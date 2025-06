LE CPQ SALUE L'ADOPTION DU PROJET DE LOI C-5 : UN PAS VERS UNE ÉCONOMIE CANADIENNE PLUS FORTE ET PLUS INTÉGRÉE

MONTRÉAL, le 27 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille favorablement l'adoption de la Loi sur l'unité de l'économie canadienne (projet de loi C-5), qui constitue une avancée importante pour la prospérité du pays et la compétitivité des entreprises.

Le message envoyé par la partie 1 visant à éliminer les obstacles fédéraux au commerce interprovincial et à favoriser la mobilité de la main-d'œuvre est clair : il est temps d'optimiser le fonctionnement du marché intérieur canadien. Pour le CPQ, cela représente une réponse concrète aux préoccupations de longue date du milieu des affaires.

« Le commerce interprovincial au Canada est encore trop souvent freiné par des barrières réglementaires. En facilitant la libre circulation des biens, des services et des talents, le projet de loi C-5 donne un signal fort en faveur d'une économie canadienne plus unifiée, plus productive et plus résiliente », souligne Norma Kozhaya, vice-présidente recherche et économiste en chef du CPQ.

Le CPQ salue également la portion visant à accélérer les processus d'approbation des projets d'intérêt national, qui répond aux besoins actuels en contexte de guerre tarifaire.

« Les processus sont souvent trop longs, à différents paliers de gouvernement, ce qui nuit à la réalisation de projets stratégiques. L'intention du gouvernement d'accélérer ces démarches est une bonne nouvelle, à condition que cela se fasse dans le respect du développement durable, de l'environnement et des communautés, notamment les communautés autochtones », ajoute Mme Kozhaya.

Le CPQ continuera de collaborer avec les autorités pour s'assurer que cette loi se traduise par des résultats concrets et bénéfiques pour l'ensemble des parties prenantes.

