TORONTO, le 5 avril 2021 /CNW/ - La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études (Fondation CST) est heureuse de déclarer ouverte la période de soumission des demandes dans le cadre de son programme de Prix et de Bourses de 2021. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 7 mai 2021 les étudiants peuvent présenter une demande pour recevoir une Bourse de la Fondation CST ou un Prix des fondateurs de la Fondation CST pour les aider à poursuivre leurs études postsecondaires. Le programme de cette année offre à encore plus d'étudiants canadiens une chance d'obtenir un financement de la part de CST pour leurs études postsecondaires.

« L'apprentissage supérieur est la passion de CST et nous croyons que les finances ne devraient pas faire obstacle à l'éducation postsecondaire, dit Peter Lewis, vice-président de la Fondation CST. Par l'intermédiaire de son programme de Prix et de Bourses, CST démontre sa détermination à servir tous les Canadiens dans le cadre de sa mission de rendre l'éducation postsecondaire accessible à tous. »

Chaque année depuis 1984, la Fondation CST fournit un soutien financier direct par l'intermédiaire de ce programme à des étudiants. Et, après une année de perturbation dans les domaines économiques, sociaux et éducatifs, le programme de Prix et de Bourses de 2021 a été adapté de façon à atteindre davantage d'étudiants et à soutenir des Canadiens confrontés à des besoins financiers plus importants. Nouveau cette année, 25 étudiants canadiens commençant leurs études postsecondaires auront accès à des Bourses de la Fondation CST d'une valeur de 6 000 $ chacune. De plus, 10 bénéficiaires de CST peuvent présenter une demande pour obtenir l'un des Prix des fondateurs de 10 000 $ chacun, qu'ils pourront utiliser pour entreprendre un deuxième programme de baccalauréat, de diplôme ou de cycles supérieurs. Avec un total de 250 000 $ disponibles pour des Canadiens, ces bourses et ces prix soutiendront des étudiants du postsecondaire de tout âge. Les fonds peuvent uniquement être utilisés pour couvrir les frais de scolarité et d'autres dépenses liées aux études, comme l'achat de livres et de fournitures. Deux décennies de recherche ont démontré que cette première génération d'étudiants du postsecondaire se heurte souvent à de nombreux obstacles, ce qui inclut habituellement le statut socio-économique. Pour répondre à cela, CST accordera une préférence aux étudiants qui sont les premiers de leur famille à poursuivre des études postsecondaires lorsqu'elle décernera ses prix et ses bourses.

Bourses de la Fondation CST

En hommage à des membres émérites de la famille CST, la Fondation CST verse des bourses et à des étudiants de tout âge qui entreprennent des études postsecondaires pour la première fois et qui ont besoin d'une aide financière, sans laquelle ils auraient des difficultés à y accéder.

Prix des fondateurs de la Fondation CST

Les Prix des fondateurs de CST ont été créés pour rendre hommage à cinq personnes qui ont joué un rôle majeur dans la création et l'établissement de la Fondation CST. Ces prix visent à aider des bénéficiaires de CST qui ont démontré avoir des besoins financiers, qui ont déjà terminé des études postsecondaires et qui continuent d'apprendre en s'engeant dans un deuxième programme postsecondaire quelconque.

Pour obtenir plus de détails sur le programme de prix de CST, visitez le site : http://www.cst.org/fr/à-propos-de-cst/prix.

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme à but non lucratif dédié à aider les familles canadiennes à accéder plus facilement aux études postsecondaires. Par le biais de la philanthropie, de la découverte et de la promotion, et en parrainant les régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études dans le but d'aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. La Fondation récompense des étudiants canadiens battants et animés d'un esprit communautaire ainsi que des collectivités grâce à son programme de prix et de bourses. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires.

Pour en savoir plus, visitez le site : foundation.cst.org.

