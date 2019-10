La Fondation SOCAN annonce la première édition du Prix Elles de la musique

Célébrer les créatrices de musique qui s'identifient comme femme, en partenariat avec RÉ:SONNE

TORONTO, le 25 oct. 2019 /CNW/ - La Fondation SOCAN, membre du Groupe d'organisations de la SOCAN, vient de lancer en partenariat avec Ré:Sonne la première édition du Prix Elles de la musique, un nouveau programme passionnant qui permettra aux créatrices de musique qui s'identifient comme femme de se faire mieux connaître et de remporter un prix de 5000 $.

« La Fondation SOCAN est ravie d'annoncer une nouvelle initiative pour célébrer l'incroyable talent musical canadien », a affirmé Charlie Wall-Andrews, directrice générale de la Fondation SOCAN. « Il s'agit d'un programme conçu pour reconnaître l'excellence artistique des créatrices de musique qui s'identifient comme femme au Canada dans l'espoir que cette distinction les aidera à créer un élan dans leur trajectoire de carrière. »

Le Prix Elles de la musique est administré par la Fondation SOCAN et financé par la Fondation SOCAN et RÉ:SONNE.

« Ré:Sonne s'engage à bâtir une industrie musicale florissante, durable et diversifiée au Canada. Comme organisation, nous attachons une très grande importance à la diversité - tant parmi nos employés qu'au sein de notre conseil d'administration - et nous sommes donc fiers de soutenir les créatrices qui s'identifient comme femme en parrainant la première édition du Prix Elles de la musique », a affirmé Ian MacKay, président de Ré:Sonne.

Les demandes d'inscription au Prix Elles de la musique seront acceptées jusqu'au 28 novembre 2019 à 23 h 59 HNE. Rendez-vous sur www.fondationsocan.ca pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme, les conditions d'admissibilité et la présentation d'une demande d'inscription.

Au sujet de la Fondation SOCAN

Créé en 1992, la Fondation SOCAN se consacre à la promotion de la création musicale et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans la société actuelle. La Fondation SOCAN fait partie du Groupe d'organisations de la SOCAN et est dirigée par son propre conseil d'administration, lequel est formé de compositeurs, auteurs-compositeurs et éditeurs musicaux et reflète la variété des musiques de concert et populaires et la diversité géographique et linguistique du Canada. Pour en savoir plus sur la Fondation SOCAN et la SOCAN, rendez-vous sur www.fondationsocan.ca et www.socan.com .

Au sujet de Ré:Sonne

Ré:Sonne est la Société de gestion de la musique sans but lucratif du Canada dont la mission est d'obtenir une indemnisation équitable pour les artistes et les maisons de disques pour leurs droits d'exécution. Nous défendons les intérêts des créateurs et des créatrices de musique; nous éduquons les utilisateurs de musique; nous accordons des licences aux entreprises; et nous versons les redevances aux créateurs et aux créatrices de musique -- afin de contribuer à une industrie de la musique prospère et durable au Canada. Ré:Sonne recueille également les redevances internationales pour les titulaires de droits canadiens. Pour obtenir plus d'information, visitez : www.resound.ca/fr.

SOURCE SOCAN

Renseignements: veuillez contacter la Fondation SOCAN: Fondation@socan.com, (416) 445-8700

Related Links

www.socan.ca