OTTAWA, ON, le 3 déc. 2020 /CNW/ - Les musiciens classiques de renom Lisette Canton et Daniel Taylor se joindront à son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, pour une discussion virtuelle sur « Le force de la musique », le jeudi 3 décembre 2020, à 13 h 30 HNE (anglais) et à 14 h 30 (français). Durant ces GGconversations de 30 minutes, le trio discutera de l'importance de la musique pendant la période des Fêtes et du rôle que joue la musique dans la communication des émotions pendant les moments importants de la vie. La gouverneure générale et ses invités répondront également aux questions des téléspectateurs virtuels.

Lisette Canton est la fondatrice et la directrice artistique du Chœur Bach d'Ottawa, lauréat du prix JUNO et de renommée internationale. Elle est également une professeure de chant et une technicienne de la voix très recherchée, une chef d'orchestre invitée et une spécialiste de la musique ancienne. En outre, Mme Canton est professeure agrégée et directrice de chorale à l'Université de York, à Toronto.

Daniel Taylor est l'un des contreténors les plus célèbres du monde. En tant qu'artiste de Sony Classical, il a participé à 100 enregistrements, dont de nombreux albums de musique de style baroque. Il a également été récemment nommé responsable de l'interprétation historique à la faculté de musique de l'Université de Toronto, où il dirige également le chœur et l'orchestre Schola Cantorum et où il tient un studio d'art vocal.

Nous vous invitons à soumettre des questions pour la gouverneure générale et ses invités avant l'événement à l'adresse [email protected] ou en utilisant la fonction de clavardage en direct pendant la conversation. Nous voulons avoir de vos nouvelles!

La diffusion en direct en français sera disponible à l'adresse

https://www.gg.ca/fr/ggconversations et sur les comptes YouTube et Facebook @GGJuliePayette.

La diffusion en direct en anglais sera disponible à l'adresse

https://www.gg.ca/en/ggconversations et sur les comptes YouTube et Facebook @GGJuliePayette.

Après l'événement, la vidéo enregistrée sera mise en ligne à l'adresse

https://www.gg.ca/en/ggconversations.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: pour les médias : Rob McKinnon, Bureau de presse de Rideau Hall, 343-548-1976 (cellulaire), [email protected]

