La Francophonie économique : un vecteur de croissance économique pour les entreprises québécoises

MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) sont de passage à Paris pour participer aux différentes activités à l'occasion de la présence de Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, des Institutions démocratiques et de la Laïcité. Dans le cadre de cette visite conjointe, les deux organisations en profitent pour souligner l'importance croissante de la francophonie pour le milieu des affaires québécois et canadien, ainsi que le potentiel considérable qu'elle représente.

« La collaboration entre nos organisations s'inscrit dans une démarche visant à renforcer la position du Québec et du Canada au sein de la francophonie économique. Pour le Québec et le Canada, cette francophonie constitue un pilier essentiel du développement économique, favorisant les échanges commerciaux, les investissements et les partenariats stratégiques à l'échelle internationale. Il y a plus d'un an, nous avons créé l'Alliance des patronats francophones, un réseau mondial réunissant les patronats de plus de 30 pays. Nous sommes convaincus que grâce à l'Alliance et à la collaboration avec d'autres groupes économiques nous avons tous les outils pour renforcer les liens entre les économies francophones » déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Cette collaboration témoigne donc de l'engagement de longue date de la FCCQ envers la vitalité du français dans le monde des affaires. Rien que cette année, la FCCQ a lancé un programme de valorisation du français au sein des PME québécoises et a créé l'Alliance de la francophonie économique canadienne. En 2022, la FCCQ a aussi signé un protocole de coopération internationale avec plusieurs chambres de commerce de pays francophones en Europe et Afrique. Toutes ces initiatives partagent un objectif commun : exploiter le potentiel de la francophonie au profit de nos entreprises québécoises et canadiennes.» Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ

Le travail inlassable des organisations économiques

La FCCQ et le CPQ, en tant qu'organisations économiques de premier plan au Québec, ont depuis de nombreuses années joué un rôle actif dans la promotion et la consolidation de la francophonie économique. Leur engagement se manifeste notamment par :

La promotion de la langue française en affaires L'appui aux entreprises dans leur expansion francophone : Le plaidoyer pour le renforcement des relations économiques La sensibilisation à l'importance de la diversité culturelle

La FCCQ et le CPQ invitent toutes les entreprises, institutions et acteurs économiques à se joindre à eux pour consolider l'influence de la francophonie économique au Québec, au Canada et dans le monde.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) :

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel. www1.fccq.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Source : Jérôme Tremblay-Saint-Yves, Coordonnateur aux relations publiques, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (819) 740-1208 ; Javier Garcia Lopez, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Cellulaire : 438 408-3731