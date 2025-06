LE CPQ DÉNONCE LES NOUVELLES ANNONCES EN IMMIGRATION : UN COUP DUR POUR L'ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) s'inquiète vivement des mesures et orientations annoncées par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, en particulier le moratoire sur le traitement de nouvelles demandes dans le cadre du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) ainsi que les scénarios de seuils insuffisants pour l'immigration permanente.

Si le CPQ reconnaît l'importance d'une gestion responsable de l'immigration, il s'oppose fermement à une approche aussi restrictive, alors que les employeurs d'ici ont besoin plus que jamais de travailleurs spécialisés pour conserver leur compétitivité. Aujourd'hui, des entreprises se voient contraintes de refuser des contrats, de retarder des projets d'investissement et, dans certains cas, de freiner leur croissance. C'est toute la vitalité économique du Québec qui en subit les conséquences.

« Les conséquences économiques de cette mesure pourraient être pires que celles des tarifs douaniers américains, déclare Marie-Claude Perreault, présidente et cheffe de la direction par intérim du CPQ. Alors que nos entreprises peinent déjà à combler des emplois clés pour poursuivre leur croissance, voir simplement maintenir à flot leurs opérations courantes, le gouvernement leur coupe l'oxygène. C'est catastrophique. »

Bien que le CPQ salue l'ouverture annoncée des invitations à l'immigration permanente dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) cette mesure, bien qu'allant dans la bonne direction, demeure à la fois très restrictive et largement insuffisante pour compenser les effets négatifs des récents durcissements des règles en matière d'immigration

Une décision à courte vue aux grands impacts, ici comme à l'international

La pénurie de main-d'œuvre est persistante. Avec une situation ne se résorbera pas avant le début de la prochaine décennie, miser sur une réduction du nombre d'immigrants - temporaires ou permanents - est une décision à courte vue. Ces travailleurs sont indispensables non seulement à la vitalité économique du Québec, mais également à la résilience et à la prospérité de nombreuses régions.

La réputation du Québec comme destination accueillante pour les talents étrangers est aussi en jeu. Dans un contexte de compétition mondiale pour les travailleurs qualifiés, le Québec ne peut pas se permettre d'envoyer un signal de fermeture.

La solution : investir dans l'intégration de la main-d'œuvre étrangère, ne pas en freiner l'arrivée

Le CPQ rappelle que la réduction du nombre de résidents permanents et de travailleurs étrangers temporaires n'est pas, à court terme, la solution aux problèmes socio-économiques rencontrés par la province, comme la crise du logement ou de notre système de santé. C'est en misant sur une meilleure intégration, en renforçant les ressources de francisation, et en modernisant les processus de reconnaissance des acquis que le Québec assurera un avenir prospère.

« Depuis des années, le CPQ réclame une réforme ambitieuse et moderne de nos programmes d'immigration permanente et temporaire pour les rendre plus souples, plus rapides et mieux adaptés aux réalités du marché du travail québécois. Le gouvernement fait plutôt le choix inverse : complexifier et restreindre. C'est une occasion manquée. L'économie québécoise mérite une politique d'immigration à la hauteur de ses ambitions, pas des mesures qui nous feront reculer », ajoute Daye Diallo, vice-président - Politiques de main-d'œuvre et intelligence économique.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca .

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Arielle Mathieu, Vice-présidente, communications stratégiques, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 260-4372