Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, assiste à la première d'Anangong Miigaading, la version en anishinaabemowin de La Guerre des étoiles (Anangong Miigaading) : Un nouvel espoir

WINNIPEG, MB, le 8 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts pour se réapproprier, revitaliser, maintenir et consolider leurs langues de manière à les faire rayonner, à l'instar des deux soleils de Tatooine dans une galaxie lointaine, très lointaine.

Aujourd'hui, Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a assisté à la première d'Anangong Miigaading, la version en anishinaabemowin (ojibwé) de La Guerre des étoiles : Un nouvel espoir.

Une enveloppe de 300 000 dollars provenant du Programme des langues autochtones a été accordée au Dakota Ojibway Tribal Council inc. pour réaliser le projet. Le financement a ainsi permis de traduire en anishinaabemowin le scénario de La Guerre des étoiles (Anangong Miigaading) : Un nouvel espoir et de concevoir le matériel d'enseignement connexe essentiel. L'aide financière a également servi à former les acteurs qui ont prêté leur voix dans la version en anishinaabemowin, à diriger et à accompagner l'équipe pour s'assurer de la justesse des dialogues et de l'expression, et à enregistrer et à mixer la superposition de la nouvelle trame sonore en anishinaabemowin.

Outre l'ajout d'un classique incontournable au répertoire cinématographique en anishinaabemowin, la version permet aux membres de la communauté de s'approprier leur langue, et ce, dans un contexte intéressant et contemporain. Cette version favorise l'immersion linguistique et culturelle. Elle contribue à préserver et à promouvoir la langue anishinaabe, et ce, d'une génération à l'autre et d'une galaxie à l'autre.

« L'adaptation du film La Guerre des étoiles (Anangong Miigaading) : Un nouvel espoir en anishinaabemowin fait appel à la créativité pour tisser un lien entre un film très prisé et la langue anishinaabe dans toute sa richesse. En plus de célébrer et de revitaliser la langue anishinaabe, le film permettra de la rendre plus accessible, pertinente et contemporaine. Les projets comme ceux-ci aident à faire rayonner les langues autochtones dans l'ère numérique actuelle. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Assister à la première de la version en anishinaabemowin de La Guerre des étoiles (Anangong Miigaading) : Un nouvel espoir a été une expérience extrêmement inspirante pour moi. En adaptant un film culte en anishinaabemowin, nous rendons hommage à la langue, bien entendu, mais nous incitons aussi une nouvelle génération à s'approprier son patrimoine culturel et à le chérir. »

-- Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La Guerre des étoiles (Anangong Miigaading) : Un nouvel espoir sert de source d'espoir et d'inspiration pour la revitalisation de la langue anishinaabe dans toutes les communautés anishinaabek. Notre peuple a connu de grandes luttes et un génocide, et pourtant, nous sommes toujours là. Pour aller de l'avant, nous devons reconnaître ce traumatisme en le nommant et créer des communautés anishinaabek en santé qui permettent le renouveau de la langue anishinaabe et qui offrent la possibilité aux familles anishinaabek d'être fortes et de s'épanouir pour les sept prochaines générations et pour toujours. »

-- Maeengan Linklater, Dakota Ojibway Tribal Council

La Guerre des étoiles (Anangong Miigaading) : Un nouvel espoir sera diffusé sur le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) et sur la chaîne APTN Langues le 13 octobre. Dès le 10 août, le film sera présenté à divers endroits triés sur le volet, dont Winnipeg.

En 2023-2024, Patrimoine canadien a collaboré avec des partenaires autochtones pour mettre en œuvre de nouveaux modèles de financement élaborés conjointement de manière à donner aux Autochtones plus de pouvoir sur le financement associé aux langues autochtones et sur les ententes de financement à long terme, tout en tenant compte des besoins particuliers des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cette vision cadre avec le libellé de la Loi sur les langues autochtones selon lequel les peuples autochtones sont les mieux placés pour jouer un rôle de premier plan en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de leurs langues.

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Le gouvernement du Canada collabore avec les peuples autochtones pour mettre pleinement en œuvre la Loi sur les langues autochtones.

