OTTAWA, ON, le 24 avril 2024 /CNW/ - La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada (MNC) est heureuse d'annoncer qu'elle accepte désormais les candidatures pour la prestigieuse Médaille d'honneur de cette année. Ce prix récompense des personnes remarquables dont les contributions ont amélioré la vie des Canadiens et fait progresser les connaissances en matière de santé au pays et à l'étranger.

« Depuis 60 ans, la FRS est fière de reconnaître les brillants Canadiens dont les contributions en matière de soins de santé ont véritablement changé les choses dans le monde », a déclaré Mel Cappe, président du conseil d'administration de la FRS. « Nous avons hâte d'examiner les candidatures et de voir le travail incroyable que les candidats de cette année ont accompli pour faire progresser les connaissances en sciences de la santé et améliorer les soins de santé au Canada. »

Le récipiendaire recevra 20 000 $, qu'il pourra offrir à l'établissement universitaire de recherche canadien de son choix, en plus de se voir remettre la Médaille d'honneur lors de la remise de prix de la FRS à Toronto, le 19 novembre.

« La Médaille d'honneur est plus qu'une simple récompense. C'est un témoignage du dévouement et des innovations révolutionnaires de personnes remarquables », a souligné Bettina Hamelin, présidente de MNC. « Nous sommes impatients de célébrer les réalisations incroyables du récipiendaire de cette année lors de la remise de prix qui aura lieu dans le courant de l'année. »

La FRS célèbre avec fierté les progrès de la recherche en santé depuis 1945, année où elle a décerné la première Médaille d'honneur à sir Alexander Fleming pour la découverte de la pénicilline. L'année suivante, le deuxième récipiendaire a été le Dr Charles H. Best, éminent scientifique médical canadien, pour sa codécouverte de l'insuline. Parmi les autres récipiendaires notables de la Médaille d'honneur figurent le très honorable Brian Mulroney pour sa contribution au système de santé canadien et, plus récemment, le Dr Kenneth Rockwood pour ses recherches visant à améliorer les soins aux personnes âgées et aux personnes atteintes de démence.

Pour soumettre la candidature d'une personne exceptionnelle, remplissez le formulaire de candidature se trouvant au hrf-frs.com/prix d'ici le 15 juillet. Pour en savoir plus sur la FRS, visitez le hrf-frs.com/fr.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada est un organisme à but non lucratif qui investit dans les recherches en santé dans les centres universitaires canadiens et qui fait la promotion de l'importance de l'innovation en santé axée sur la recherche au pays. L'une des principales fondations pour la santé privées du pays, la FRS contribue à prévenir et à traiter les maladies, ainsi qu'à améliorer les systèmes de soins de santé canadiens. De plus, elle s'engage à résoudre des problèmes liés à la santé en faisant preuve d'excellence dans le domaine de la recherche, en formant des partenariats avec des parties prenantes et en contribuant à l'avancement des politiques publiques.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 48 entreprises, qui investissent près de 1,4 milliard de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 8 milliards de dollars à l'économie nationale. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements : Marise Varanda, Directrice, Relations avec les médias et contenu, Téléphone : 613-462-5369, Courriel : [email protected]