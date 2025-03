Des dons allant jusqu'à 100 000 $ seront offerts pour soutenir des initiatives de bienfaisance

MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC accepte maintenant les candidatures pour son programme de dons communautaires 2025, dont l'objectif consiste à remettre 1,5 M$ à des organismes de bienfaisance œuvrant à rendre les soins de santé plus équitables et accessibles à toutes les femmes au pays. Des projets locaux visant à améliorer la santé des femmes pourront ainsi bénéficier de dons pouvant atteindre 100 000 $.

« La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes croit que chaque femme mérite un accès à des soins de santé de qualité », a déclaré Paulette Minard, directrice, Investissement communautaire et Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes. « C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer le lancement de notre programme de dons communautaires 2025, un fonds annuel de 1,5 million $ conçu pour permettre aux organismes de première ligne de répondre aux besoins urgents des femmes de leur communauté en matière de soins de santé. Nous croyons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons éliminer les obstacles et offrir à chaque femme la possibilité de vivre une vie saine et épanouie. »

Depuis 2022, la Fondation a appuyé plus de 90 initiatives dans des communautés partout au pays. L'an dernier, la Fondation La rue des Femmes à Montréal a été l'une des bénéficiaires, avec l'octroi d'un don de 100 000$ pour soutenir son projet La rue des Femmes, guérir l'itinérance.

« Cette contribution constitue un précieux soutien pour le projet « La rue des Femmes, guérir l'itinérance ». Par son accompagnement, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes nous permet d'offrir les meilleurs soins et services aux femmes que nous accueillons - près de 1 600 femmes par année. Des soins de santé physique par notre clinique de soins de proximité, mais aussi des soins relationnels comme l'art-thérapie, la psychothérapie ou le counseling en toxicomanie, pour leur permettre de guérir de tous les traumatismes vécus les ayant menés à l'état d'itinérance, et retrouver une vie digne de ce nom. Une vie en bonne santé, physique, mentale, et relationnelle. Ensemble, nous pouvons guérir l'itinérance. », affirme Catherine Op de Beeck, Directrice, Fondation La rue des Femmes.

Les demandes peuvent être soumises directement sur le site web de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes jusqu'au 16 avril 2025 à 23 h 59 HAE.

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes est un organisme de bienfaisance enregistré. Pour plus de renseignements sur la Fondation, visitez : fondationpharmaprix.ca

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes, branche caritative de Pharmaprix, s'engage à aider les Canadiennes à vivre en meilleure santé en rendant les soins plus équitables et accessibles. La Fondation investira 50 M$ d'ici 2026 pour lutter contre certaines des inégalités en matière de santé les plus urgentes qui touchent les femmes, notamment le manque de représentation dans la recherche en santé, les obstacles à l'accès aux soins en santé mentale et les conséquences urgentes subies de façon disproportionnée par les femmes à cause de la pauvreté et de la violence familiale. Pour en savoir plus, visitez le site fondationpharmaprix.ca.

À propos de Shoppers Drug Mart inc.

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Avec plus de 1 350 établissements situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences à plus de 150 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec) ou en est propriétaire. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients; MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée; ainsi que Lifemark Heath Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d'ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d'autres services auxiliaires de réadaptation au Canada . Shoppers Drug Mart est une division exploitante indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

SOURCE Shoppers Foundation for Women's Health

Pour toute question des médias : [email protected]