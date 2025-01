- 15 millions $ ont été recueillis en soutien au sport paralympique

- La campagne INSPIRER vise maintenant à amasser 35 millions $

OTTAWA, ON, le 16 janv. 2025 /CNW/ - En cette année 2025, la Fondation paralympique canadienne (FPC) célèbre ses 10 années d'investissement dans le sport paralympique au pays, tout en se concentrant sur l'obtention des fonds nécessaires pour continuer à contribuer au développement et au soutien des programmes paralympiques et des athlètes.

Depuis sa création en 2015, la FPC -- le partenaire philanthropique du Comité paralympique canadien -- a permis de recueillir plus de 15 millions de dollars en vue de soutenir le renforcement des programmes paralympiques au Canada et d'aider les para-athlètes canadiens à réaliser leurs objectifs.

« Il y a tant de choses à célébrer lorsqu'on revient sur les 10 dernières années, car il y a tant d'athlètes et de programmes qui ont bénéficié du soutien de la FPC et de nos généreux donateurs », déclare le directeur exécutif de la Fondation paralympique canadienne, Dean Brokop. « C'est l'évidence même de l'impact positif que peut avoir le sport paralympique sur la société, en favorisant une meilleure inclusion et une accessibilité accrue et en créant davantage de possibilités pour les personnes qui vivent avec un handicap. Nous nous réjouissons à l'idée d'avoir un impact encore plus grand au cours des 10 prochaines années et de soutenir la prochaine génération d'athlètes, alors que nous nous efforçons de bâtir un système sportif paralympique plus robuste au Canada. »

Voici quelques-unes des nombreuses réalisations de la FPC :

Mise en place du programme de reconnaissance des performances paralympiques au moyen d'un fonds de dotation établi grâce à des contributions initiales de plus de 6 millions de dollars afin d'attribuer des récompenses financières aux athlètes paralympiques canadiens qui remportent des médailles aux Jeux paralympiques. Le programme a débuté avec les Jeux de Paris 2024 et a récemment distribué ses premières primes -- un total de 535 000 $ -- à 31 athlètes.

a récemment distribué ses premières primes -- un total de 535 000 $ -- à 31 athlètes. Organisation à ce jour de 21 éditions de son événement phare de collecte de fonds, la Coupe ParaForts. L'année dernière, la Coupe ParaForts a franchi le cap des deux millions de dollars en recueillant un total de 2,237 millions de dollars à ce jour. Le plus récent événement de Montréal, qui a eu lieu en novembre 2024, a donné lieu à un record pour une seule édition de 211 000 $. Les deux prochaines éditions de la Coupe ParaForts se dérouleront à Calgary et à Toronto en mars 2025.

et à en mars 2025. Investissement de 8 millions de dollars dans le programme de développement des athlètes de la prochaine génération et tirant profit des fonds de contrepartie du gouvernement du Canada , créant ainsi un impact 16 millions de dollars.

, créant ainsi un impact 16 millions de dollars. Attribution de plus de 700 000 $ sous forme de subventions à des organismes de parasport, d'un bout à l'autre du pays, en vue d'accroître la capacité des programmes de qualité dans des domaines relatifs au développement des athlètes et des entraîneurs sur la voie paralympique.

Mobilisation d'un soutien pour l'Équipe paralympique canadienne de Paris 2024, ce qui a permis d'amasser 375 548 $ pour le développement du parasport dans le cadre de la campagne ALLUMER l'étincelle, qui a invité les partisanes et les partisans à acheter un siège virtuel afin d'encourager l'équipe.

Dans la perspective des 10 prochaines années, la FPC s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'investissement accru dans le sport paralympique. Pour ce faire, elle a lancé la campagne INSPIRER, la plus importante initiative visant à renforcer le Mouvement paralympique au Canada à ce jour et qui vise à recueillir 35 millions de dollars. INSPIRER s'articule autour de trois piliers prioritaires :

INSPIRER l'inclusion -- Le sport paralympique stimule de façon exceptionnelle la transformation de la société. Avec plus de 6,2 millions de Canadiennes et de Canadiens ayant un handicap, leur inclusion, dans le sport et au-delà de la sphère sportive, peut être une source d'enrichissement incommensurable pour la nation.

INSPIRER les possibilités -- Le but de ce pilier est de veiller à offrir aux Canadiennes et Canadiens ayant un handicap le soutien dont ils ont besoin pour faire face aux dépenses liées à l'équipement sportif adapté, accéder à des programmes sportifs paralympiques et aux services d'entraîneurs afin de bénéficier d'un entraînement spécialisé pour pouvoir participer à des compétitions.

INSPIRER la conviction -- Le handicap ne devrait jamais être un facteur qui limite la capacité d'une personne de rêver ou d'imaginer la grandeur qu'elle a en elle-même. Cette conviction est au cœur de notre passion pour les Jeux paralympiques et de notre travail pour assurer aux Canadiennes et Canadiens vivant avec un handicap la meilleure préparation possible pour qu'ils soient en mesure de réaliser leurs rêves sportifs sur la scène mondiale.

« Le Mouvement paralympique a crû de façon considérable au cours de la dernière décennie, de même que la FPC et le niveau de soutien qu'elle apporte au sport paralympique, partout au Canada », affirme Jim Westlake, président de la Fondation paralympique canadienne. « Il y a tellement d'accomplissements à souligner, et c'est spécial de voir les progrès qui ont été réalisés à ce jour. Afin de maintenir cette croissance, de rehausser encore plus le sport paralympique et d'offrir à un plus grand nombre d'athlètes des possibilités équitables dans le sport, d'autres investissements sont nécessaires. Alors que nous nous projetons vers les 10 prochaines années, nous nous réjouissons à l'idée d'inspirer de plus grands changements aux côtés de généreux donateurs et supporteurs qui croient également au pouvoir transformateur du sport. »

« Au cours des 10 dernières années, la Fondation paralympique canadienne n'a pas fait que collecter des fonds, elle a également créé des possibilités pour les athlètes comme moi et pour l'ensemble du Mouvement paralympique au Canada », ajoute Josh Dueck, double paralympien (2010, 2014) et chef de mission du Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022. « Dans le cadre d'initiatives comme la Coupe ParaForts et la campagne INSPIRER, nous avons constaté par nous-mêmes à quel point ce soutien stimule la performance, inspire la prochaine génération et renforce le tissu d'inclusion dans le sport. Dans ma qualité d'athlète et de chef de mission, j'ai senti l'impact de ce travail à tous les niveaux. La célébration de ce jalon ne consiste pas seulement à regarder en arrière, mais aussi à reconnaître l'élan que nous avons su insuffler et l'avenir plus radieux et plus inclusif que nous sommes en train de créer ensemble. »

Le dixième anniversaire de la FPC sera célébré tout au long de l'année sur les plateformes numériques et sociales du CPC, en soulignant les nombreuses manières dont elle a touché le sport paralympique et en partageant les récits d'athlètes et de supporteurs qui ont collectivement fait une différence. Suivez @CDNParalympics sur Instagram, X, Facebook et TikTok.

Pour plus d'information sur la Fondation paralympique canadienne ou pour soutenir la campagne INSPIRER, nous vous invitons à visiter le site Paralympique.ca/Fondation/Faire un don.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de la Fondation paralympique canadienne : FondationParalympique.ca

Personne-ressource : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700