la réévaluation du change attribuables à la dépréciation du dollar américain au cours de l'exercice considéré.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 6,2 millions de dollars par rapport à la période correspondante de 2024, principalement en raison d'un profit de 12,7 millions de dollars dû à la réévaluation d'un placement lié à l'acquisition d'une participation donnant le contrôle dans une plateforme de placement immobilier, de la diminution des frais de vente et charges générales et administratives, ainsi que des profits au bilan liés à la réévaluation du change au cours de l'exercice considéré. Ces diminutions ont été partiellement contrebalancées par la baisse des produits et la hausse des charges de restructuration au titre des indemnités de départ.

La Société a racheté 1,6 million d'actions de catégorie A pour une contrepartie totale de 9,8 millions de dollars.

Événements postérieurs à la date de clôture

Déclaration de dividendes

Le 12 novembre 2025, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,108 $ par action de catégorie A et par action de catégorie B, payable le 22 décembre 2025 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 24 novembre 2025. Le dividende est un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il y a lieu de se reporter au rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2025 se trouvant sous la section Relations avec les investisseurs de notre site Web , à la rubrique « Documents financiers - Résultats trimestriels - Rapport de gestion ».

Conférence téléphonique

En direct

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le jeudi 13 novembre 2025, à compter de 10 h 00 (HE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1 800 990-4777 (sans frais); pour y accéder à partir de l'extérieur de l'Amérique du Nord, composez le 1 289 819-1299.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, à la rubrique « Événements et présentations ».

Rediffusion

L'enregistrement audio de la téléconférence sera disponible jusqu'au 20 novembre 2025. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 888 660-6345 (sans frais en Amérique du Nord), code 81331, suivi du dièse (#).

La webdiffusion demeurera accessible pour une durée de trois mois suivant la conférence téléphonique, et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Mesures non conformes aux IFRS

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action (de base et dilué), les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois, la dette nette, ainsi que le ratio de la dette nette ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, ils sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La dette nette correspond à la valeur comptable de la dette à long terme et des débentures, majorée de la juste valeur des swaps de devises croisées, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, telle qu'elle est présentée dans l'état de la situation financière des états financiers consolidés. Nous définissons le ratio de la dette nette comme étant le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement.

Il y a lieu de se reporter à la page 54 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2025, qui est disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca , pour obtenir une description des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société. Pour obtenir un rapprochement avec ces dernières, il y a lieu de se reporter aux tableaux qui suivent.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars, sauf les données par action)



POUR LES TRIMESTRES CLOS LES POUR LES PÉRIODES DE

NEUF MOIS CLOSES LES

30 septembre 2025 30 juin 2025 30 septembre 2024 30 septembre 2025 30 septembre 2024 Résultat net 9 965 5 960 16 060 39 827 32 404 Charge d'impôt sur le résultat 5 395 1 799 6 444 10 873 9 975 Amortissements 12 307 12 215 11 736 36 792 37 181 Intérêts sur la dette à long terme et les

débentures 12 519 12 057 11 733 35 965 35 867 Intérêts sur les obligations locatives, la

conversion des monnaies étrangères

et les autres charges financières 1 809 (740) 389 1 502 5 398 BAIIA 41 995 31 291 46 362 124 959 120 825 Coûts de restructuration, frais liés aux

acquisitions et autres coûts 3 405 10 112 1 422 16 335 11 055 Désactualisation et variation de la juste

valeur des obligations au titre du prix

d'achat et autres (377) (7) (238) (1 316) (2 037) Rémunération fondée sur des actions 5 746 5 022 3 357 13 367 11 943 Profit sur les placements, montant net (203) (190) (448) (935) (657) Réévaluation d'un placement lié à une

acquisition -- -- -- (12 730) -- Autres charges (produits) (241) (536) 1 230 (260) 1 235 BAIIA ajusté 50 325 45 692 51 685 139 420 142 364 Marge du BAIIA ajusté 30,1 % 28,0 % 30,1 % 28,3 % 28,2 % Par action (de base) 0,47 0,42 0,48 1,30 1,33 Par action (dilué) 0,45 0,41 0,42 1,09 1,31 Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - de base (en milliers) 106 742 108 068 107 583 107 596 106 875 Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - dilué (en milliers) 110 709 111 709 122 513 127 707 109 052

