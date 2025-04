Préparez-vous à courir, à marcher et à faire une différence pour les femmes

MONTRÉAL, le 3 avril 2025 /CNW/ - C'est le moment d'enfiler vos espadrilles, de mobiliser vos amis et votre famille et de participer au mouvement visant à promouvoir la santé mentale des femmes à l'occasion de la Course pour les femmes de PharmaprixMD 2025. C'est plus qu'une simple course; c'est une façon puissante de soutenir les femmes partout au pays.

La raison pourquoi nous courons :

La Course pour les femmes de PharmaprixMD est la plus importante série de courses au pays consacrée à la santé mentale des femmes. Depuis sa conception en 2013, cet événement a recueilli plus de 23 millions $ au profit d'initiatives locales, ce qui a un impact direct sur la vie des femmes.

Les participants à la course soutiennent des programmes essentiels axés sur :

Le soutien de première ligne : Améliorer l'accès à des groupes d'intervention en cas de crise, de counseling et de soutien par les pairs aux femmes qui font face à des problèmes de santé mentale.

L'éducation et la sensibilisation : Lutter contre la stigmatisation et autonomiser les femmes grâce aux connaissances et aux ressources nécessaires pour prioriser leur bien-être mental.

La recherche et l'innovation : Financer des recherches novatrices pour améliorer notre compréhension et le traitement des problèmes de santé mentale des femmes.

Participez de n'importe quelle manière et faites une différence :

Choisissez un défi parmi une marche ou une course de 5 km ou 10 km. Joignez-vous à nous pour une journée remplie d'énergie, de camaraderie, et où chacun sait qu'il peut faire une réelle différence. Les participants peuvent s'inscrire individuellement ou en équipe, et sont encouragés à amasser des fonds pour la cause. Des récompenses intéressantes, notamment des points PC OptimumMC ou des cartes-cadeaux du Coin des Coureurs, seront remises à ceux qui amasseront 150 $ ou plus avec leur collecte de fonds.

En savoir plus sur l'impact :

« Les dons reçus nous ont permis de créer des environnements adaptés, favorisant l'engagement actif des femmes dans leur rétablissement, et de fournir des produits essentiels contribuant à renforcer leur acceptation, leur estime de soi et leur ouverture aux traitements. », souligne Michèle Poitras, directrice exécutive de la Fondation CERVO à Québec.

Faites partie du mouvement :

Prêt à faire la différence? L'inscription à la Course pour les femmes de PharmaprixMD 2025 est officiellement OUVERTE! Cette année, les événements communautaires au Québec auront lieu à :

Ainsi qu'ailleurs au pays :

Unissons nos efforts dans le but de créer un avenir où toutes les femmes partout au pays pourront bénéficier du soutien dont elles ont besoin pour s'épanouir.

Pour en savoir plus et pour vous inscrire à une course dans votre communauté, visitez le site coursepourlesfemmes.ca.

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, branche caritative de Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD, s'engage à aider les femmes d'ici à vivre en meilleure santé en rendant les soins plus équitables et accessibles. La Fondation investira 50 M$ d'ici 2026 pour remédier à certaines des inégalités de santé les plus pressantes auxquelles font face les femmes, y compris le manque de représentation dans la recherche en santé, les obstacles à l'accès aux soins de santé mentale et les conséquences urgentes que les femmes rencontrent de façon disproportionnée en raison de la pauvreté et de la violence familiale. Pour en savoir plus, visitez le site fondationpharmaprix.ca.

À propos de Shoppers Drug Mart inc.

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les plus de 1 350 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 150 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients; MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée; ainsi que Lifemark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d'ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d'autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Shoppers Drug MartMD est une division exploitante indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

