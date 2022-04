Le financement sera axé sur l'éducation et l'action en matière de science climatique pour tous les enfants du Canada.

LONDON, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - La Fondation Toyota Canada renouvelle son engagement envers Parlons sciences pour quatre années supplémentaires avec un financement renouvelé de 600 000 $ axé sur l'éducation et l'action en matière de science climatique. Depuis 2017, la Fondation Toyota Canada a investi 1,1 million de dollars dans Parlons sciences afin de soutenir l'éducation dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) pour les jeunes de tout le Canada, sans égard à leur identité de genre, de culture, de langue, de géographie, de leurs aptitudes ou de leur milieu socioéconomique.

Les contributions de la Fondation Toyota Canada soutiennent Parlons sciences afin de renforcer la confiance en soi des enfants et jeunes de la maternelle à la 12e année / 5e secondaire, et à développer leurs compétences en résolution de problèmes, leur créativité et leur pensée innovatrice. Ce nouvel investissement aidera à financer des programmes d'éducation en STIM tels que le Labo d'action climatique, Énergie sur le pouce, et d'autres programmes de sensibilisation axés sur la durabilité offerts à l'échelle nationale.

« La Fondation Toyota Canada est ravie de poursuivre son soutien envers Parlons sciences avec un financement additionnel pour des programmes nationaux d'éducation en STIM axés sur la durabilité qui toucheront les jeunes dans des segments de la population canadienne actuellement sous-représentés dans les STIM », déclara Leslie Miller, trésorière de la Fondation Toyota Canada. « En plus d'impliquer et d'inclure plus de jeunes à travers le Canada dans les STIM, nous espérons que notre investissement les aidera à se renseigner sur la durabilité et le rôle crucial des sciences liées au climat.»

Les deux dernières années ont illustré l'importance significative de la culture scientifique et le rôle des compétences STIM qui sont nécessaires dans un monde en rapide évolution. L'approche de Parlons sciences en matière d'éducation STIM renforce ces attributs et permet de développer la pensée critique, les compétences de résolution de problèmes et la prise de décision fondée sur des preuves, et bien plus encore.

« Avec la crise climatique, il est important de voir les enfants et les jeunes se familiariser avec la durabilité et leur impact sur l'environnement », a déclaré Bonnie Schmidt, CM, PHD, FRSC, présidente et fondatrice de Parlons sciences. « Grâce à des donateurs comme la Fondation Toyota Canada, nous pouvons aider les jeunes à se familiariser avec la science du climat et les encourager à prendre des mesures pour réduire les effets de leurs comportements et de ceux de leurs familles sur l'environnement. »

Grâce à cet investissement renouvelé de la Fondation Toyota Canada, Parlons sciences offrira aux jeunes de tout le Canada une éducation et des occasions d'agir en matière de science climatique par le biais d'événements régionaux, de projets d'action, d'activités pratiques et d'une série de ressources numériques, notamment des informations sur les carrières en STIM. Ensemble, nous offrons aux jeunes des occasions significatives et gratuites de prendre des décisions éclairées et de développer les compétences dont ils et elles auront besoin pour réussir à l'avenir.

Depuis 1993, Parlons sciences a mobilisé plus de 11,4 millions de jeunes, de parents d'enseignants et d'enseignantes dans plus de 2000 communautés, de tous les territoires et provinces du Canada.

À propos de Parlons sciences

Parlons sciences, partenaire de premier plan dans le domaine de l'éducation au Canada, est un organisme de bienfaisance national qui s'engage à inspirer et habiliter les enfants et les jeunes de tous âges au Canada à acquérir les compétences dont ils et elles ont besoin pour participer et prospérer dans un monde en constante évolution. Pour ce faire, Parlons sciences offre une gamme complète de programmes basés sur la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) pour soutenir les jeunes, les enseignants, enseignantes et les bénévoles partout au Canada. Pour en savoir plus sur Parlons sciences, visitez parlonssciences.ca.

À propos de la Fondation Toyota Canada

La Fondation Toyota Canada est une fondation caritative privée qui vise à aider les organismes de bienfaisance enregistrés voués à l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques afin d'encourager un plus grand nombre de jeunes issus de groupes sous-représentés à poursuivre des études et une carrière dans ce domaine.