Rapprochement du résultat net ajusté (en milliers de dollars, sauf les données par action)



POUR LES TRIMESTRES CLOS LES POUR LES PÉRIODES DE

NEUF MOIS CLOSES LES

30 septembre 2025 30 juin 2025 30 septembre 2024 30 septembre 2025 30 septembre 2024 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 5 834 3 757 12 639 31 380 25 179 Amortissements 12 307 12 215 11 736 36 792 37 181 Coûts de restructuration, frais liés aux

acquisitions et autres coûts 3 405 10 112 1 422 16 335 11 055 Désactualisation et variation de la juste

valeur des obligations au titre du prix

d'achat et autres, et intérêt effectif sur les

débentures 30 320 (20) (353) (1 345) Rémunération fondée sur des actions 5 746 5 022 3 357 13 367 11 943 Réévaluation d'un placement lié à une

acquisition -- -- -- (12 730) -- Autres charges (produits) (241) (536) 1 230 (260) 1 235 Incidence fiscale des éléments ci-dessus (2 047) (3 692) (1 455) (6 873) (5 378) Résultat net ajusté 25 034 27 198 28 909 77 658 79 870 Par action (de base)









Résultat net1) 0,05 0,03 0,12 0,29 0,24 Résultat net ajusté1) 0,23 0,25 0,27 0,72 0,75 Par action (dilué)









Résultat net1) 0,05 0,03 0,11 0,27 0,23 Résultat net ajusté1) 0,23 0,24 0,25 0,63 0,73 Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - de base (en milliers) 106 742 108 068 107 583 107 596 106 875 Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - dilué (en milliers) 110 709 111 709 122 513 127 707 109 052

1) Attribuable aux actionnaires de la Société.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles (en milliers de dollars)



POUR LES TRIMESTRES CLOS

T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4

2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 Entrées de trésorerie liées aux activités

d'exploitation avant l'incidence du fonds de

roulement 45 533 33 647 37 658 47 487 48 589 37 218 34 641 70 265 Variation des éléments hors trésorerie du

fonds de roulement d'exploitation 17 462 8 287 (55 639) 4 464 6 187 15 807 (60 389) (12 666) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées

aux activités d'exploitation 62 995 41 934 (17 981) 51 951 54 776 53 025 (25 748) 57 599 Règlement d'obligations au titre du prix

d'achat -- -- -- (937) -- (1 500) -- -- Produit tiré du billet à ordre 1 395 1 406 1 509 1 538 1 502 1 521 1 501 1 500 Distributions reçues des coentreprises et

entreprises associées, déduction faite des

investissements 321 4 061 531 (321) 925 8 137 3 326 1 723 Dividendes et autres distributions versés aux

détenteurs de la participation ne donnant

pas le contrôle -- (1 191) (9 110) -- -- (6 215) -- (3 167) Paiements de loyers (3 900) (3 851) (3 913) (3 862) (4 727) (3 038) (4 718) (4 690) Intérêts payés sur la dette à long terme et les

débentures (7 769) (14 213) (11 814) (10 519) (11 244) (12 775) (13 995) (6 299) Autres coûts de restructuration 928 2 329 1 873 3 333 1 015 2 685 1 569 2 075 Frais liés aux acquisitions et autres coûts -- 27 129 180 -- -- 32 420 Flux de trésorerie disponibles 53 970 30 502 (38 776) 41 363 42 247 41 840 (38 033) 49 161 Flux de trésorerie disponibles des

