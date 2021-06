Du nouveau qui changera des vies M me Marie-Claude-Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec, se dit fière de ce modèle pensé et créé de toutes pièces par son équipe, de concert avec la direction du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval (CRCHU), afin de répondre aux réels besoins des chercheurs. « La recherche est au cœur de la mission de la Fondation et nos Chaires de recherche hospitalières s'inscrivent exactement en ce sens. Ce modèle attrayant permettra à la Fondation de créer de nouveaux partenariats d'importance, d'attirer des philanthropes de tous les horizons, qui feront équipe avec nous afin de propulser ces chaires et de permettre aux chercheurs d'aller plus loin dans leurs travaux. C'est une toute nouvelle façon de contribuer à la santé de manière concrète. » Les projets de recherche soutenus par les Chaires de recherche hospitalières de la Fondation font l'objet d'un processus de sélection bien défini, évalué par un comité externe et entériné par la direction du CRCHU. Ceux-ci doivent contribuer à accroître le taux de survie des patients, à améliorer leur qualité de vie, à permettre une offre de traitements moins invasifs bref, à humaniser les soins prodigués au CHU.

« Ces Chaires de recherche hospitalières constituent une occasion privilégiée de contribuer au rayonnement du CRCHU et de faire briller le talent des chercheurs d'ici. Le financement en recherche étant un défi constant, cet engagement de la Fondation et de ses donateurs est une aide indispensable », confirme M. Serge Rivest, docteur en neurosciences et directeur du CRCHU. La Fondation a d'ailleurs annoncé un investissement de 750 000 $ par chaire durant les prochaines années pour assurer la pérennité des grands projets de recherche poursuivis et souhaite s'adjoindre de partenaires généreux, visionnaires et audacieux qui, comme elle, osent voir grand et veulent réinventer le monde. Pour M. Martin Beaumont, président-directeur général du CHU de Québec-Université Laval, cet investissement de la Fondation est sans contredit une valeur ajoutée pour le développement de la recherche effectuée au CHU. « Ces Chaires de recherche hospitalières consolident la synergie qui unit la Fondation, le CHU et son Centre de recherche. C'est un projet extrêmement porteur, aux retombées importantes pour Québec, tout l'Est du Québec, et bien au-delà. Nous ne pouvons que nous en réjouir au bénéfice des patients! ».

Une première Chaire en théranostique pour révolutionner le traitement du cancer

La théranostique est une méthode de traitement novatrice qui combine la thérapie par radioisotopie et l'imagerie diagnostique de pointe. Elle est en pleine émergence dans le traitement ciblé du cancer, notamment celui de la prostate. Le Dr Jean-Mathieu Beauregard, chercheur-clinicien et spécialiste en médecine nucléaire, a développé une approche en théranostique unique et personnalisée, dans laquelle chaque traitement est ajusté selon les caractéristiques du patient. Cette approche a fait l'objet d'essais cliniques concluants qui ouvrent la voie à d'autres études sur l'évaluation d'un nouveau radioisotope thérapeutique très prometteur en vue de traiter une plus grande variété de cancers.

Puisque la lutte contre le cancer fait partie des priorités de la Fondation et que le CRCHU s'est déjà imposé comme un leader dans le domaine de la théranostique, tant sur le plan national qu'international, choisir le projet de Dr Beauregard semblait tout indiqué. Le Dr Beauregard se montre d'ailleurs reconnaissant. « Je suis touché par la confiance que la Fondation du CHU de Québec et le Centre de recherche me témoignent en m'ayant choisi comme titulaire de la première Chaire de recherche hospitalière de la Fondation. Cet appui me donne les moyens financiers de me concentrer sur mes travaux, pour le bénéfice de mes patients, et c'est un grand soulagement! », souligne-t-il.

Des retombées concrètes pour les patients

C'est dans le cadre d'essais cliniques menés par le Dr Beauregard que M. Marco Labrie est devenu l'un de premiers patients à avoir bénéficié de traitements en théranostique au CHU. Le cancer dont il souffre depuis plusieurs années l'affectait de plus en plus et l'approche novatrice a tout changé : elle lui permet de prolonger sa vie, littéralement, et de jouir d'une belle qualité de vie également. La Chaire de recherche hospitalière en théranostique découle de cette étude clinique, en permettant d'aller beaucoup plus loin et, ultimement, en sauvant davantage de vies, comme celle de M. Labrie.

Mentionnons que, depuis plusieurs années, M. Labrie s'associe à la Fondation par le biais d'une initiative originale, Concert pour la vie, un événement-bénéfice qu'il organise afin de soutenir financièrement la recherche clinique en oncologie au CHU. Les fonds récoltés à l'occasion des prochaines éditions de Concert pour la vie seront destinés à la Chaire de recherche hospitalière en théranostique.

