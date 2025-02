Un don de 10 M $ au fonds pour l'avancement des programmes de guérison et d'émancipation

WINNIPEG, MB, le 14 févr. 2025 /CNW/ - La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes annonce aujourd'hui une entente avec le gouvernement du Manitoba et s'engage à verser un montant de 10 millions de dollars pour financer des programmes qui soutiendront les enfants et les familles de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées (FF2E+ADA). Ce montant sera versé au nouveau fonds MMIWG2S+ Healing and Empowerment du gouvernement, qui est géré par la Fondation de Winnipeg et qui offre des programmes de guérison et un soutien en continu aux familles touchées.

« Cet accord, qui représente le don le plus important jamais fait par la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes, témoigne de notre engagement continu à promouvoir l'équité en santé et à assurer le bien-être des femmes à travers le Canada », a déclaré Jeff Leger, président de Pharmaprix et président de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes. « Grâce au gouvernement du Manitoba et au travail continu des partenaires de la communauté, nous sommes fiers de contribuer à la mise en place d'une approche plus durable pour la guérison et l'émancipation des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones dans toute la province. »

« Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la construction d'un avenir meilleur pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones », a déclaré Nahanni Fontaine, ministre responsable de la condition féminine et de l'équité des genres. « Cet engagement important de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes est un exemple de la façon dont les entreprises et leurs actions philanthropiques peuvent contribuer à mettre fin à la violence, au racisme et à la discrimination à l'égard des femmes, des filles et des personnes autochtones de tous les genres et minorités sexuelles, ainsi qu'à la réconciliation par l'action, en apportant un soutien réel et concret. »

Le don de 10 M$ contribue de manière significative au fonds de 15 M$ du gouvernement du Manitoba, créé en mai 2024 en tant que première initiative fondatrice de Mino'Ayaawag Ikwewag (« Toutes les femmes se portent bien »), la stratégie provinciale du Manitoba visant à soutenir la sécurité, la protection et l'émancipation des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et LGBTA autochtones. Ceci est une réponse aux 231 appels à la justice lancés à la suite de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, y compris l'appel à fournir des programmes de guérison accessibles et un soutien en continu aux enfants des personnes FF2E+ADA et à leurs familles. Le don sera versé à la Winnipeg Foundation sur une période de cinq ans, avec un investissement initial de 6 M$ en 2025.

L'objectif du fonds MMIWG2S+ Healing and Empowerment est de soutenir les activités qui offrent un soutien concret, adapté à la culture et qui tient compte des traumatismes subis par les enfants, les familles et les communautés des FF2E+ADA. Ce fonds sera utilisé afin d'octroyer des subventions pour soutenir les enfants et les familles touchés dans leur guérison, leur apprentissage et leur émancipation. Les revenus générés permettront d'assurer un engagement stable à long terme pour aider à répondre aux besoins et soutenir les familles pour les années à venir.

L'annonce a eu lieu au Palais législatif du Manitoba en ce jour de la Marche commémorative des femmes en l'honneur des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées (FF2E+ADA) à travers le Canada et les États-Unis. Le président de Pharmaprix, Jeff Leger, était accompagné de la ministre responsable de la condition féminine et de l'équité des genres, Nahanni Fontaine, des représentants du gouvernement et des membres de la famille et de la communauté des FF2E+ADA.