12 derniers mois 87 059 75 336 86 674 87 417 95 215 121 148 71 847 89 212

Déclarations prospectives

Le présent document renferme des déclarations prospectives se rapportant à des événements futurs ou au rendement futur, lesquelles rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris, sans s'y limiter, les conditions, tendances et perspectives économiques, la croissance de Fiera Capital ainsi que ses résultats d'exploitation, son rendement, ses possibilités ou occasions d'affaires, ses objectifs, ses plans et priorités stratégiques et ses nouvelles initiatives, dont celles liées à la durabilité, ainsi que d'autres énoncés qui ne se rapportent pas à des faits historiques. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de Fiera Capital, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, ses résultats financiers prévisionnels, ses dividendes attendus et les perspectives quant à ses activités, ainsi que concernant les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et les autres économies mondiales. Ces déclarations prospectives reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses que celle-ci considère comme raisonnables à la lumière des renseignements dont elle dispose à l'heure actuelle. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l'emploi de mots ou d'expressions comme « hypothèse », « continuer », « estimer », « prévision », « but », « orientation », « probable », « plan », « objectif », « perspective », « potentiel », « prévoir », « projet », « stratégie » et « cible », ou d'autres mots ou expressions similaires, ou par l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel (y compris dans leur forme négative), tels que « viser », « anticiper », « croire », « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « chercher à », « devoir », « s'efforcer de » et « vouloir ».

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes de la direction et que les prévisions, projections, attentes, conclusions ou énoncés ne se révèlent pas exacts. Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties intéressées à comprendre certains éléments clés des objectifs, des stratégies, des attentes, des plans et des perspectives commerciales de la Société, ainsi que le contexte d'exploitation prévu. Les lecteurs sont toutefois avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.

Les événements, les résultats ou le rendement réels pourraient différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes, des conclusions ou des énoncés formulés dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitudes importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Fiera Capital, notamment, sans toutefois s'y limiter, les risques liés au rendement des placements et aux placements des actifs sous gestion (les « ASG »), y compris, sans s'y limiter, les risques liés aux conditions externes du marché et à la conjoncture économique ou à d'autres événements qui échappent au contrôle de Fiera Capital, notamment l'imposition de mesures économiques telles que des tarifs douaniers et d'autres restrictions commerciales, le risque lié à la concentration des ASG en lien avec les stratégies à l'égard desquelles Gestion d'actifs PineStone inc. agit à titre de sous-conseiller, les employés clés, le secteur de la gestion d'actifs et les pressions concurrentielles, le risque pour la réputation, les risques liés à la conformité réglementaire, le risque lié aux politiques, aux procédures et aux mesures concernant la sécurité de l'information, le risque de litiges, le risque de fautes ou d'erreurs de la part d'employés, le risque lié à la couverture d'assurance, les risques liés aux relations avec les tiers, le risque lié à la fidélité et à l'engagement des clients, les risques liés à l'endettement, le risque de marché, le risque de crédit, les risques liés à l'inflation, aux taux d'intérêt et à la récession, les risques liés à la structure de propriété et à la possibilité de dilution, ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca .

Les lecteurs sont avertis que la liste précédente de facteurs de risque et d'incertitudes n'est pas exhaustive et que d'autres risques et incertitudes pourraient avoir une incidence sur la Société. D'autres risques et incertitudes, y compris ceux dont Fiera Capital n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou qu'elle juge actuellement négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur les activités commerciales, la situation financière, les liquidités, les activités d'exploitation ou les résultats financiers de la Société. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives contenues dans le présent document ou dans toute autre communication faite par Fiera Capital, les investisseurs et les autres parties intéressées devraient examiner attentivement les risques et les incertitudes énumérés ci-dessus, ainsi que d'autres événements potentiels qui pourraient avoir une incidence sur la situation financière, les activités d'exploitation, le rendement ou les résultats de la Société.

Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans le présent document décrivent les attentes de la direction en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de circonstances futures, ou pour un autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « filiale ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette filiale est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes, d'une dispense de ces inscriptions, et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement aux clients américains ni n'offre des services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter le https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites .

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca .

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements : Analystes et investisseurs : Natalie Medak, Directrice, Relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 416 884-4236, [email protected]