« Nous sommes ravis de collaborer avec la Fondation Toyota Canada sur cette importante initiative », a déclaré Mike DeGagné, président directeur général d'Indspire. « C'est non seulement le début d'un partenariat prometteur, mais cela représente aussi une nouvelle opportunité pour les étudiants autochtones de poursuivre leurs rêves grâce à l'éducation. »

Au cours des deux prochaines années, Indspire remettra une bourse d'études de la Fondation Toyota Canada à six étudiants autochtones poursuivant des études postsecondaires dans un programme canadien de technologie automobile. Chaque étudiant recevra 5 000 $ par année pendant deux ans pour un total de 10 000 $.

« Ces dernières années, la Fondation Toyota Canada a contribué à encourager des centaines de milliers d'enfants et de jeunes Canadiens à poursuivre des études et une carrière dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques en soutenant des organismes nationaux comme Actua et Parlons Sciences », a déclaré Leslie Miller, trésorière de la Fondation Toyota Canada. « Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir aider certains de ces étudiants à franchir une nouvelle étape dans leur éducation et leur carrière en travaillant avec le formidable programme Bâtir un avenir meilleur d'Indspire pour fournir un soutien financier aux étudiants autochtones qui s'intéressent à la technologie automobile. »

La prochaine date limite pour présenter une demande de bourse d'études est le 1er février 2022. Les personnes intéressées doivent le faire directement sur le site Web d'Indspire : https://indspire.ca/fr/programs/students/bursaries-scholarships/

Fondation Toyota Canada

La Fondation Toyota Canada est une fondation caritative privée qui vise à aider les organismes de bienfaisance enregistrés voués à l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques afin d'encourager un plus grand nombre de jeunes issus de groupes sous-représentés à poursuivre des études et une carrière dans ce domaine.

Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des étudiants inuits, métis et des Premières Nations pour leur donner un avenir meilleur, qui profitera aussi à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire accorde des aides financières, offre des programmes et partage des ressources pour que les étudiants inuits, métis et des Premières Nations réalisent leur plein potentiel. En 2020 et 2021, Indspire a versé plus de 20 millions de dollars à travers 6 245 bourses d'études aux étudiants inuits, métis et des Premières Nations du Canada.

Renseignements: Brandon Meawasige, Directeur, Communications et Marketing, Indspire, [email protected]; Nirali Raval, Consultante, Communications d'entreprise, Fondation Toyota Canada, [email protected]

