Un partenariat pour soutenir l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public

OTTAWA, ON, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation Rideau Hall (FRH) et la Fondation des Prix Michener sont ravies d'annoncer qu'elles unissent leurs forces pour accroître la portée des Prix Michener et ainsi permettre au programme de mieux soutenir et célébrer l'excellence journalistique au Canada pour de nombreuses années à venir.

« À une époque où les fausses nouvelles voyagent beaucoup plus vite que les faits, le journalisme d'intérêt public revêt une importance fondamentale, indique Pierre-Paul Noreau, président du conseil d'administration de la Fondation des Prix Michener. Nous devons reconnaître et célébrer le journalisme qui nous aide à orienter nos débats publics et à prendre des décisions éclairées pour renforcer nos collectivités et notre pays. Nous sommes enchantés de nous associer à la Fondation Rideau Hall pour faire davantage rayonner ces prix convoités par les journalistes canadiens. »

Récompensant la contribution exceptionnelle et remarquable au journalisme d'intérêt public, le Prix Michener a été créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974. Il est remis tous les ans depuis sa création, et une grande variété d'organisations médiatiques l'ont mérité - petits ou grands organes de la presse écrite ou audiovisuelle, de langue française ou anglaise, de l'Est ou de l'Ouest. Le Prix Michener constitue notamment la toute première distinction journalistique nationale décernée tant aux médias imprimés qu'à la presse audiovisuelle.

Chaque année la Fondation Michener offre également des bourses, soit pour soutenir le reportage d'enquête (la Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête, qui bénéficie du soutien du Groupe Banque TD), soit pour l'avancement des études en journalisme (la Bourse Michener - L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme, soutenue par BMO Groupe financier).

« La priorité du mandat de la FRH est de mieux faire connaître l'engagement démocratique pluridimensionnel du Canada. Le journalisme d'intérêt public représente un élément clé d'une saine démocratie, et les Prix Michener couronnent certaines des meilleures démarches journalistiques au Canada, mentionne Teresa Marques, présidente-directrice générale de la FRH. Nous sommes fiers de contribuer à la pérennité et au rayonnement du Prix Michener pour des générations à venir et enthousiastes à l'idée de perpétuer l'héritage de l'ancien gouverneur général Roland Michener. »

Cette année marque le 50e anniversaire des Prix Michener, et cet important jalon sera célébré pendant l'année à venir. Le nom des finalistes pour le Prix Michener 2019 a été dévoilé plus tôt cette année et le lauréat sera couronné plus tard cet automne.

Nous publierons sous peu de plus amples renseignements à propos des célébrations du 50e anniversaire. Pour en savoir plus : www.michenerawards.ca.

@Michener_Journo

@RideauHallFdn

À propos de la Fondation des Prix Michener

La Fondation des Prix Michener fait l'éloge et la promotion de l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener a été créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974 et était initialement administré par la Fédération des clubs de presse. En 1983, cette responsabilité fut transférée à un organe nouvellement créé et appelé la Fondation des Prix Michener. Un conseil d'administration bénévole s'occupe des affaires de la Fondation. Pour en savoir plus : www.MichenerAwards.ca.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources de partout au pays, afin de refléter l'esprit qui nous anime et de réaliser nos aspirations communes. La FRH travaille en étroite collaboration avec le Bureau du gouverneur général et avec ses nombreux partenaires afin de rapprocher les Canadiens, de leur rendre hommage et de les inspirer. Le travail de la FRH répond à des enjeux canadiens qui s'inscrivent dans quatre volets clés : 1) créer des programmes d'apprentissage qui favorisent l'excellence et l'égalité des chances en éducation; 2) promouvoir une culture de l'innovation au Canada; 3) élargir le cercle de don et de bénévolat et 4) bâtir et célébrer l'excellence du leadership canadien, sensibiliser davantage le public à la démocratie et renforcer son engagement à l'égard d'une démocratie canadienne aux multiples facettes. Pour en savoir plus : www.rhf-frh.ca.

SOURCE LA FONDATION DES PRIX MICHENER

Renseignements: Allison MacLachlan, Directrice, relations externes et mobilisation du public, Fondation Rideau Hall, 613.316.3473, [email protected]

Liens connexes

www.michenerawards.ca