La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études reconnaît des étudiants qui excellent dans leurs études et sont socialement actifs lors de la remise des bourses de 2019 pour les études supérieures

Établi en 1984, le programme de bourses pour les études supérieures de la Fondation CST est un événement annuel conçu pour reconnaître et récompenser des étudiants canadiens qui ont fait preuve d'assiduité, de détermination, d'excellence dans leurs études et d'engagement communautaire.

« Nous sommes ravis de reconnaître de jeunes Canadiens qui non seulement excellent dans leurs études mais qui œuvrent aussi en vue d'apporter un changement au sein de leurs collectivités, dit Sherry MacDonald, présidente et chef de la direction chez CST. Grâce aux bourses pour les études supérieures, CST est en mesure de célébrer les réalisations de ces étudiants et de continuer à les accompagner dans leur cheminement scolaire et personnel. Soutenir les rêves d'études de nos futurs dirigeants demeure la mission de CST alors que nous déployons nos meilleurs efforts pour rendre les études supérieures accessibles et atteignables pour les familles canadiennes. »

« Gagner ce prix est un rêve devenu réalité, dit Muhammad Khan, gagnant de la Bourse Peter Wright, lors de l'événement. En tant qu'étudiant en première année de médecine à l'Université de l'Alberta, je compte utiliser l'occasion que CST m'a donnée pour continuer mes efforts de sensibilisation auprès de mes patients et de communautés défavorisées dans mon rôle de futur professionnel de la santé.

« Mon rêve est de siéger un jour à la Cour suprême du Canada. Je suis honorée d'avoir reçu ce prix qui m'aidera à poursuivre ma voie pour devenir avocate et à obtenir ma maîtrise ès arts en pensée politique et juridique, dit Beverly Osazuwa, gagnante de la Bourse Kenneth Carter, lors de la remise de bourses. »

Depuis sa création, la Fondation CST a octroyé plus de 2 millions de dollars à 284 bénéficiaires d'un REEE CST. Chacune des bourses porte le nom de l'un des fondateurs de l'organisation, des membres de longue date du conseil d'administration et des dirigeants inspirants de CST, en reconnaissance de leur contribution et de leur soutien.

Pour en savoir plus sur les programmes de bourses de CST, veuillez visiter le site : https://www.cst.org/fr/à-propos-de-cst/prix

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est une organisation à but non lucratif vouée à aider les familles canadiennes à épargner en vue des études postsecondaires de leurs enfants. Outre de se concentrer sur l'épargne-études, la Fondation récompense des étudiants canadiens travailleurs et dotés d'un esprit communautaire par l'intermédiaire de programmes de bourses et de prix - ayant versé plus de 2 millions de dollars depuis la création de CST. Par le biais de l'innovation, de la promotion de l'éducation et du parrainage des régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études (Plan CST) que les familles utilisent pour épargner en vue des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de mener à bien sa mission.

La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études et ses filiales, C.S.T. Spark Inc. et Consultants C.S.T. inc., exercent leurs activités sous la marque principale « CST ».

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter Alexa Ciufo | alexa.ciufo@cst.org

