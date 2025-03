Succès retentissant pour le 28e Bal de la Fondation du CHU de Québec

QUÉBEC, le 22 mars 2025 /CNW/ - Le 28e Bal de la Fondation du CHU de Québec, qui avait lieu vendredi le 21 mars 2025, s'est déroulé sous le signe de l'émotion et de la générosité au Manège militaire Voltigeurs de Québec.

Présenté par Québecor et sous la présidence d'honneur de Monsieur Pierre Karl Péladeau, le Bal de la Fondation a permis d'amasser un montant net de 820 000$.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Pascale Bourbeau, Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec, Geneviève Guilbault, Vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Marie-Josée Asselin, Conseillère municipale du district de Loretteville-Les Châtels et vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec, Gaston Bédard, Vice-président du conseil d’administration de Santé Québec, Daniel Paré, Sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, Jean-François Welch, Président du conseil d’administration de la Fondation du CHU de Québec, Chantal Pilon, présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec, Martin Beaumont, président-directeur général du CHU de Québec–Université Laval, Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval, Lara Nourcy, Vice-présidente exécutive et leader, Assurance individuelle et services financiers de Beneva, Denis Leclerc, président du Groupe Biscuits Leclerc, Maxim Laviolette, président et chef de la direction de Dessercom, Louis-Philippe Pouliot, Vice-président exécutif, Solutions d'assurance et d’épargne collectives de iA Groupe Financier, David Aubert, président et chef de la direction, Isothermic, et Luc Langevin, maître de cérémonie. Crédit photo : Frédéric Lavoie (Groupe CNW/Fondation du CHU de Québec)

Grâce à cette incroyable somme, la Fondation du CHU de Québec pourra soutenir des projets structurants du CHU de Québec-Université Laval et ainsi accomplir sa mission de catalyser l'innovation pour permettre au CHU de repousser l'offre de soins de santé, les technologies et la recherche.

Un bal réinventé

Autrefois connu sous le nom du Bal des grands romantiques, le Bal de la Fondation du CHU de Québec s'est tenu cette année au Manège militaire de Québec sous le thème « la santé, une œuvre collective ».

À travers cette image de la collectivité, les invités ont pu découvrir comment la collaboration entre les acteurs d'une communauté permet de repousser les soins, la recherche et la formation en santé.

Chaque année, le Bal de la Fondation du CHU de Québec réunit près de 800 personnes : invités, dignitaires, partenaires, bénévoles et fournisseurs. Ces personnes contribuent à faire de la Fondation du CHU de Québec un véritable levier pour transformer la vie de milliers de personnes de la grande région de Québec et de l'est du Québec.

La Fondation remercie du fond du cœur ses partenaires, ses donateurs, ses bénévoles et son équipe pour leur engagement et leur générosité mise en action! Ils permettent à la Fondation d'appuyer les établissements du CHU de Québec, dont le nouveau complexe hospitalier, ainsi que le Centre de recherche pour réaliser l'extraordinaire.

Des prestations marquantes

Le maître de cérémonie de cette soirée époustouflante était nul autre que l'illusionniste Luc Langevin. Son arrivée a d'ailleurs surpris la foule, l'identité du maître de cérémonie ayant été gardée secrète jusqu'au tout début de la soirée. Luc Langevin a fait preuve de sensibilité et d'une grande générosité. Il a mystifié son auditoire à plusieurs reprises avec des numéros créatifs.

Lors de la soirée, les invités ont aussi pu découvrir l'histoire du jeune Maxence, 13 ans, qui a traversé de nombreuses épreuves médicales à un tout jeune âge. Dès ses premiers instants de vie, il a entamé un véritable combat, passant de l'imprévisible à l'encore plus imprévisible. Maxence a développé un déficit immunitaire qui ne lui a pas donné beaucoup de répit. Il a affronté une succession de maladies et de complications qui l'ont obligé à faire de longs séjours à l'hôpital dans ses premières années de vie, et à rester isolé pendant des mois entiers pour sa sécurité. Aujourd'hui en pleine forme, le jeune Maxence a fait découvrir sa passion pour le piano aux invités du Bal lors d'une prestation musicale touchante.

Citations :

« Le Bal de la Fondation est un exemple frappant de cette œuvre collective qu'est la santé. En effet, c'est grâce à votre présence, votre générosité et votre soutien que nous pouvons faire une réelle différence dans la vie de milliers de patients et de leurs familles. Le Bal, ce n'est pas seulement un événement de collecte de fonds, c'est une célébration de l'engagement et de l'humanité qui nous unissent. »

Chantal Pilon, présidente et cheffe de la direction, Fondation du CHU de Québec

« En tant que gouvernement, nous sommes profondément fiers de soutenir la mission de la Fondation du CHU de Québec. Vous jouez un rôle central, non seulement en appuyant l'innovation, mais aussi en contribuant à l'amélioration des pratiques en santé, en formation, et en recherche. Vous permettez ainsi à notre système de santé de répondre aux défis d'aujourd'hui, tout en anticipant ceux de demain. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec, ministre des Transports et de la mobilité durable et députée de Louis-Hébert

« Québecor est fière d'accompagner la Fondation du CHU de Québec depuis plus d'une décennie. Du fait de notre implication, nous supportons les visionnaires qui, jour après jour, maintiennent le CHU de Québec-Université Laval en position de chef de file, à l'avant-garde des soins, de la recherche, de l'innovation et de la formation dans le domaine médical, et ce, pour le bien-être des Québécoises et des Québécois. Je vous dis merci du fond du cœur, pour votre travail acharné qui fait la différence auprès de la population. »

Pierre Karl Péladeau, Président et chef de la direction de Québecor

Président d'honneur, Bal de la Fondation du CHU de Québec

« Les défis sont grands dans le monde de la santé, mais quand nous voulons créer de la valeur et de l'extraordinaire, la Fondation est toujours au rendez-vous. Lorsque je vois les résultats de cette soirée, je vois une communauté qui se mobilise autour de la raison d'être de notre grand CHU soit d'avoir de l'impact sur la santé et d'inspirer le changement. Merci pour votre générosité, votre confiance, et merci de croire en nous. »

Martin Beaumont, président-directeur général, CHU de Québec-Université Laval

À propos de la Fondation du CHU de Québec

Chef de file philanthropique performant, influent et innovant, la Fondation du CHU de Québec fait la différence pour la santé des gens, de la naissance à la fin de vie, en appuyant financièrement l'humanisation des soins de santé du plus grand complexe de soins spécialisés au Québec afin qu'il puisse offrir une meilleure qualité des services médicaux et qu'il contribue à la recherche et à l'enseignement tout en restant à la fine pointe des innovations technologiques.

