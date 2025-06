Le Kilimandjaro à Québec 2025 : près de 158 000 $ amassés pour la recherche en neurochirurgie

QUÉBEC, le 15 juin 2025 /CNW/ - La 15e édition du Kilimandjaro à Québec, qui se tenait samedi le 14 juin au Parc de la Chute-Montmorency, a permis d'amasser 157 701 $ net pour les équipes de soins et le service de recherche en neurochirurgie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec-Université Laval. Il s'agit d'un véritable succès pour la Fondation du CHU de Québec, et pour tous les participants qui ont fait travailler leurs jambes pour la cause!

Une participation record

Présenté et présidé par TELUS Santé, le Kilimandjaro à Québec a rassemblé plus de 650 sportifs, dont 135 employés du CHU. Les 76 équipes présentes ont gravi à 60 reprises, en équipe de 6 à 10 personnes, les 487 marches de l'escalier du Parc de la Chute-Montmorency, représentant la hauteur du célèbre sommet d'Afrique de 5 895 mètres.

De plus, chaque équipe s'était engagée à recueillir une somme minimale de 1 500 $ en dons pour l'événement. Nous soulignons les efforts de tous pour amasser des dons, et particulièrement ceux de l'équipe À la mémoire de Jessica Pelletier qui a amassé à elle seule 10 000 $.

Les enfants ont aussi pu prendre part au défi en participant au Mini-Kili, qui consistait à faire une montée des escaliers avec ou sans leurs parents, sans compétition ni objectif de levée de fonds. De nombreux et précieux bénévoles étaient également présents pour assurer le bon déroulement des activités.

Tous les dons récoltés serviront à financer des projets de recherche et des équipements de pointe en neurochirurgie à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec-Université Laval (CHU). Chaque don contribue à faire de la Fondation un véritable levier pour transformer la vie de milliers de personnes de la grande région de Québec et de l'est du Québec.

De généreux partenaires

La Fondation du CHU de tient à remercier les généreux partenaires de cet événement.

Présentateur et président d'honneur : TELUS Santé

Partenaires OR : Dessercom, Radiologie Mailloux et Poulet Rouge

Partenaire ARGENT : Crakmedia

Partenaires BRONZE : Kinatex et Tetra Tech

Partenaires médias : Le Journal de Québec, TVA, WKND 91,9 et BLVD 102,1

Citations :

« Depuis 15 ans maintenant, le Défi Kilimandjaro à Québec illustre parfaitement comment le sport peut rassembler notre communauté autour d'une cause qui nous tient à cœur. Encore une fois cette année, cet événement a été un grand succès. Au nom de la Fondation, merci à tous les participants qui se sont prêtés au défi, merci à nos bénévoles et merci à nos fidèles partenaires! »

- Chantal Pilon, présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec

« La santé et le bien-être de nos communautés est au cœur de notre mission à TELUS. En alliant l'innovation technologique à notre engagement communautaire, nous œuvrons chaque jour à transformer positivement le système de santé. Notre collaboration avec la Fondation du CHU de Québec représente plus qu'un partenariat, il témoigne d'un investissement concret dans l'avenir des soins de santé et de la recherche médicale de pointe. Ce défi sportif incarne parfaitement notre vision : unir nos forces pour une cause qui nous tient à cœur, tout en célébrant les valeurs d'entraide et de dépassement de soi. »

- Nathalie Dionne, vice-présidente régionale marketing chez Telus

« Le Kilimandjaro à Québec est une superbe activité qui démontre l'importance accordée par nos intervenants à adopter de saines habitudes de vie, de même que leur engagement envers le CHU de Québec-Université Laval et la Fondation du CHU de Québec. Ils sont qui sont d'ailleurs présents en nombre record cette année! Merci à la Fondation pour l'organisation de cette 15e édition. Comme nous l'avons démontré à plusieurs reprises, ensemble, le CHU et la Fondation sont capables de déplacer des montagnes et ainsi, de réaliser l'extraordinaire pour avoir de l'impact sur la santé des gens d'ici. »

- Martin Beaumont, PDG du CHU de Québec-Université Laval

À propos de la Fondation du CHU de Québec

Chef de file philanthropique performant, influent et innovant, la Fondation du CHU de Québec fait la différence pour la santé des gens, de la naissance à la fin de vie, en appuyant financièrement l'humanisation des soins de santé du plus grand complexe de soins spécialisés au Québec afin qu'il puisse offrir une meilleure qualité des services médicaux et qu'il contribue à la recherche et à l'enseignement tout en restant à la fine pointe des innovations technologiques.

