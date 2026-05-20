Seize circuits organisés dans sept provinces, incluant trois nouveaux défis dignes de la volonté de fer de Terry, permettront de récolter des fonds afin de terminer le combat entrepris par Terry contre le cancer

TORONTO, le 20 mai 2026 /CNW/ - Cet été, la Fondation Terry Fox invite les Canadiennes et les Canadiens de tous les coins du pays à enfiler leurs chaussures de vélo pour prendre part à la 12e édition annuelle du Cyclotour de l'espoir afin de nous aider à terminer le travail entamé par Terry.

Inspiré de l'emblématique Marathon de l'espoir de Terry, le Cyclotour de l'espoir consiste en une série d'événements cyclistes de collecte de fonds organisés par des bénévoles dévoués et qui se déroulent des Rocheuses de la Colombie-Britannique jusqu'aux côtes de l'Atlantique. Chaque dollar récolté sert directement à achever le travail entrepris par Terry.

« Ce qui n'était au début qu'une randonnée en hommage à Terry s'est transformé en un véritable mouvement qui se propage dans tout le pays, nous rappelant l'esprit qui animait Terry et qui anime aussi chaque personne qui décide d'y participer, explique Michael Mazza, directeur général de la Fondation Terry Fox. Cette année, nous repoussons encore les limites et nous invitons tous les Canadiens et Canadiennes à prendre part à quelque chose dont l'ampleur transcende leur propre personne. »

Le Cyclotour de l'espoir se tiendra cette année dans sept provinces et comprendra 16 événements régionaux, tous organisés par des bénévoles dont l'engagement ne se dément pas. Une variété de circuits est offerte, dans le but d'accueillir des cyclistes de tous les niveaux. Vous pouvez donc choisir de faire une promenade de groupe en famille, une randonnée en solitaire, ou encore de vous lancer dans une aventure cycliste pour adeptes chevronnés. Nouveaux en 2026, trois « Super défis Terry » se tiendront en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario et permettront aux cyclistes qui y participeront de faire preuve de la même détermination et du courage légendaire qui animaient Terry.

Le Cyclotour de l'espoir a été créé par Darrell Fox en 2015, quand il a mis au défi un petit groupe d'amateurs de cyclisme de parcourir à vélo 350 kilomètres pour atteindre le mont Terry Fox, à Valemount, Colombie-Britannique. L'an dernier, pour souligner le 45e anniversaire du Marathon de l'espoir de Terry, Darrell et neuf autres cyclistes ont traversé le pays et récolté plus de un million de dollars pour la recherche sur le cancer.

« Au cours de la dernière décennie, le Cyclotour de l'espoir a permis de recueillir plus de 2,25 millions de dollars, ce qui témoigne de façon éloquente de la générosité et de la détermination des Canadiennes et des Canadiens de partout au pays, poursuit Michael Mazza. Même si des progrès importants ont été réalisés, le cancer demeure l'un des plus grands défis de notre époque en matière de santé, et nous devons poursuivre le travail. Chaque dollar récolté rapproche nos chercheurs des découvertes qui sauvent des vies. »

Les fonds recueillis grâce au Cyclotour de l'espoir contribuent à financer le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir (MOHCCN), une initiative pancanadienne qui réunit des chercheurs et des oncologues de premier plan ainsi que des patients partenaires, dans le but d'accélérer l'avancement en matière de médecine de précision et de traduire les découvertes réalisées en résultats tangibles pour les patients. Par exemple, le Programme d'oncogénomique personnalisée (POG) de la Colombie-Britannique, cofinancé par le MOHCCN, apporte un nouvel espoir aux patients atteints d'un cancer difficile à traiter, comme l'ostéosarcome - le cancer des os dont Terry était atteint -, puisqu'il offre aux médecins de nouveaux outils dans la lutte contre la maladie métastatique.

Si, tout comme Terry, vous rêvez d'un monde sans cancer et si vous aimez rouler à vélo, joignez-vous au Cyclotour de l'espoir de votre communauté ou encouragez une personne de votre entourage qui y participe. L'inscription est gratuite, et tous les fonds recueillis sont versés directement à la recherche sur le cancer au Canada, recherche qui sauve des vies. Les cyclistes de tous les niveaux sont invités à prendre part à un volet local du Cyclotour de l'espoir ou à créer leur propre circuit si aucun n'existe dans leur communauté.

Pour vous inscrire, faire un don ou en apprendre plus, visitez le terryfox.org/fr/le-cyclotour-de-lespoir-terry-fox.

À PROPOS DE LA FONDATION TERRY FOX

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique, tout en recueillant des fonds essentiels à la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, la Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement de la communauté, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'étudiants dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds à travers le pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de un milliard de dollars pour la recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

SOURCE La Fondation Terry Fox

CONTACT MÉDIA : Denise Dias, Chef du marketing et de la communication, Fondation Terry Fox, [email protected], 416 988-0747