La Fondation pour la recherche en santé lance l'appel de propositions 2026 du Programme d'aide au développement de solutions pour le système de santé

OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - La Fondation pour la recherche en santé (FRS) a le plaisir d'annoncer le lancement de l'appel de propositions 2026 du Programme d'aide au développement de solutions pour le système de santé. Ce programme de financement national soutient la recherche appliquée visant à améliorer l'accès des patients aux médicaments novateurs et à accroître le rendement du système de santé canadien.

L'édition de 2026 est axée sur les deux piliers de recherche appliquée de la FRS :

Pilier 1 : Facteurs du système de santé affectant l'utilisation et les résultats dans le monde réel

L'accent est mis sur la manière dont les parcours de soins, les processus d'aiguillage, la capacité du système, les données et la préparation à la mise en œuvre influencent l'accès aux médicaments novateurs et les résultats qui en découlent.

Domaine de recherche prioritaire : Améliorer l'expérience des patients par les parcours de soins, l'aiguillage et la coordination. Les projets doivent générer de nouvelles idées sur la manière dont les systèmes de santé peuvent mieux cerner les besoins des patients, simplifier les parcours de soins, intégrer les services et soutenir l'adoption de médicaments novateurs.

Pilier 2 : Amélioration de la cohérence et du rendement de l'évaluation et du remboursement

L'accent est mis sur l'interaction des processus d'évaluation des technologies de la santé (ETS), de tarification, de remboursement et de financement, et sur la manière dont la fragmentation, les retards et les inefficacités du système affectent l'accès des patients et le rendement du système de santé.

« Le Programme d'aide au développement de solutions pour le système de santé de la FRS vise à soutenir des travaux de recherche capables de générer des changements significatifs et mesurables au sein du système de santé canadien », déclare Christine Elliott, présidente du conseil d'administration de la FRS. « Nous recherchons des projets ambitieux, concrets et collaboratifs qui génèrent des solutions applicables pour améliorer l'accès des patients, renforcer la coordination des soins et aider les systèmes de santé à mieux intégrer l'innovation dans les soins courants. »

Le financement est disponible via deux volets distincts :

Catégorie 1 : Jusqu'à 50 000 $ sur une durée de 6 à 12 mois pour des initiatives plus modestes et ciblées.

Catégorie 2 : Jusqu'à 250 000 $ sur une durée de 18 à 24 mois pour des projets appliqués de plus grande envergure, menés sur plusieurs sites.

La FRS invite les chercheurs, les prestataires et organisations du système de santé, les cliniciens, ainsi que les organisations sans but lucratif et communautaires à soumettre des projets visant à faire progresser des solutions novatrices conçues pour être mises en œuvre au service des Canadiens.

Dates clés :

Lancement de l'appel : 24 juin 2026

Date limite de soumission de lettre d'intention : 22 juillet 2026

Date limite de demande complète (sur invitation seulement) 16 septembre 2026

Décisions de financement : 20 octobre 2026

Pour plus d'information, notamment l'appel de propositions complet, le Guide du demandeur et les documents de candidature, veuillez consulter le site Web de la FRS.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) est un organisme canadien à but non lucratif consacré à la promotion de l'innovation en santé et à l'amélioration des résultats pour les patients grâce à la recherche appliquée sur les systèmes de santé. La FRS investit dans les projets de recherche visant à réinventer la prestation, l'accès et l'expérience des soins, en mettant l'accent sur des solutions audacieuses et fondées sur des preuves, capables de transformer l'ensemble du système de santé. À travers sa collaboration stratégique avec des universitaires, des innovateurs de l'industrie et d'autres partenaires de premier plan, la FRS met à disposition les ressources et les réseaux nécessaires pour accélérer des changements significatifs et durables.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est la voix de l'industrie pharmaceutique novatrice du Canada. Elle représente plus de 40 entreprises membres qui favorisent la découverte, le développement et la mise à disposition de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble des Canadiens. Elle valorise également l'engagement de ses membres à agir en tant que partenaires de confiance du système de santé canadien. Les membres de MNC contribuent à hauteur de 25 milliards de dollars à l'économie canadienne, soutiennent près de 150 000 emplois à forte valeur ajoutée partout au pays et investissent 3,5 milliards de dollars en R et D. Guidés par le Code de pratiques éthiques, tous les membres collaborent avec les gouvernements, les assureurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes dans le respect des normes éthiques les plus strictes.

Pour plus de renseignements : [email protected]

SOURCE Fondation pour la recherche en santé