L'année marquant le 45e anniversaire du Marathon de l'espoir de Terry se poursuit avec le lancement d'un vinyle en série limitée de la chanson « Courage (pour Terry) » et d'une nouvelle application pour les participants à La Course Terry Fox des écoles

TORONTO, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le dimanche 14 septembre prochain, des milliers de participants dans plus de 650 communautés d'un bout à l'autre de notre pays enfileront leurs chaussures de sport en hommage à la 45e Course Terry Fox annuelle au profit de la recherche sur le cancer, ce qui témoigne de façon éloquente de l'héritage durable laissé par Terry.

« Terry a entrepris son Marathon de l'espoir convaincu que les gens du pays s'uniraient pour financer la recherche sur le cancer, déclare Kirsten Fox, l'aînée des nièces de Terry. Quarante-cinq ans plus tard, notre famille est toujours aussi profondément touchée de voir ces millions de Canadiennes et de Canadiens courir et collecter des fonds en son nom. »

La Course Terry Fox de cette année est un événement phare dans le cadre des célébrations qui s'étendent sur toute l'année pour souligner le 45e anniversaire du Marathon de l'espoir. Pour marquer cette étape historique, la Fondation Terry Fox a déployé plusieurs initiatives toutes plus emballantes les unes que les autres, incluant une collection de marchandise, le volet national du Cyclotour de l'espoir, le lancement d'un nouveau livre illustré intitulé T is for Terry: An ABC of Courage, un nouveau documentaire intitulé Run Terry Run, le retour sur le marché de l'emblématique chaussure de sport Orion d'Adidas que portait Terry pendant son Marathon et une randonnée exceptionnelle dans le parc provincial Sleeping Giant de Thunder Bay, le jour où Terry a dû mettre fin à sa course. Cet anniversaire sera aussi marqué par le retour après une décennie d'absence de La Course Terry Fox du pont de la Confédération, le plus important événement Terry Fox, qui se tiendra le dimanche 21 septembre prochain.

Plut tôt cette année, la Fondation Terry Fox lançait un nouveau court métrage intitulé Terminons-le, dans lequel on peut entendre une version réinventée de la chanson « Courage » du groupe The Tragically Hip. Et aujourd'hui aura lieu le lancement de la version complète de la chanson, sur vinyle numéroté offert en série limitée. Les mélomanes et les personnes qui appuient la Fondation Terry Fox peuvent précommander la chanson « Courage (pour Terry) », au coût de 30 $, à shop.terryfox.org. Tous les profits sont versés à la recherche sur le cancer.

« Terry Fox demeure un phare d'espoir et d'unité pour toute la population canadienne, et nous sommes profondément émus de participer à ce projet spécial, disent les membres du groupe The Tragically Hip. C'est la résilience dont nous avons été témoins chez nos proches touchés par le cancer, en particulier notre cher Gord, qui nous pousse à nous impliquer pour aider à mettre un terme au cancer et à poursuivre le travail entrepris par Terry il y a 45 ans. »

Ensuite se tiendra La Course Terry Fox des écoles, le 25 septembre prochain. Plus de 10 000 écoles d'un bout à l'autre du pays y prendront part. Cette année, les participants pourront compter sur un nouvel outil pour les aider à atteindre leur objectif de collecte de fonds. En effet, une nouvelle application leur permettra de partager un code QR personnel, de suivre les progrès de leur collecte de fonds, de partager photos et anecdotes et d'inspirer famille et amis. Nous invitons les écoles à s'inscrire à La Course Terry Fox des écoles et à encourager leurs élèves à télécharger l'application à l'adresse terryfoxschoolrun.org.

La Fondation Terry Fox en appelle à toutes les écoles du pays afin qu'elles participent à La Course Terry Fox des écoles de cette année pour rendre hommage à l'héritage de Terry et récolter des fonds au profit de la recherche sur le cancer, qui sauve des vies.

« L'histoire de Terry demeure une source d'inspiration pour les Canadiens et Canadiennes, ici ou ailleurs, qui y voient une raison de croire en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, affirme Michael Mazza, chef de la direction de la Fondation Terry Fox. Grâce à la générosité de nos bénévoles, donateurs et partenaires, la Fondation Terry Fox et l'Institut de recherche Terry Fox sont des chefs de file en matière de recherche sur le cancer au Canada. Par le truchement d'initiatives comme le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, nous rassemblons les plus brillants esprits scientifiques au pays afin d'accélérer le rythme des découvertes et de donner ainsi espoir aux familles qui vivent avec le cancer. »

À compter de demain, 4 septembre, tous les participants et toutes les personnes qui appuient la Fondation Terry Fox pourront accroître leurs efforts de collecte de fonds grâce à une occasion de dons jumelés. Les dons généraux et les fonds recueillis dans le cadre des collectes entre pairs seront généreusement égalés par PharmaChoice Canada, jusqu'à concurrence de 100 000 $, ce qui veut dire que ces dons auront un impact deux fois plus grand sur la recherche sur le cancer.

Pour en savoir plus au sujet de la 45e édition de La Course Terry Fox annuelle, pour vous inscrire à la Course, pour faire un don ou encore pour parrainer une participante ou un participant, visitez le site terryfox.org/run

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique tout en recueillant des fonds essentiels pour la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, la Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement de la communauté, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds d'un bout à l'autre du pays. Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de 950 millions de dollars et financé plus de 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens.

