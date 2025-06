Gala des chambres de commerce 2025 : la FCCQ dévoile les lauréats

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière de dévoiler les lauréats de l'édition 2025 du Gala des chambres de commerce, une soirée phare qui a mis en lumière l'engagement, l'innovation et l'impact des chambres de commerce à travers le Québec. Présenté par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), le Gala s'est tenu hier soir à Rivière-du-Loup, en marge de la Grande rencontre annuelle du réseau.

Chaque année, cet événement souligne le travail remarquable des chambres, de leurs équipes et de leurs bénévoles, qui, par leurs actions sur le terrain, contribuent activement à la vitalité économique de leur communauté, et du Québec.

« Derrière chaque projet reconnu cette année, il y a une équipe mobilisée, une vision et une volonté d'avoir un impact positif dans sa communauté pour favoriser le développement économique. Ce gala est l'occasion de faire rayonner ces parcours qui soutiennent concrètement la vitalité de nos milieux d'affaires partout au Québec », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Lauréats 2025 - Gala des chambres de commerce :

Catégorie Hommage au bénévolat - Prix Arthur P . Earle Isabelle Foisy - Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud

Catégorie Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau Marie-Josée Morency - Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis

Catégorie Employé(e) de l'année Stéphane Houle - Chambre de commerce et d'industrie de Laval

Catégorie Recrutement Chambre de commerce et de l'industrie Haute-Yamaska

Catégorie Initiative coup de cœur Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins

Catégorie Chambre de commerce de l'année - 275 membres et moins Chambre de commerce de Montréal Centre Sud-Ouest

Catégorie Chambre de commerce de l'année - 276 membres et plus Chambre de commerce et de l'industrie Haute-Yamaska



Le jury, composé d'experts issus de divers secteurs, a salué la pertinence, la diversité et la portée des candidatures reçues cette année.

« Année après année, les chambres démontrent une capacité exceptionnelle à s'adapter, à innover et à mobiliser leur milieu. Félicitations à tous les lauréats pour cette reconnaissance pleinement méritée », souligne Claudine Ouellette, directrice pour le Québec du RACCC, partenaire principal du Gala.

La FCCQ remercie chaleureusement ses partenaires pour leur appui à la réussite de cette édition : le RACCC, Vendere, FlagShip, l'Institut de Leadership, et Tourisme Rivière-du-Loup.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

Renseignements : Mathieu Lavigne, Chef de cabinet et directeur des relations médias, C. 418 951-5196, T. 514 844-9571 poste 3251, [email protected]