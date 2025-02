Chantal Pilon nommée présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec

QUÉBEC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de la Fondation du CHU de Québec annonce la nomination de Mme Chantal Pilon au poste de présidente et cheffe de la direction. Ayant piloté des projets ambitieux à la tête de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et de la Fondation de l'Université du Québec à Rimouski, Mme Pilon a acquis une expertise en gestion philanthropique qui l'a amenée à développer des partenariats stratégiques au service de missions d'établissements de santé et d'éducation.

Alliant un parcours aussi riche que diversifié, Mme Pilon se fait un point d'honneur à miser sur des projets à fort impact pour les organisations au sein desquelles elle œuvre. Elle a notamment occupé le poste de directrice générale du comité organisateur de la 57e finale des Jeux du Québec de Rimouski où les retombées économiques pour la région ont été plus que remarquables. Elle est présentement la directrice générale de la Fondation de l'IUCPQ.

Mme Pilon entrera en fonction à la Fondation du CHU de Québec le 10 mars 2025. Elle succède à Mme Julie Lemieux et Mme Marie-Claude Paré, qui ont fait de la Fondation une organisation solide à travers les dernières années.

Citations

« Au nom du conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à Mme Chantal Pilon au sein de la Fondation. Sa carrière exemplaire témoigne à la fois de sa rigueur, de sa passion et de son leadership naturel pour diriger des équipes. Les défis qu'elle a su relever au fil des années sont tout aussi impressionnants que pertinents pour une organisation comme la nôtre. Je suis convaincu qu'elle saura mobiliser les membres de la Fondation afin d'assurer la mise en œuvre du nouveau plan stratégique avec succès. » - M. Jean-François Welch, président du conseil d'administration de la Fondation du CHU de Québec

« Je suis honorée de rejoindre la grande équipe de la Fondation du CHU de Québec en tant que présidente et cheffe de la direction. Ensemble, nous poursuivrons notre mission essentielle de soutenir l'excellence en soins de santé, de promouvoir l'innovation et de faire une différence tangible dans la vie des patients et de leur famille. C'est avec enthousiasme que je m'engage à travailler aux côtés de nos partenaires, donateurs et collaborateurs pour faire grandir l'impact de notre belle Fondation. » - Mme Chantal Pilon

Biographie de Chantal Pilon

Mme Pilon est détentrice d'un baccalauréat en relations industrielles de l'Université Laval, et cumule plus de 25 ans d'expérience dans le développement économique, les communications et la gestion de projets. Elle a grandement fait ses marques chez TELUS Québec en gravissant rapidement les échelons jusqu'à occuper les fonctions de directrice des événements, des dons et des commandites. Elle y a d'ailleurs été mandatée pour créer le département de fidélisation et rétention de la clientèle et à la prise en charge des activités marketing pour le marché Consommateur filaire dans l'Est-du-Québec et la Côte-Nord. Son parcours l'amène ensuite à tenir le rôle de directrice générale de la Coupe Mémorial MasterCard, supervisant plus de 45 comités de travail et 800 bénévoles. Sous sa direction, cet événement a généré près de 12 millions de dollars en retombées économiques pour Rimouski. Ses accomplissements la conduisent à se tourner vers le monde de l'entrepreneuriat alors qu'elle acquiert l'agence G Communication marketing qu'elle dirige pendant 7 ans, avant de s'orienter vers la politique fédérale comme candidate libérale à la circonscription de Rimouski-Neigette--Témiscouata--Les Basques lors des élections de 2019. Sa soif de défis et celle de faire une différence dans sa communauté l'ont guidée jusqu'à tenir le rôle de présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette et à y siéger pendant plusieurs années. Elle a également présidé l'Association de la déficience intellectuelle de la région de Rimouski, la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent, et fait partie du Comité d'investissement communautaire de TELUS depuis sa création en 2005. Chantal Pilon est appréciée pour ses qualités de leader visionnaire, pour son approche axée sur la collaboration, l'engagement et la mobilisation des équipes qu'elle mène à la poursuite d'objectifs ambitieux.

À propos de la Fondation du CHU de Québec

Chef de file philanthropique performant, influent et innovant, la Fondation du CHU de Québec fait la différence pour la santé des gens, de la naissance à la fin de vie, en appuyant financièrement l'humanisation des soins de santé du plus grand complexe de soins spécialisés au Québec afin qu'il puisse offrir une meilleure qualité des services médicaux et qu'il contribue à la recherche et à l'enseignement tout en restant à la fine pointe des innovations technologiques.

