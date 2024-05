DRUMMONDVILLE, QC, le 6 mai 2024 /CNW/ - La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), célèbre avec une immense fierté la tenue de son congrès, un événement phare qui coïncide avec son 50e anniversaire. C'est à Drummondville, berceau de la FPPC-CSQ, que se déroulera, du 6 au 8 mai 2024, ce rassemblement sous le thème évocateur « La FPPC-CSQ, forte de 50 ans d'engagement syndical ». C'est une occasion en or pour l'organisation de réaffirmer l'importance de son rôle et de son influence dans le paysage collégial québécois.

50 ans au service des professionnelles et professionnels des collèges

Depuis un demi-siècle, la FPPC-CSQ s'est imposée comme un bastion inébranlable pour la défense et la promotion des droits des professionnelles et professionnels des collèges, incarnant des valeurs d'excellence pour la valorisation des emplois de ses membres.

Le jubilé de cette année est un jalon significatif, marquant à la fois une rétrospective des luttes et des succès passés et un élan vers l'avenir. Selon Éric Cyr, président de la Fédération : « La FPPC-CSQ a été un élément crucial de l'amélioration des conditions de travail des professionnelles et professionnels des cégeps et, par son affiliation à la CSQ, une actrice importante de l'évolution de la société québécoise. »

S'appuyer sur ses fondements pour envisager le futur

Le Congrès promet d'être un carrefour d'échanges et de réflexions, attirant des membres de tous les horizons. Un membre fondateur du premier exécutif, créé en 1974, Raymond Desjardins, sera présent en plus de Jean-Luc Lavoie, membre fondateur de l'Association professionnelle des aides pédagogiques individuels (APAPI), professionnel impliqué et auteur du livre Une histoire pour notre avenir : trente-cinq ans de lutte pour le personnel professionnel des collèges, afin de mieux faire connaître les fondements de la Fédération et orienter ses actions futures.

C'est avec la ferme intention de continuer à insuffler un esprit de progrès et d'innovation au sein des syndicats de professionnels de collèges que l'ordre du jour a été élaboré pour les participantes et participants du Congrès. Ce sera une opportunité unique pour les professionnelles et professionnels de se rencontrer, de tisser des liens et de partager leurs expériences et leurs aspirations.

En somme, le Congrès de la FPPC-CSQ de 2024 ne sera pas seulement une célébration de son héritage, mais sera aussi une plateforme d'impulsion pour l'avenir. Il s'agira d'un moment clé pour honorer ceux qui ont contribué à façonner l'organisation et pour inspirer les générations actuelles et futures à poursuivre cette mission avec passion et détermination. La FPPC-CSQ, après 50 ans, reste plus que jamais une force de l'engagement syndical des professionnelles et professionnels de collèges au Québec.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 100 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

